Wundbehandlung beim diabetischen Fußsyndrom

"Solange Kliniken an Amputationen verdienen, muss die Wundversorgung häufig zurückstecken", sagt Anna Edel von der diabetischen Fußambulanz Iserlohn. Dabei ließen sich mit der richtigen Wundversorgung viele Amputationen vermeiden.

Interview mit Frau Anna Edel von der Fußambulanz in Iserlohn

So versorgen Sie das diabetische Fußsyndrom (DFS) richtig

Druckverminderung und Entlastung der Wunden am Fuß sind essenziell für eine ordentliche Wundheilung.

Verzichten Sie auf Salben und Fußbäder. Diese erhöhen die Chance auf Infektionen und verändern häufig das Wundbild nachteilig, sodass eine objektive Beurteilung des Risikos kaum mehr möglich ist.

Patienten und deren Angehörige sollen in der adäquaten Wundversorgung des DFS geschult werden.

Für Menschen mit DFS und kognitiven Einschränkungen sind darüber hinaus Informationsketten zwischen Facharztpraxis, Hausarzt und Pflegeeinrichtung unersetzlich.

Hausmittel sind oft kontraindiziert

Salben und Fußbäder werden Menschen mit diabetischem Fußsyndrom häufiger empfohlen. Der gute Gedanke dahinter, die Beschwerden und Wundheilungsstörungen zu lindern, ist hier jedoch ebenso häufig kontraindiziert.

Fußbäder sind ein Hort für pathogene Keime, die über den hydrostatischen Druck regelrecht in die Wunde und tiefergelegene Hautschichten gepresst werden. Dort fördern die Keime Entzündungen und weitere Wundheilungsstörungen, die das Krankheitsbild des DFS weiter verschlimmern können.

Auf der anderen Seite führen insbesondere jodhaltige Salben – die gern als antiseptisch wirksame Pflege empfohlen werden – vor allem dazu, dass sich die Wundränder verfärben und eine Beurteilung des Ausmaßes der Entzündungen kaum mehr möglich ist.

Stattdessen geht es um eine Druckentlastung und sterile Wundpflege, um die Wundheilung zu fördern und Teilamputationen oder die Amputation eines betroffenen Fußes zu verzögern oder ganz zu verhindern. Spezielle Wundauflagen ermöglichen zudem die allmähliche Austrocknung z. B. einzelner Zehen, die schließlich von selbst abfallen können. Dies ist eine sanfte Art der Teilamputation und verhindert sekundäre Wundheilungsstörungen infolge einer Operation.

Es bedarf einer grundlegenden Neuausrichtung der Vergütung

Ein wichtiges Problem bleibt jedoch die Vergütung im Bereich des diabetischen Fußsyndroms. "Solange Kliniken an Amputationen verdienen, solange wird die Wundversorgung weiter unattraktiv bleiben", so Anna Edel im Interview.

Menschen vor dem belastenden Schicksal einer Fußamputation zu bewahren, gelinge indes nur mit einer ausreichend vergüteten Wundbehandlung und Schulung der Pflegekräfte sowie des medizinischen Fachpersonals. Darüber hinaus müsse es gelingen, eine flächendeckende Grundversorgung in diesem Bereich deutschlandweit zu etablieren. In vielen Fällen fehlen schlichtweg spezialisierte Zentren der Wundversorgung, sodass zu lange herumexperimentiert wird und der Fuß am Ende nicht mehr gerettet werden kann.

In Deutschland gibt es bei steigenden Diabeteszahlen auch zukünftig einen eher noch größeren Bedarf an Wundversorgungszentren und diabetischen Fußambulanzen. Die Stärkung der Versorgung in diesem Bereich sei deshalb längst kein Wunsch mehr, sondern eine praktische Notwendigkeit der Versorgungssicherung zum Wohle der Patientinnen und Patienten mit diabetischem Fußsyndrom, so Edel abschließend.

Kurzbiografie Frau Anna Edel

Frau Edel ist Allgemeinmedizinerin in Weiterbildung an einer Diabetes-Schwerpunktpraxis in Iserlohn. Mit viel Engagement behandelt sie in der diabetologischen Fußambulanz vor allem hausärztliche Patientinnen und Patienten sowie Schwangere.