Klinische Relevanz von Diabetes-Subgruppen

Wie behandeln Sie SIRD? Oder MARD? Künftig könnte die Unterteilung des Typ-2-Diabetes in solche Subgruppen wichtiger werden, denn Diabetes ist kein einheitliches Krankheitsbild.

Subgruppen des Typ-2-Diabetes:

Gruppe 1: schwerer autoimmuner Diabetes (severe autoimmune diabetes, SAID) mit frühem Krankheitsausbruch, relativ niedrigem BMI, schlechter metabolischer Kontrolle, Insulinmangel und Vorliegen von GADA

Gruppe 2: schwerer Insulinmangel-Diabetes (severe insulin-deficient diabetes, SIDD) ohne GADA, ansonsten entsprechend Gruppe 1

Gruppe 3: schwerer insulinresistenter Diabetes (severe insulin-resistant diabetes, SIRD) mit Insulinresistenz und einem hohen BMI

Gruppe 4: leichter, Diabetes (mild obesity-related diabetes, MOD) mit Adipositas, nur milde Insulinresistenz

Gruppe 5: leichter, altersbedingter Diabetes (mild age-related diabetes, MARD) bei älteren Patienten mit milden Stoffwechselstörungen

Diese Klassifikation des Typ-2-Diabetes hat ein schwedisches Forscherteam anhand von sechs Variablen (Glutamatdecarboxylaseantikörper [GADA], Alter bei Diagnose, BMI, HbA 1c , Betazellfunktion und Insulinresistenz) bereits im Jahr 2018 vorgestellt (doi: 10.1016/S2213-8587(25)00283-9). Seither ist sie mehrfach repliziert worden.

Nun wurde in einer prospektiven Studie mit knapp 20.000 Teilnehmern derselben Kohorte das Risiko für Komorbiditäten und Mortalität in den verschiedenen Diabetes-Subgruppen untersucht. Die Nachbeobachtungszeit betrug bis zu 14 Jahre.

Schwerer insulinresistenter Diabetes mit zahlreichen Komorbiditäten verbunden

Bei Diagnosestellung wiesen Patienten mit SIRD die höchste Prävalenz von (69,8 %), Dyslipidämie (44,4 %), (10,9 %), Herz-Kreislauf-Erkrankungen (30,6 %) und steatotischen Lebererkrankungen (1,1 %) auf. Im weiteren Verlauf wurden folgende Beobachtungen gemacht:

Das Risiko für eine steatotische Lebererkrankung und war bei SIRD am höchsten (HR 3,29 und 1,55).

Trotz großer Unterschiede beim HbA 1c -Wert waren sowohl SIDD als auch SIRD mit einem erhöhten Risiko für Nierenerkrankungen, einschließlich Nierenversagen (SIDD: HR 2,94; SIRD: HR 3,41) und Myokardinfarkt (SIDD: HR 1,44; SIRD: HR 1,51) verbunden.

-Wert waren sowohl SIDD als auch SIRD mit einem erhöhten Risiko für Nierenerkrankungen, einschließlich Nierenversagen (SIDD: HR 2,94; SIRD: HR 3,41) und Myokardinfarkt (SIDD: HR 1,44; SIRD: HR 1,51) verbunden. Die Untergruppen SAID und SIDD wiesen das höchste Risiko für Retinopathie (SAID: HR 1,35; SIDD: HR 2,11) und auf (SAID: HR 2,58; SIDD: HR 2,13), während das Risiko für Vorhofflimmern bei SIRD und MOD am höchsten war (SIRD: HR 1,32; MOD: HR 1,58).

SIDD, SIRD und MOD wiesen das höchste Risiko für die Gesamtmortalität auf (HR 1,44–1,52), was hauptsächlich auf die kardiovaskuläre Mortalität zurückzuführen war.

Frühzeitige Identifizierung und Therapie der Subgruppen erforderlich

Die Autoren heben besonders SIRD als Hochrisikogruppe hervor, die durch herkömmliche glykämiebasierte Risikofaktoren nicht identifiziert werde, aber das Risiko einer frühzeitigen Schädigung diverser Endorgane berge. Sie vermuten, dass die hohe Prävalenz von Komorbiditäten in der SIRD-Gruppe hauptsächlich auf die Insulinresistenz zurückzuführen ist und fordern daher, sie bei der Diagnostik mehr zu berücksichtigen. Denn zwischen Hyperglykämie und dem Risiko für Komorbiditäten bei bestehe oft eine Diskrepanz, so dass der HbA 1c als alleiniger Marker nicht ausreiche.

Darüber hinaus fordern sie eine frühzeitige Identifizierung und Therapie der einzelnen Subtypen je nach Risikoprofil. Nur so könnten Komorbiditäten adäquat behandelt und Komplikationen vermieden werden.

Quelle: