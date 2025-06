KI in der geriatrischen Hämatologie: Von der Therapieentscheidung bis zur klinischen Forschung

KI verändert die geriatrische Hämatologie. Die Innovationen reichen von Entscheidungshilfen über digitale Zwillinge bis hin zu synthetischen Kohorten für klinische Studien.

Wie KI Hämatologen bei der Behandlung älterer Patienten unterstützen kann

Die Integration in die klinische Praxis schreitet rasch voran und hat das Potenzial, die Versorgung älterer Menschen mit hämatologischen Erkrankungen zu verbessern – einer Bevölkerungsgruppe, die sich durch Komplexität, Multimorbidität und Unterrepräsentation in klinischen Studien auszeichnet. Die EHA-2025-Sitzung „Altern und Hämatologie: Künstliche Intelligenz in der geriatrischen Hämatologie” bot wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen und zukünftige Richtungen in diesem Bereich. Die Sitzung umfasste drei Fachvorträge: Dr. Torsten Haferlach (München, Deutschland) über das breite Potenzial von KI in der Hämatologie und Geriatrie; Dr. Esther Lueje (Madrid, Spanien) über die aufkommende Rolle großer Sprachmodelle (LLM) bei der klinischen Entscheidungsfindung; Dr. Alfonso Piciocchi (Rom, Italien) über den Einsatz synthetischer Kohorten und digitaler Zwillinge zur Schließung von Lücken in der klinischen Forschung.

Zusammen gaben die Vorträge ein Bild davon, wie KI Ärzten helfen könnte, ältere Patienten besser zu behandeln und eine integrative Forschung zu fördern.

Die Zukunft der KI an der Schnittstelle von Hämatologie und Geriatrie