Akute Urtikaria: wie behandeln?

Für die Behandlung der akuten Urtikaria gibt es verschiedene Ansätze, aber bisher wenige Studien. Insbesondere die Rolle von Kortikosteroiden wird diskutiert.

Akute Urtikaria - wie sieht die optimale Therapie aus?

Einen absoluten Konsens zur Behandlung der akuten Urtikaria gibt es nicht.

Verschiedene Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Zwei von drei Erhebungen zeigten keinen signifikanten Effekt einer Gabe von Kortison zusätzlich zu Antihistaminika.

In zwei von fünf Studien führte die Kombination von Diphenhydramin mit Ranitidin oder Cimetidin zu einer guten Symptomkontrolle.

Mehr hochqualitative Forschungsunternehmen zum Thema könnten dazu beitragen, einheitliche Behandlungsempfehlungen zu erstellen.

Akute Urtikaria – verschiedene Behandlungspfade

Die Ursachen für eine akute Urtikaria sind sehr vielfältig. Entsprechend mannigfaltig sind auch die Therapieoptionen. Während insgesamt ein Konsens besteht, dass Antihistaminika gut geeignete Medikamente sind, sind die Experten bezüglich der add-on-Therapie nicht immer einer Meinung. Viele sprechen sich für die Gabe von Kortison aus, andere bevorzugen die Kombination mit Ranitidin oder Cimetidin. Doch was hilft wirklich? Dieser Frage ist die aktuelle Literaturrecherche (DOI: 10.1111/jdv.19904) nachgegangen.

Kortison: ja oder nein?

Diese Frage lässt sich auch nach dem Ende der Studie nicht abschließend beantworten. In zwei von drei Untersuchungen konnte keine signifikante Symptomverbesserung durch die Zugabe von Kortikosteroiden erreicht werden. Die Arzneien können darüber hinaus zu unerwünschten Nebenwirkungen führen, was in der Therapieplanung mitberücksichtigt werden sollte.

Doch qualitativ hochwertige RCTs zum Thema gibt es kaum. Hier könnte in der Zukunft ein Forschungsansatz entstehen, der dazu beitragen kann, die Rolle und Benefits der zusätzlichen Behandlung mit Kortison zu klären.

Andere Kombinationen als Standardmaßnahme?

Zwei von fünf in der Analyse inkludierte Studien sprechen sich jedoch für eine andere Kombination aus: werden die Erstlinienantihistaminika mit Ranitidin oder Cimetidin kombiniert, kam es – in den untersuchten Populationen dieser Studien zumindest – zu einer wirkungsvollen Symptombesserung. Doch kommt es hierbei nicht selten zu Schläfrigkeit und Sedation.

Fazit für die Praxis

Aktuell fehlen Standardempfehlungen und -verfahren zur Behandlung der akuten Urtikaria. In den einschlägigen Leitlinien liegt der Fokus meist auf der chronischen Variante der Urtikaria. Studienergebnisse bezüglich Kortisonbehandlung oder add-on-Therapeutika sind bisher nicht eindeutig und sollten weiter erforscht werden. Ob Kortison bessere Outcomes verspricht, sollte ebenfalls anhand qualitativer Studien untersucht werden.



