ALK+ NSCLC: Sicherheit und Dosismanagement im Langzeitverlauf

Die CROWN-Studie zeigt auch nach sieben Jahren eine anhaltende Krankheitskontrolle beim ALK+ NSCLC. Doch wie steht es um Sicherheit und Dosismanagement?

Nebenwirkungsprofil im Langzeitverlauf unverändert

Unter Lorlatinib können verschiedene, bereits bekannte Nebenwirkungen auftreten. Dazu zählen vor allem Hypercholesterinämie, Hypertriglyzeridämie, Ödeme, periphere Neuropathie, Gewichtszunahme und kognitive Veränderungen.

Im 7-Jahres-Update zeigte sich das Sicherheitsprofil insgesamt konsistent mit den bisherigen Analysen. Seit der 5-Jahresauswertung kam es zu keiner Zunahme der Häufigkeit von Grad-3/4-Nebenwirkungen. Die Rate lag weiterhin bei 77 %. Therapiebedingte unerwünschte Ereignisse unter Lorlatinib führten bei 5 % der Personen zum dauerhaften Therapieabbruch, wobei diese Abbrüche alle innerhalb der ersten 26 Monate auftraten.

Ein wesentlicher Anteil höhergradiger Nebenwirkungen war auf Veränderungen der Lipidwerte zurückzuführen. Wichtig in diesem Kontext: Trotz häufiger Hyperlipidämien unter Lorlatinib wurde keine Zunahme kardiovaskulärer unerwünschter Ereignisse im Vergleich zu Crizotinib beobachtet.

Die aktuelle Auswertung zeigte auch, dass die meisten ZNS-Nebenwirkungen Grad 1 oder 2 entsprachen. Auch mit längerer Nachbeobachtung blieb die Häufigkeit dieser Ereignisse konsistent.

Kein schlechteres Outcome nach Dosisreduktion