Die ärztlichen Handlungsempfehlungen wurden entwickelt, um eine flächendeckend qualitative medizinische Versorgung für Transgender-Menschen und ihre Familien zu erreichen. Oftmals sind Behandler unsicher im Umgang mit ihren TGD-Patientinnen und Patienten – doch das meist ohne Grund. Ziel des Experten-Team war es daher, die Unsicherheit abzubauen und eine sichere und hochwertige Versorgung für alle zu gewährleisten.

Den Standards of Care liegt evidenzbasierte Medizin zugrunde – ebenso wie die aktuellsten Forschungsergebnisse. Jede der klinischen Empfehlungen wird mit Quellen belegt und begründet. Das sehr umfangreiche Dokument kann kostenlos heruntergeladen werden.

Gerade als Frauenärztin oder als Frauenarzt spielen Sie eine wichtige Rolle in der Versorgung von Transgender-Menschen. Insbesondere Männer, die als biologische Frauen geboren wurden und noch intakte weibliche Geschlechtsorgane haben, benötigen weiterhin eine regelmäßige gynäkologische Versorgung – und gegebenenfalls auch eine Schwangerenbetreuung. Wenn Sie mehr über die aktuellen Standards of Care erfahren möchten, raten wir Ihnen die Handlungsempfehlungen der WPATH zu lesen. Obwohl das Dokument sehr umfangreich ist, kann es doch als klinischer Leitfaden dienen. Sie können es hier kostenlos herunterladen.



