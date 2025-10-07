Fortschritte in der RNAi-Therapie bei Amyloidose

Neue RNA-Interferenz-Therapien ermöglichen innovative Behandlungsansätze bei kardialer Amyloidose, von denen insbesondere Wildtyp-Patienten profitieren.

Innovative TTR-Reduktion durch RNA-Interferenz bei kardialer Amyloidose

Prof. Spethmann, ein führender Experte auf dem Gebiet der kardialen Amyloidose, spricht im Interview mit esanum über die bedeutenden Fortschritte und Anwendungen der TTR-Reduktion durch RNA-Interferenz. Diese neuartige Therapieform stellt eine bahnbrechende Entwicklung dar, insbesondere im Kontext der kardialen Amyloidose. Im Vergleich zu bisherigen Standardtherapien eröffnet sie neue Möglichkeiten, insbesondere für die Behandlung von Wildtyp-Amylodose-Patienten, bei denen neben der kardialen auch neuropathische Manifestationen festgestellt werden. Prof. Spethmann betont, dass mit dieser neuen Therapie die Behandlung nun individueller gestaltet werden kann, was den Patienten erhebliche Vorteile bietet.

Herausforderungen in der Diagnosestellung und Screening-Programme

Die frühzeitige Diagnosestellung bleibt ein zentraler Aspekt bei der Behandlung von kardialer Amyloidose, da sie oft zu spät erkannt wird. Prof. Spethmann unterstreicht die Bedeutung von erhöhtem Bewusstsein und der Implementierung von Screening-Programmen in kardiologischen Einrichtungen. Um Hochrisikopatienten effizient zu identifizieren, empfiehlt er eine Struktur, die Hausärzten und anderen Erstkontaktärzten Anhaltspunkte bietet – zum Beispiel einfache Diagnosetools wie EKGs und Labortests. Dadurch könnten Patienten rechtzeitig an spezialisierte Amyloidose-Zentren überwiesen werden, wo eine weiterführende Diagnostik erfolgen kann.

Implementierung von RNAi-Therapien in der klinischen Praxis

Ein zentrales Thema im Interview ist die Integration der RNA-interferenzbasierten Therapien in den klinischen Alltag. Prof. Spethmann thematisiert die Herausforderungen der bestehenden Gesundheitsstrukturen, insbesondere hinsichtlich der intersektoralen Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Für eine erfolgreiche Implementierung dieser Therapien ist eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen medizinischen Fachrichtungen und die Schaffung von Netzwerken unabdingbar. Solche Netzwerke könnten Versorgungslücken schließen und gewährleisten, dass Patienten eine durchgängige und qualitativ hochwertige Betreuung erhalten.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Rolle von Amyloidose-Zentren

Die Systemerkrankung Amyloidose erfordert eine interdisziplinäre Herangehensweise, was die enge Kooperation verschiedener medizinischer Disziplinen notwendig macht. Prof. Spethmann hebt diesbezüglich die Rolle spezieller Amyloidose-Zentren hervor, die dank ihrer weitreichenden Expertise und Erfahrung eine zentrale Anlaufstelle bieten. Diese Zentren sind auch darauf ausgerichtet, ihr Wissen und ihre Methoden an regionale Einrichtungen weiterzugeben, um eine umfassende und wohnortnahe Versorgung der Patienten sicherzustellen.

Zukunftsaussichten für RNAi-Therapien in der Kardiologie

Angesichts der rasanten Fortschritte im Bereich der RNAi-Therapeutika stellt sich die Frage nach weiteren kardiologischen Anwendungsgebieten außerhalb der ATTR-Amyloidose. Prof. Spethmann sieht großes Potenzial in der Anpassung dieser Therapien auf andere weit verbreitete Erkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck. Die Perspektive, durch innovative Therapien die Adhärenz zu verbessern und die Versorgungslücke bei chronischen Erkrankungen zu schließen, eröffnet neue Dimensionen in der kardiologischen Versorgung. Fortbildung und kontinuierlicher Austausch im medizinischen Bereich sind dabei Schlüssel, um von den Erfahrungen zu profitieren und Patienten die bestmöglichen Behandlungsoptionen anbieten zu können.