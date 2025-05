Atopische Dermatitis: Mehr als eine lokale Hauterkrankung

Neue Perspektive in der Dermatologie: Warum die atopische Dermatitis nicht mehr nur als Hautproblem, sondern als systemische Erkrankung verstanden wird – und was das für die Behandlung bedeutet.

Paradigmenwechsel: Atopische Dermatitis als systemische Erkrankung

„Das Wesentliche ist: Wir verstehen die Atopische Dermatitis nicht mehr nur als Hauterkrankung, sondern als systemische Entzündung“, sagte Lauffer. Ziel ist also, die Entzündung nicht nur in der Haut, sondern auch systemisch zu kontrollieren. Der Ansatz schlägt sich in der Forschung nieder. So werden in einer 2024 veröffentlichten Übersichtsarbeit die verschiedenen Rollen der Zytokine bei der Pathogenese der AD beschrieben und ihre Bedeutung den Erkenntnissen aus AD-Mausmodellen gegenübergestellt. „Man erhofft sich von diesem Ansatz ein besseres Verständnis der Unterschiede zwischen den Spezies und einen tieferen Einblick in die Pathogenese der Atopischen Dermatitis beim Menschen“, so Lauffer.

Hoffnung auf viele unterschiedliche Therapieansätze

Die Forschungsaktivität in den vergangenen Jahren hat zu einigen Zulassungen geführt. „Wir haben noch keinen bunten Blumenstrauß an Therapien wie beispielsweise bei Psoriasis, wo 10 bis 15 Therapeutika zur Verfügung stehen“, so Lauffer. Aber man verfüge therapeutisch über zwei große Gruppen: Die JAK-Inhibitoren mit Upadacitinib, Abrocitinib und Baricitinib und die Biologika mit Dupilumab, Tralokinumab, Lebrikizumab und Nemolizumab, die das Therapiespektrum deutlich bereicherten.

Und es gibt weitere Ansätze wie die OX40-Inhibition, die Interleukin-22-Rezeptor-Hemmung oder PDE4-Inhibitoren – „wir haben die große Hoffnung, dass wir irgendwann für die Behandlung der AD ebenfalls einen Blumenstrauß an Therapieoptionen zur Verfügung haben“, sagte Lauffer.