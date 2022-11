Frustessen verhindern, Gewichtsziele erreichen

Chronischer Stress setzt Cortisol frei und Studien haben gezeigt, dass dies das Verlangen nach kalorienreichen, süßen, fetten und verarbeiteten Lebensmitteln steigert. Eine relevante Herausforderung, insbesondere für Übergewichtige.

Hohe Cortisolspiegel führen eher zu Naschereien als Reaktion auf tägliche Stressoren

Problematisch wird dies, wenn es zum Dauerzustand wird, denn es führt zu übermäßigem Essen und zu einer Präferenz für fett- und zuckerreiche Nahrungsmittel.1 Solche "comfort foods" (Seelentröster) scheinen einen Rückkopplungseffekt zu haben, der stressbedingte Reaktionen und Emotionen dämpft.2 Wie wir in einem früheren Beitrag zu schlechten Essgewohnheiten berichteten, beinhalten solche Nahrungsmittel ihrerseits Botenstoffe, die erstens süchtig machen können und die zweitens Signalkaskaden anstoßen, die Heißhunger und übermäßige Kalorienzufuhr stimulieren.

Neben einem erhöhten Cortisolwert scheinen auch hohe Insulinspiegel eine Rolle für das Phänomen des "Stressessens" zu spielen.2 Eine Untersuchung an 339 gesunden Erwachsenen zeigte auf, dass höhere Cortisol- und Insulinwerte sowie chronischer Stress prädiktiv für eine stärkere Gewichtszunahme in den folgenden sechs Monaten waren (dann endete der Beobachtungszeitraum).3 Auch andere Arbeiten haben bereits beschrieben, dass eine stressbedingte Gewichtszunahme bei hohem Insulinspiegel wahrscheinlicher ist. Dies ist für Menschen von besonderer Bedeutung, die bereits übergewichtig sind, da diese einen erhöhten Insulinspiegel haben.2

Den Betroffenen ist in der Regel oft gesagt worden, dass sie ständige ungesunde Snacks meiden müssen, aber wie wir alle aus der Praxis wissen, gelingt dies vielen nicht. Hierfür müssen wirksame Strategien zur Stressreduzierung zur Verfügung stehen, die unabhängig vom Essen sind, um gestörte Cortisolreaktionen zu normalisieren und eine künftige Gewichtszunahme zu verhindern.

Cortisolspiegel und dessen Effekte auf den Metabolismus dämpfen

Eine "Diät vom Stress" zu halten, erscheint in der heutigen Welt nahezu unmöglich, dennoch gibt es wirksame Methoden, um die Stressantwort zu dämpfen und die Cortisolspiegel auf ein Maß zu senken, welches besser mit Gesundheit vereinbar ist. Entspannungsübungen wie Achtsamkeit, Meditation, Yoga oder Atemübungen können wirksam dazu beitragen, die Produktion dieses Hormons wieder zu normalisieren.1,2

Eines der wichtigsten Mittel gegen Stress und Übergewicht ist selbstredend körperliche Aktivität. Hiermit wird auch einem weiteren Effekt entgegengewirkt: als Reaktion auf einen Cortisol-Überschuss kann die Testosteronproduktion sinken, was in einer Abnahme der Muskelmasse und einer schlechteren oder verlangsamten Verbrennung von Kalorien resultiert.1 Typisch für diese Hormonlage ist eine Fettanlagerung um das Abdomen ("toxisches Fett").

Wenn essen, dann richtig

Um zu gewährleisten, dass die aufgenommenen Kalorien in Energie und nicht in Fett umgewandelt werden, muss die Ernährung insgesamt von guter Qualität sein, beispielsweise möglichst keine zugesetzten Zucker und keine hoch verarbeiteten Nahrungsmittel, sondern Mahlzeiten aus frischen Zutaten in einer ausgewogenen Zusammensetzung. Ebenso wichtig ist es, eine gewisse Sorgfalt auf den Zeitplan der Mahlzeiten zu legen. Niemals sollten Hungerlöcher entstehen, da Spitzen in den Hungerhormonspiegeln sonst dafür sorgen, dass die nächste Mahlzeit auch "in die Speicher" wandert.

Eine hochwertige Ernährung ist nicht nur wichtig, um die übermäßige Speicherung von leeren Kalorien zu verhindern. Ein Überkonsum inflammatorischer Nahrungsmittel bedeutet auch für Menschen mit unauffälligem BMI ein relevantes Risiko für metabolische Störungen sowie eine Vielzahl chronischer Erkrankungen, wofür inzwischen häufig der Begriff TOFI (thin outside and fat inside) gebraucht wird.4 Um sich selbst zum Erfolg zu verhelfen, ist es zudem ratsam, Nahrungsmittel, die besonders zu impulsartigem Essen verleiten, schlicht gar nicht erst im Haus zu haben.

In all diesen Punkten liegt ein großes, zu wenig genutztes Potenzial. Zwei Drittel der Männer (67%) und die Hälfte der Frauen (53%) in Deutschland sind mittlerweile übergewichtig.5 Stress ist noch ubiquitärer: laut einer Erhebung von Mitte 2020 litten 80% der Deutschen unter Stress. Besonders betroffen waren Berufstätige aus der Gesundheitsbranche und der Pflege mit 91%.6

