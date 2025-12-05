Wie Typ-2-Diabetes das Herz strukturell verändert

Eine aktuelle Studie liefert neue zentrale Erkenntnisse dafür, warum das Risiko für eine Herzinsuffizienz bei Diabetes erhöht ist.

Typ-2-Diabetes verursacht molekulare Veränderungen in Herzzellen

Im Rahmen einer aktuellen Studie untersuchte ein Team der Universität Sydney die Herzen von stoffwechselgesunden Spendern sowie von Diabetikern und Nicht-Diabetikern mit ischämischer und nicht-ischämischer vor einer Transplantation.1–3

Sie kamen zu dem Schluss, dass Typ-2-Diabetes und ischämische Kardiomyopathie durch spezifische molekulare Muster direkt miteinander verknüpft sind. Bei Patienten mit beiden Erkrankungen dokumentierten sie eine Störung biologischer Prozesse, welche zum Umbau des Herzmuskels führen. Dieses ‘Remodeling’ war durch eine Vermehrung von gekennzeichnet. Sie stellten zudem eine reduzierte Produktion von Strukturproteinen fest, die für die Kontraktion des Herzmuskels und den Kalziumhaushalt entscheidend sind.

Energiegewinnung in Herzmuskelzellen von Diabetikern kompromittiert

Warum dem so ist, bestätigte das Forscherteam unter anderem durch RNA-Sequenzanalysen, die eine gestörte Gentranskription bei den Diabetikern offenbarte, insbesondere in Stoffwechselwegen, die mit der Energiegewinnung und der Gewebestruktur zusammenhängen.

Eine weitere zentrale Auswirkung der metabolischen Störungen scheint zu sein, dass den Myokardzellen nicht ausreichend Brennstoffe zur Energiegewinnung zur Verfügung stehen. Während beim Herzgesunden Ketonkörper, Fette und Glukose hierfür herangezogen werden können, steigt bei der typischerweise die Glukoseaufnahme.4 Diese Adaptation ist aber bei Diabetes nicht möglich, denn er verringert die Insulinsensitivität der Glukosetransporter in den Herzmuskelzellen. Der resultierende Mangel an Brennstoffen erhöht den Stress auf die Mitochondrien der Herzmuskelzellen und verschlimmert die molekularen Merkmale einer fortgeschrittenen Herzinsuffizienz, erklären die Forscher.

Fazit

Ein Typ-2-Diabetes führt demnach zu mitochondrialer Dysfunktion sowie zu strukturellen Veränderungen am Myokard, welche die kontraktilen Eigenschaften beeinträchtigen.

„Nach unserem Kenntnisstand handelt es sich hierbei um die bislang umfassendste Multi-Omics-Untersuchung zum molekularen Einfluss von auf die terminale ischämische und nicht-ischämische Kardiomyopathie beim Menschen. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die kardiometabolische Dysfunktion bei Herzinsuffizienz durch Diabetes zusätzlich verkompliziert und exazerbiert wird“, resümieren die Studienautoren.3

