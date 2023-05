Nirmatrelvir reduziert Risiko für Auftreten eines Post-COVID-19-Syndroms

Eine SARS-CoV-2-Infektion kann ein weites Spektrum an gesundheitlichen Langzeitfolgen mit sich bringen. Wie können solche Langzeitfolgen vermieden werden? Forschungsteams weltweit arbeiten an Therapieansätzen.

Paxlovid® überzeugt bei Reduktion der Langzeitfolgen der COVID-19-Erkrankung

Langanhaltende gesundheitliche Einschränkungen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 sind unter den Krankheitsbildern Long-COVID und Post-COVID-19-Syndrom (PCC) bekannt. Der Ende 2020 veröffentlichten Leitlinienempfehlung des britischen National Institute for Health and Care Excellence (NICE) zufolge werden Long-COVID und das Post-COVID-19-Syndrom wie folgt definiert:

Long-COVID: "Gesundheitliche Beschwerden, die jenseits der akuten Krankheitsphase 4 Wochen fortbestehen oder neu auftreten."

Post-COVID-19-Syndrom: Gesundheitliche Beschwerden, die nach >12 Wochen nach einer akuten SARS-CoV-2-Infektion "vorhanden sind und nicht anderweitig erklärt werden können."

Unter dem Begriff Long-COVID werden somit sowohl die 4 bis 12 Wochen nach Symptombeginn (nach einer akuten COVID-19-Erkrankung) noch bestehende Symptomatik als auch das Post-COVID-19-Syndrom (PCC) zusammengefasst.1 Einer groß angelegten Studie aus dem Vereinigten Königreich zufolge beträgt die Häufigkeit des Auftretens von PCC 7,8 % bis 17 %.3

Vor über einem Jahr – am 28. Januar 2022 – erhielt Paxlovid® (Nirmatrelvir + Ritonavir) als erstes antivirales Arzneimittel eine bedingte Zulassung zur Behandlung der COVID-19-Erkrankung.4 Die Ergebnisse einer Kohortenstudie mit insgesamt 281.793 Patienten deuten darauf hin, dass der in Paxlovid® enthaltene Wirkstoff Nirmatrelvir mit einer Reduktion des Risikos für das Auftreten eines Post-COVID-Syndroms assoziiert sein kann.2

Nirmatrelvir-Therapie bei nicht hospitalisierten Patienten mit mindestens einem Risikofaktor für einen schweren COVID-19-Verlauf

In der vorliegenden Kohortenstudie erfolgte die Datensammlung mittels Durchforstung der Gesundheitsdatenbanken des US Department of Veterans Affairs (VA). Einschlusskriterien waren:

positives SARS-CoV-2-Testergebnis

mindestens ein Risikofaktor für das Fortschreiten einer schweren COVID-19-Erkrankung

keine Hospitalisierung vor Aufnahme

Überleben der ersten 30 Tage nach der SARS-CoV-2-Diagnose

Die Patienten wurden in zwei Gruppen unterteilt. Die Kontrollgruppe umfasste 246.076 Personen, die während der akuten Phase der SARS-CoV-2-Infektion keine antivirale COVID-19-Behandlung oder Antikörperbehandlung erhalten hatten. In der Nirmatrelvir-Gruppe befanden sich diejenigen Personen, die innerhalb von 5 Tagen nach dem positiven SARS-CoV-2-Testergebnis mit oralem Nirmatrelvir behandelt worden waren. In dieser Therapiegruppe befanden sich 35.717 Personen.2

Baseline-Charakteristika bis auf einen Punkt ausgeglichen

Wirft man einen Blick auf die Baseline-Charakteristika, so machen diese – bis auf die Geschlechterverteilung – einen ausgewogenen Eindruck. Je 15 % der Personen in der Therapiegruppe und in der Kontrollgruppe waren Raucher. Der Anteil an ungeimpften Personen lag bei je 17 % in der Therapie- und der Kontrollgruppe. Ein Typ-2-Diabetes lag bei je 36 % der Personen der Therapiegruppe und der Kontrollgruppe vor. Das Vorliegen einer kardiovaskulären Erkrankung (29 % der Personen der Therapiegruppe und 30 % der Personen der Kontrollgruppe) und einer Hyperlipidämie (40 % der Personen der Therapiegruppe und 40 % der Personen der Kontrollgruppe) war ebenso ausgeglichen verteilt.2

