ASS zur Krebsprävention beim Lynch-Syndrom: Niedrigere Dosis könnte ausreichend sein

Lebenslang 600 mg ASS zur Krebsprävention beim Lynch-Syndrom? Viele schrecken aus Angst vor Nebenwirkungen davor zurück. Nun zeigen erste Ergebnisse einer laufenden Studie, dass auch niedrigere Dosierungen effektiv und zugleich sicherer sein könnten.

Lynch-Syndrom und Krebsrisiko Das Lynch-Syndrom ist die häufigste Form von erblich bedingtem Krebs und betrifft > 3 von 1.000 Menschen.

Das autosomal-dominant vererbte Tumordispositionssyndrom wird durch pathogene Sequenzvarianten in verschiedenen Mismatch-Reparaturgenen (MMR) verursacht.

Das Lebenszeitrisiko für Krebserkrankungen liegt bei bis zu 80 %, wobei ein Großteil auf kolorektale Karzinome (KRK) und Endometriumkarzinome entfällt.

Beim KRK ist das Lynch-Syndrom für 3 % aller Fälle verantwortlich, bekannt auch als hereditäre nicht-polypöse Kolonkarzinome (HNPCC).

Dass Acetylsalicylsäure (ASS) in niedriger Dosierung bei Personen mit Lynch-Syndrom protektiv wirkt und das Krebsrisiko senken kann, ist seit den wegweisenden Studien der 2000er- und 2010er-Jahre (wie CAPP2) bekannt. Seither wurde der Effekt in Untersuchungen mehrfach bestätigt, u. a. in der randomisierten CAPP2-Studie, in der die Einnahme von täglich 600 mg Acetylsalicylsäure mit Placebo verglichen wurde. Bei einer Einnahmedauer von mindestens 2 Jahren zeigte sich nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 10 Jahren eine relative Reduktion der KRK-Inzidenz um 35 % (Lancet 2020; 395(10240): 1855–1863).

S3-Leitlinie KRK: „kann“-Empfehlung für ASS beim Lynch-Syndrom

Dies veranlasste das britische National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Menschen mit Lynch-Syndrom die regelmäßige Einnahme von Aspirin zu empfehlen. In der deutschen S3-Leitlinie Kolorektales Karzinom (Version 3.2, März 2026) wird bisher lediglich eine „kann“-Empfehlung unter Abwägung möglicher Risikofaktoren ausgesprochen. Dabei wird neben der CAPP2-Studie auf die laufende Folgestudie CAPP3 verwiesen, deren Ergebnisse abzuwarten blieben. Nun liegen die ersten Daten dieser Nichtunterlegenheitsstudie vor.

Ziel war es, die Wirksamkeit von zwei niedrigeren ASS-Dosierungen (100 und 300 mg) im Vergleich zu 600 mg zu untersuchen. Denn die bislang übliche Dosis stieß bei vielen Ärzten in der Langzeitanwendung hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen wie z. B. Blutungen auf Bedenken.

Die Studie wurde zwei Jahre lang doppelblind geführt und in den folgenden drei Jahren bei gleicher Dosis offen fortgesetzt. Die knapp 1.900 Teilnehmer wurden im Verhältnis 3:3:4 randomisiert und erhielten 100, 300 oder 600 mg ASS täglich.

Nichtunterlegenheit formal noch nicht durchgehend bestätigt

Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 66,4 Monaten entwickelten 176 Personen insgesamt 216 Krebserkrankungen im Zusammenhang mit dem Lynch-Syndrom. Hinsichtlich der sekundären Endpunkte zeigte die 100-mg-Dosis zwar ähnliche Effektstärken, eine formale statistische Nichtunterlegenheit konnte jedoch (ebenso wie bei 300 mg) nicht über alle Analysen hinweg eindeutig belegt werden. In der Per-Protocol-Analyse war sie bei der Krebslast zwar nicht unterlegen, für die Zeit bis zur ersten Krebserkrankung konnte allerdings keine Nichtunterlegenheit festgestellt werden.

Bei der 300-mg-Dosis konnte in beiden Analysen weder hinsichtlich der Zeit bis zum ersten Krebs noch hinsichtlich der Krebslast formal eine Nichtunterlegenheit nachgewiesen werden. Zwar zeigten sich ähnliche Effektstärken wie bei der 600-mg-Dosis, doch das obere 95-%-Konfidenzintervall überschritt den vorab festgelegten Schwellenwert für Nichtunterlegenheit.

Die britischen Studienautoren führen dies auf eine möglicherweise höhere Krebsinzidenz in den ersten Monaten der Studie zurück. Zudem lasse die noch kurze Nachbeobachtungszeit von 5 Jahren keine endgültigen Schlüsse zu, da es einige Zeit dauere, bis sich positive Wirkungen der ASS-Einnahme zeigten.

Weniger Nebenwirkungen bei niedriger ASS-Dosierung

Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchung lag auf der Sicherheit. Der Anteil an Teilnehmern, bei denen in der verblindeten Phase unerwünschte Ereignisse gemeldet wurden, stieg mit zunehmender Dosis leicht, aber signifikant an:

25,0 % unter 100 mg

26,8 % unter 300 mg

31,2 % unter 600 mg

Eine Neigung zu leichter Blutergussbildung machte zwei Drittel dieser Meldungen aus. Schwerwiegende Blutungsereignisse, die eine Krankenhausaufnahme erforderlich machten, wurden in der 100-mg-Gruppe nicht gemeldet, in der 300-mg-Gruppe von 0,5 % und in der 600-mg-Gruppe von 1,5 % der Patienten angegeben.

Die 100-mg-Dosis zeigte zwar weniger Nebenwirkungen und ein geringeres Blutungsrisiko, da die formale Nichtunterlegenheit bezüglich der Krebsprävention jedoch verfehlt wurde, lassen die aktuellen Daten noch keine Änderung der klinischen Standardempfehlung zu.

Quelle