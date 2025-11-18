Alzheimer: Erste Zentren starten mit Anti-Amyloid-Therapie

Die Zulassung krankheitsmodifizierender Alzheimer-Therapien hat in Fachwelt und Öffentlichkeit gleichermaßen für Aufsehen gesorgt. Die ersten spezialisierten Zentren in Deutschland haben nun mit der Behandlung begonnen und sammeln wertvolle Praxiserfahrungen.

Wissenswertes zu Lecanemab und Donanemab auf einen Blick:

Die monoklonalen IgG1-Antikörper richten sich gegen aggregierte lösliche und unlösliche Formen von Amyloid-Beta und reduzieren die Plaques.

Sie sind zugelassen zur Behandlung erwachsener Patienten mit klinisch diagnostizierter leichter kognitiver Störung (mild cognitive impairment, MCI) und früher symptomatischer Alzheimer-Krankheit.

Voraussetzung für die Behandlung sind eine bestätigte Amyloid-Pathologie sowie der Ausschluss einer Homozygotie für Apolipoprotein E4.

Kontraindikationen sind u. a. intrazerebrale Hämorrhagien sowie eine laufende Therapie mit Antikoagulanzien.

Lecanemab wird alle zwei Wochen als Infusionslösung verabreicht. Donanemab wird alle vier Wochen infundiert, die maximale Behandlungsdauer beträgt 18 Monate.

Antikörper-Therapien gegen werden die Demenzversorgung in Zukunft grundlegend verändern. Sie erfordern nicht nur im Vorfeld eine präzise Auswahl geeigneter Patienten, sondern auch einen strukturierten Ablauf inklusive Therapiemonitoring während und nach der Behandlung.

Obligate Nachbeobachtung und MRT-Monitoring

Die Therapie selbst erfolgt alle zwei bzw. vier Wochen, wobei die Infusionen über einen Zeitraum von einer bzw. einer halben Stunde laufen. Hinzu kommt eine Nachbeobachtungszeit, um mögliche Nebenwirkungen zu erkennen.

Zu den infusionsbedingten Reaktionen gehören u. a. Fieber und grippeähnliche Symptome. Gefürchtet sind darüber hinaus v. a. sogenannte Amyloid-assoziierte -Veränderungen (Amyloid-related Imaging Abnormality, ARIA) in Form von Ödemen oder Mikrohämorrhagien. Klinisch können sie sich als , , Übelkeit und sowie Bewusstseinsveränderungen äußern. Je nach Schweregrad ist eine Fortsetzung, Unterbrechung oder Beendigung der Therapie indiziert.

Um das Auftreten von ARIA auch im Verlauf zu erkennen, sind regelmäßige MRT-Kontrollen erforderlich. Es braucht daher eine enge Kooperation mit entsprechend erfahrenen Radiologen – eine logistische Herausforderung, die viele Kapazitäten bindet.

Startschuss für die Antikörper-Therapien erfolgt

Einige Zentren haben sich dieser Herausforderung gestellt und bereits mit den Infusionstherapien begonnen. Im MVZ NeuroCentrum Grevenbroich etwa wurden Anfang November die ersten Patienten behandelt sowie die MRT-Untersuchungen vor der dritten Lecanemab-Infusion ausgewertet. Bis zum jetzigen Zeitpunkt läuft alles wie geplant, aussagekräftige Real-World-Erfahrungen sind jedoch erst beim nächsten zu erwarten.

Tipps: Informationsmaterialien rund um das Thema Demenz : Die Living Guideline bietet stetig aktualisierte, evidenzbasierte Empfehlungen zu Diagnostik, Therapie und Prävention von Demenzen.

Patientenleitlinie der Deutschen Hirnstiftung: Sie wird gerade erarbeitet und soll ab spätestens 2026 auf der abrufbar sein.

: Das vom Berufsverband Deutscher Neurologen erarbeitete Nachschlagewerk richtet sich primär an Neurologen und Psychiater und bietet anschauliche, praxisnahe Handlungsempfehlungen.

Quelle: