DELPHIN-Update: Deucravacitinib zeigt Überlegenheit - auch in High-Impact-Areas

Zielgerichtete orale Medikamente wie der TYK2-Hemmer Deucravacitinib konnten unter realen Bedingungen bei der Behandlung von Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis vielversprechende Ergebnisse erzielen. Die 1-Jahresdaten der Interimsanalyse der DELPHIN-Studie zeigten eine frühe und starke Wirksamkeit selbst bei Beteiligung von "High-Impact Areas".

Oral verfügbare Medikamente bei Psoriasis

Weltweit sind 2–3 % der Bevölkerung von Psoriasis betroffen. Als chronisch-entzündliche Hauterkrankung mit Komorbiditäten kann sie das Leben der Betroffenen erheblich beeinträchtigen – vor allem bei Beteiligung von ‘High-Impact-Areas’. Herkömmliche systemische Therapeutika wie Cyclosporin, Methotrexat, Acitretin sowie Fumarsäureester haben nur eine begrenzte Wirksamkeit. Zudem sind sie mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden. Die potentiell langfristige Toxizität dieser Präparate macht eine regelmäßige Überwachung notwendig. Fortschritte in der Forschung brachten uns in den letzten Jahrzehnten neue biologische Arzneimittel mit einem verbesserten Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil.

Ein Nachteil bestimmter Biologika ist jedoch die parenterale Verabreichung sowie teilweise hohe Kosten. Hier kommen neue zielgerichtete orale Medikamente ins Spiel. Small Molecules wie Phosphodiesterase-4-Hemmer (z. B. Apremilast) und TYK2-Hemmer (z. B. Deucravacitinib) konnten vielversprechende Ergebnisse mit günstigen Sicherheitsprofilen zeigen.2