Breite Risikoreduktion durch Nirmatrelvir

Die Forschungsgruppe konnte in der Nirmatrelvir-Therapiegruppe eine Reduktion des PCC-Risikos bei ungeimpften, geimpften und geboosteten Personen sowie bei Personen mit primärer SARS-CoV-2-Infektion und Reinfektion beobachten. Die Patienten in der Nirmatrelvir-Therapiegruppe besaßen im Vergleich zur Kontrollgruppe zudem ein verringertes Risiko:

für das Auftreten des Post-COVID-Syndroms (RR, 0,74; 95% CI, 0,72-0,77; ARR, 4,51%; 95% CI, 4,01-4. 99)

für 10 der 13 bekannten postakuten PCC-Folgeerkrankungen

für einen postakuten Tod (HR, 0,53; 95% CI, 0,46-0,61); ARR, 0,65%; 95% CI, 0,54-0,77)

für einen postakuten Krankenhausaufenthalt (HR, 0,76; 95% CI, 0,73-0,80; ARR, 1,72%; 95% CI, 1,42-2,01)2

Die 13 PCC-Komponenten

Die 13 bisher bekannten Folgeerkrankungen des PCC umfassen:

Herz-Kreislauf-System (Herzrhythmusstörungen und ischämische Herzkrankheit)

Gerinnungssystem und hämatologische Störungen (Lungenembolie und tiefe Venenthrombose)

neurologisches System (neurokognitive Beeinträchtigung und Dysautonomie) Müdigkeit und Unwohlsein

akute Nierenerkrankung

Muskelschmerzen

Kurzatmigkeit2

Darstellung: Aufteilung der Studienpopulationen2

Wichtige Limitationen der Studie

Der Präsident und Chief Executive Officer der NYC Health + Hospitals, dem größten kommunalen Gesundheitssystem in den Vereinigten Staaten, hat auf wichtige Limitationen dieser Studie aufmerksam gemacht. So ist ein wichtiger Kritikpunkt die Geschlechterverteilung: Die Studienpopulation bestand mit fast 89 % überwiegend aus Männern. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass der Zusammenhang zwischen schwerer Symptomatik bei der akuten Episode und dem Post-COVID-Syndrom nicht geklärt wurde.

Dr. med. Mitchell H. Katz führte zur Untermauerung seiner Aussage die Forschungsarbeit von Tsampasian V. et al. auf.5,6 Die Forschungsgruppe um Tsampasian hatte in ihrer Metaanalyse die Faktoren untersucht, die mit einem erhöhten Post-COVID-Syndrom-Risiko assoziiert waren. Sie fanden heraus, dass diejenigen Patienten, die aufgrund ihrer akuten COVID-19-Infektion hospitalisiert werden mussten, ein signifikant höheres Risiko für das Auftreten des Post-COVID-Syndroms aufwiesen (Odds Ratio, 2,48; 95 % CI, 1,97-3,13). Es ist daher durchaus denkbar, dass ein gewisser Teil der Wirkung von Nirmatrelvir bezüglich des Post-COVID-Syndroms im Verhindern schwerer Folgeerkrankungen während der Erstinfektion beruhen könnte.

Eine weitere Beobachtung war, dass die COVID-19-Impfung mit einem geringeren PCC-Risiko verbunden war. Es ist bekannt, dass die Immunisierung gegen SARS-CoV-2 mit einer Reduktion des Schweregrades einer akuten COVID-19-Episode einhergeht. Die Ergebnisse der Studie von Xie Y. et al. könnten somit auch auf dieser Tatsache beruhen.5

