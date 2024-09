Sexuell übertragbare Infektionen: Aktuelle Herausforderungen

Mpox und andere sexuell übertragbare Krankheiten rücken zunehmend in den Blick der Medizin – wie können wir uns schützen? In unserer Berichterstattung zum EADV-Kongress 2024 erfahren Sie die neuesten Entwicklungen zu STIs, Hautkrebs und mehr.

Sexuell übertragbare Infektionen: Überblick und aktuelle Statistiken

Sexuell übertragbare Infektionen (STIs) bleiben eine der größten Herausforderungen weltweit. Zu den bedeutendsten STIs gehören HIV/AIDS, Gonorrhoe, Syphilis und humane Papillomaviren (HPV). In vielen Regionen nehmen die Infektionszahlen weiterhin zu. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkranken weltweit jährlich mehr als eine Million Menschen an sexuell übertragbaren Infektionen.1 Im Jahr 2022 wurden in den USA über 2,5 Millionen Fälle von Syphilis, Gonorrhö und Chlamydien gemeldet.2 Solche Trends sind oft auf ungeschützten Geschlechtsverkehr und eine geringere Nutzung von Präventionsmethoden zurückzuführen. Besonders in ärmeren Ländern bestehen nach wie vor große Lücken bei der Prävention und Behandlung von STIs​.3

Mpox: Eine aufkommende STI

Eine STI, die in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist Mpox, früher bekannt als Affenpocken. Seit 2022 wird die virale Krankheit häufiger gemeldet. Aufgrund der schnellen Verbreitung erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch zu einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite. Klinisch manifestiert sich Mpox in der Regel durch Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und eine schmerzhafte Lymphknotenschwellung, gefolgt von einem charakteristischen Hautausschlag, der sich in Form von Läsionen, Papeln oder Pusteln entwickeln kann. Diese Hautveränderungen sind oft im Gesicht, Händen, Genitalbereich und im Analbereich lokalisiert. Obwohl die Bemühungen zur Entwicklung von Behandlungsmöglichkeiten verstärkt wurden, bleiben die therapeutischen Optionen zur Bekämpfung des Mpox-Virus bisher begrenzt.8

Notsituation in Afrika

Afrika kämpft derzeit mit einem schweren Mpox-Ausbruch, der vor allem in der Demokratischen Republik Kongo viele Fälle verzeichnet. Mehr als 20.000 Fälle wurden 2024 gemeldet. Besonders gefährdet sind Flüchtlinge und Bevölkerungsgruppen, die unter schlechten hygienischen Bedingungen leben und nur begrenzten Zugang zu Gesundheitsdiensten haben.3,7 Ein zentraler Bestandteil der Bekämpfung ist die enge Zusammenarbeit zwischen der WHO und der Afrikanischen Union, um Überwachung, Testkapazitäten und die Aufklärung der Bevölkerung zu stärken​.6 Kürzlich hat die WHO einen Impfstoff zugelassen, doch die Verteilung verläuft langsam, insbesondere in ländlichen und abgelegenen Gebieten, denn fehlende Infrastrukturen erschweren z.B. Transport und Lagerung.4,5

EADV-Kongress: Exklusive Einblicke in die neuesten Entwicklungen der Dermatologie und Geschlechtskrankheiten

Angesichts der rasanten Entwicklungen rund um Mpox und die globale Ausbreitung sexuell übertragbarer Infektionen ist es wichtiger denn je, informiert zu bleiben und die neuesten Erkenntnisse in Prävention und Behandlung zu nutzen. Mpox ist nur ein Teil eines viel größeren Puzzles, das den globalen Gesundheitssektor beschäftigt.

Lesen Sie unsere spannende Berichterstattung vom EADV-Kongress und erfahren Sie in einem exklusiven Interview mit einer Expertin alles Wissenswerte über Mpox. Darüber hinaus erwartet Sie eine Fülle weiterer brisanter Themen: STI-Prävention, innovative Ansätze zur Behandlung von Basalzellkarzinomen, aufschlussreiche Diskussionen zu Hautkrankheiten und die neuesten Entwicklungen rund um HPV. Erste Inhalte werden auf unserer EADV-Kongressübersicht bereits ab dem 26.09.2024 einsehbar sein.

