Colitis ulcerosa: Mirikizumab als Joker bei therapieresistenten Verläufen

Unzureichende Remission und Therapieversagen sind bei der Behandlung der Colitis ulcerosa nach wie vor ein Problem. Der Interleukin-23-Hemmer Mirikizumab ist in diesen Fällen eine erfolgversprechende Option, wie eine große italienische Studie zeigt.

Mirikizumab bei Colitis ulcerosa (CU): Mirikizumab ist seit Mai 2023 für die Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa nach Versagen oder Unverträglichkeit anderer Therapien zugelassen.

Der monoklonale Antikörper richtet sich gegen Interleukin-23, ein Schlüsselzytokin bei der Pathogenese der CU, das die Schleimhautentzündung aufrechterhält.

Durch die selektive Hemmung werden Off-Target-Immunreaktionen minimiert, was zu einem günstigen Sicherheitsprofil beiträgt.

Wirksamkeit und Sicherheit von Mirikizumab wurden in den randomisierten kontrollierten LUCENT-Studien nachgewiesen, die zur Zulassung führten (N Engl J Med 2023; 389(8): 772).

In die retrospektive, multizentrische Kohortenstudie an fünf italienischen Zentren für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wurden 95 Patienten mit CU einbezogen. Gut die Hälfte von ihnen wies eine Pankolitis auf. Bei knapp 90 % war eine vorherige Biologikatherapie gescheitert, wobei knapp 30 % bereits drei oder vier Klassen ausprobiert hatten.

Sie erhielten daraufhin Mirikizumab gemäß Schema:

intravenöse Induktion mit 300 mg in den Wochen 0, 4 und 8

anschließend subkutane Erhaltungstherapie mit 200 mg alle 4 Wochen ab Woche 12

Primärer Endpunkt war die steroidfreie klinische Remission (SFCR), definiert als das Fehlen von rektalen Blutungen und eine nahezu normale Stuhlfrequenz ohne Kortikosteroide. Zu den sekundären Endpunkten zählen die Verbesserung von Stuhlfrequenz und rektalen Blutungen (klinisches Ansprechen), die Normalisierung von fäkalem Calprotectin (FCP) und C-reaktivem Protein (CRP) (biochemisches Ansprechen) sowie die Sicherheit.

Anhaltende klinische Remission nach 24 Wochen

Nach 12 Wochen erreichten 43,2 % der Patienten eine SFCR, 61,1 % ein klinisches Ansprechen und 33,7 % eine biochemische Remission, wobei sich die biochemischen Parameter numerisch, nicht aber statistisch signifikant veränderten. Bei den 32 Patienten, die die 24-wöchige Nachbeobachtungszeit abschlossen, lag die SFCR-Rate bei 59,4 %, das klinische Ansprechen blieb stabil.

Die SFCR-Raten waren bei Patienten mit und ohne vorherige Biologikatherapie ähnlich. Allerdings wiesen Patienten, die zuvor mit Ustekinumab behandelt worden waren, nach 24 Wochen numerisch niedrigere SFCR-Raten auf als Patienten ohne vorherige Exposition. Der Unterschied war jedoch statistisch nicht signifikant.

Drei Patienten brachen die Behandlung aufgrund mangelnder Wirksamkeit ab. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse wurden über die 24 Wochen hinweg nicht berichtet.

Option auch nach mehrfachem Therapieversagen

Die Autoren betonen, dass die Studienkohorte im Vergleich zur LUCENT-Population mehr Patienten mit vorheriger Biologika-Erfahrung und therapieresistenter Erkrankung umfasste. Das reduzierte Ansprechen nach einer Vortherapie mit Ustekinumab könne daher auf den höheren Schweregrad der Erkrankung zurückzuführen sein. Dennoch seien die SFCR- und Ansprechraten weitgehend vergleichbar mit denen der Zulassungsstudien.

Aus ihrer Sicht könnte Mirikizumab daher eine praktikable therapeutische Option über verschiedene Behandlungslinien hinweg sein – auch bei Patienten mit mehrfachem Therapieversagen.

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