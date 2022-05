Grundlage Typ-2-Diabetes

Diabetes möglichst früh zu erkennen, ist bei der Behandlung der Erkrankung von entscheidender Bedeutung. Prof. Dr. Julia Szendrödi spricht auf dem DDG 2022 darüber, welche Rolle Patientenbeteiligung spielt.

Interview mit Prof. Dr. Julia Szendrödi

Die Diabetes-bedingte Übersterblichkeit ist hierzulande höher als in vielen anderen europäischen Ländern. Prof. Dr. Julia Szendrödi spricht im Interview u. a. darüber, warum es von entscheidender Bedeutung ist, dass Patienten von Anfang an in die Kommunikation mit eingebunden werden.