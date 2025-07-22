Deutscher Hautkrebskongress 2025: Ihr Wegweiser zu den dermato-onkologischen Highlights

Essen wird zum Zentrum der Dermato-Onkologie. Zukunftsweisende Forschung, neue Immuntherapien, KI-Anwendungen und Kontroversen für die Praxis. Was Sie nicht verpassen dürfen.

Internationale Perspektiven und das große Ganze: Die Plenarsitzungen

Zwei zentrale Plenarsitzungen bieten einen Blick über den Tellerrand und fassen die großen Linien der aktuellen Forschung und klinischen Praxis zusammen. Diese Vorträge von international renommierten Experten sind essenziell, um die übergeordneten Entwicklungen in der Dermato-Onkologie zu verstehen.

The unexpected role of the gut microbiota in melanoma (11. September, 10:00 – 10:30 Uhr)

Prof. Bertrand Routy aus Montréal beleuchtet die faszinierende und zunehmend wichtige Verbindung zwischen dem Mikrobiom und dem Melanom – ein Thema mit potenziell weitreichenden therapeutischen Implikationen.

Plenarsitzung 2 (12. September, 15:00 – 16:00 Uhr)

Diese Doppelsitzung bietet zwei hochkarätige Vorträge: Prof. Sapna Patel aus den USA gibt Einblicke in die Fortschritte durch kooperative Melanomforschung, während Prof. Reinhard Dummer aus Zürich die Dermato-Onkologie als entscheidenden Brückenbauer zwischen Klinik und Forschung positioniert.

Am Puls der Innovation: Neue Therapieansätze im Fokus

Die Entwicklung neuer Immuntherapien schreitet rasant voran. Eine Schlüsselsitzung widmet sich den vielversprechendsten neuen Wirkstoffklassen, die das Potenzial haben, die Behandlungslandschaft erneut zu verändern.

Neue Immuntherapien: Zelluläre und bispezifische Wirkstoffe in der Onkologie (12. September, 09:15 – 10:15 Uhr)

Diese Session taucht tief in die Welt der zellulären Therapien ein. Mit Vorträgen zu CAR-T-Zellen (Prof. Christian Reinhardt) und dem adoptiven T-Zell-Transfer (Prof. Bastian Schilling) werden die Mechanismen und das Potenzial dieser hochinnovativen Ansätze beleuchtet. Ergänzt wird die Sitzung durch praxisrelevante Strategien zum Management des Cytokine Release Syndrome (Prof. Jessica C. Hassel).

Nebenwirkungsmanagement medikamentöser Tumortherapien (11. September, 10:45 – 12:15 Uhr)

Parallel zu neuen Therapien ist ein optimiertes Nebenwirkungsmanagement entscheidend. Diese Sitzung bietet ein umfassendes Update zu chronischen Toxizitäten, dem Einfluss von Lifestyle-Faktoren und dem Management des CRS, was für den klinischen Alltag unerlässlich ist.

Kontroversen und klinische Weichenstellungen: Die "Hot Topics"-Session

Wo liegen die aktuellen Debatten in der Dermato-Onkologie? Diese Sitzung verspricht eine spannende und kritische Auseinandersetzung mit praxisrelevanten Fragestellungen.

Hot Topics und Kontroversen in der Dermato-Onkologie (11. September, 15:15 – 16:30 Uhr)

Ein Höhepunkt ist die Pro- und Contra-Debatte zur adjuvanten Strahlentherapie in Zeiten moderner Systemtherapien, geführt von Prof. Mechthild Krause und Prof. Bastian Schilling. Zudem wird die vieldiskutierte Frage der Immuntherapieselektion anhand des PD-L1-Status aus dänischer Perspektive beleuchtet.

Die Zukunft ist jetzt: Künstliche Intelligenz in der Dermato-Onkologie

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst mehr als nur ein Schlagwort. Diese Session zeigt, wie KI bereits heute den klinischen Alltag und die Forschung konkret verändert.

Künstliche Intelligenz – im klinischen Alltag angekommen? (11. September, 10:45 – 12:15 Uhr)

Erfahren Sie, wie KI Arztbriefe revolutionieren kann (Dr. Julius Obergassel), die digitale Histopathologie transformiert (Prof. Klaus Griewank) und durch die Analyse multimodaler Daten völlig neue onkologische Erkenntnisse ermöglicht (Prof. Jens Kleesiek). Die freien Vorträge runden die Sitzung mit konkreten Anwendungsbeispielen ab.

Aus der Forschung direkt in die Klinik: Die "Best of Abstracts"

Diese Sitzung ist traditionell ein Highlight für alle, die an der vordersten Front der Forschung dabei sein wollen. Hier werden die besten und neuesten, oft noch unpublizierten Studienergebnisse präsentiert.

Freie Vorträge: Best of Abstracts (12. September, 09:15 – 10:15 Uhr)

Die Bandbreite der Themen ist beeindruckend: von neuen Kombinationsbehandlungen beim fortgeschrittenen Melanom über blutbasierte Marker beim Plattenepithelkarzinom bis hin zu innovativen Ansätzen der Radioimmuntherapie bei Mycosis fungoides und dem Einsatz von Deep Learning in der Histologie.

Praxis pur: Workshops und Fallkonferenzen

Für die direkte Anwendung im Alltag sind die interaktiven Formate von unschätzbarem Wert. Hier wird Wissen vertieft und der kollegiale Austausch gefördert.

Klinische Fallkonferenzen (KK 1-3):

In drei dedizierten Sitzungen werden komplexe Fälle zum fortgeschrittenen Melanom (Do.), zu Non Melanoma Skin Cancer (Fr.) sowie zu kutanen Lymphomen und seltenen Tumoren (Sa.) diskutiert. Eine ideale Gelegenheit, von den Experten zu lernen und eigene Erfahrungen einzubringen.

Ausgewählte Workshops:

Der Histologie-Workshop zu melanozytären Tumoren (11. September, 14:30 – 16:30 Uhr) und der Workshop zum Stellenwert der Sonographie (13. September, 09:30 – 10:30 Uhr) bieten praxisnahe Vertiefungen zu diagnostischen Schlüsseltechniken.

Fokussiertes Update: Management von ZNS-Metastasen

Die Behandlung von ZNS-Metastasen bleibt eine der größten Herausforderungen. Diese Sitzung bietet ein konzentriertes Update zu neuen diagnostischen und therapeutischen Optionen.

ZNS-Metastasen: Neue Diagnostik- und Therapieoptionen am Horizont (12. September, 16:15 – 17:15 Uhr) Themen wie die Differenzierung von Metastasenrezidiv und Radionekrose im MRT, das Management der leptomeningealen Metastasierung gemäß neuem Konsensus und aktuelle Studienperspektiven machen diese Sitzung zu einem Pflichttermin für alle Behandelnden von Melanompatienten.

Dieser Überblick kann nur einen kleinen Ausschnitt des reichhaltigen Programms des Deutschen Hautkrebskongresses 2025 abbilden. Es lohnt sich, das vollständige Programm zu erkunden und sich eine persönliche Agenda für eine erkenntnisreiche und inspirierende Zeit in Essen zusammenzustellen.