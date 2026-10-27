- Jung W, Ko K, Smith AM, et al. Air Pollution and Cardiac Remodeling and Function in Patients With Breast Cancer. JAMA Netw Open. 2026;9(1):e2552323. doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.52323 (letzter Zugriff: 27.10.2026).
Für die prospektive Kohortenstudie wurden Daten von 580 Brustkrebs-Patientinnen ausgewertet, die zwischen 2010 und 2018 eine Therapie mit Doxorubicin und/oder Trastuzumab erhielten. Das mediane Alter der Teilnehmerinnen lag bei 50 Jahren.
Die Autoren ordneten den Patientinnen die mittleren Luftschadstoffwerte ihres Wohnbezirks zu, jeweils für die drei Jahre vor Beginn der Krebstherapie. Im Einzelnen wurden Werte für Feinstaub mit einem Durchmesser von höchstens 2,5 µm, kurz PM2,5, gröberen Feinstaub PM10, Stickstoffdioxid und Ozon berücksichtigt.
Auffällig war: 99,8 % der Teilnehmerinnen lebten in Wohnbezirken, in denen die PM2,5-Werte über dem Richtwert der Weltgesundheitsorganisation von 5 µg/m³ lagen.
Die Herzfunktion wurde anhand von Echokardiografien vor Therapiebeginn und im Verlauf beurteilt Ausgewertet wurden zum einen einzelne Parameter wie die Ejektionsfraktion, die Volumina sowie die Masse der linken Herzkammer. Zum anderen prüften die Autoren den Endpunkt kardiale Dysfunktion; diese war definiert als ein Abfall der Ejektionsfraktion der linken Herzkammer um mindestens 10 Prozentpunkte, sodass sie unter 50 % sank.
Die deutlichsten Zusammenhänge zwischen kardialen Veränderungen und den untersuchten Umweltfaktoren zeigten sich für höhere PM2,5- und Ozonwerte:
Für PM10 fanden die Autoren keine vergleichbaren ungünstigen Zusammenhänge. Stickstoffdioxid war zwar in einzelnen Echo-Auswertungen mit ungünstigeren Befunden verbunden, insgesamt waren die Ergebnisse aber weniger einheitlich als bei PM2,5 und Ozon.
Neben den einzelnen Echokardiografie-Parametern werteten die Autoren auch den definierten Endpunkt kardiale Dysfunktion aus. Im medianen Follow-up von 3,1 Jahren entwickelten 17,1 % der für diesen Endpunkt auswertbaren Patientinnen eine kardiale Dysfunktion. Der mediane Zeitpunkt bis zu diesem Ereignis lag bei 0,7 Jahren.
Je nach Schadstoff zeigten sich folgende Resultate:
Bei Brustkrebs-Patientinnen unter Doxorubicin und/oder Trastuzumab waren höhere PM2,5- und Ozonwerte am Wohnort mit ungünstigeren Herzbefunden verbunden. Dazu zählten eine niedrigere systolische Funktion, Hinweise auf linksventrikuläres Remodeling und ein höheres Risiko für kardiale Dysfunktion.
Eine gesicherte Kausalaussage lässt die Studie nicht zu. Die Schadstoffbelastung wurde über den Wohnbezirk geschätzt und nicht individuell gemessen. Dennoch spricht die Analyse dafür, dass Luftverschmutzung als möglicher zusätzlicher Risikofaktor bei Patientinnen unter potenziell herzschädigender Brustkrebstherapie mehr Beachtung verdient.