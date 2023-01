Diabetes mellitus ist ein weitreichendes Problem und betrifft viele Menschen. Die Kosten für die Erkrankung sind hoch – insbesondere, wenn sie nicht behandelt wird. Polnische Forscher haben nun untersucht, wie hoch die Dunkelziffer unerkannter, und somit auch unbehandelter, hyperglykämischer Erkrankungen ist.

Dabei haben sie festgestellt, dass in der untersuchten Kohorte fast 50 % aller Diabetiker nicht wissen, dass sie an der Erkrankung leiden.

In der Population von 1.051 Menschen waren 75 Teilnehmer mit vorbekanntem Diabetes. Bei allen anderen wurde ein oraler Glukosetoleranztest (OGTT) durchgeführt sowie eine Anamnese erhoben und die Körperzusammenstellung ermittelt.

Insgesamt befanden sich 146 Diabetiker unter den Untersuchten. Das bedeutet, dass fast die Hälfte, nämlich 71 Menschen, sich ihrer Diagnose nicht bewusst waren.

Darüber hinaus wurde bei 410 Studienteilnehmern ein Prädiabetes festgestellt.

Eine nicht diagnostizierte hyperglykämische Erkrankung bedeutet eine unbehandelte Erkrankung. Daher ist es wichtig, sich der hohen Dunkelziffer bewusst zu sein und Patientinnen und Patienten auf diabetische Krankheiten zu screenen. Das gilt insbesondere für diejenigen mit erhöhtem Risiko, zum Beispiel bei Übergewicht oder erhöhtem Körperfettanteil.

