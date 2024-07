Kann Aspirin Krebs verhindern?

Die langfristige tägliche Einnahme von Aspirin kann dazu beitragen, die Entstehung und das Fortschreiten von Darmkrebs zu verhindern, aber die beteiligten Mechanismen sind noch unklar.

Übersetzt aus dem Italienischen.

Aspirin gegen Darmkrebs?

Die multizentrische Studie Immunoreact 7: Regular aspirin use is associated with immune surveillance activation in colorectal cancer, an der 14 italienische Forschergruppen beteiligt sind und die von Dr. Marco Scarpa von der Abteilung für chirurgische, onkologische und gastroenterologische Wissenschaften des Universitätskrankenhauses Padua koordiniert und von der AIRC Foundation for Cancer Research unterstützt wird, zielt darauf ab, die Wirkung von Acetylsalicylsäure auf die Mikroumgebung des Tumors, die systemische Immunität und die gesunde Schleimhaut, die Darmkrebs umgibt, zu untersuchen. Aspirin wird üblicherweise in niedrigen Dosen eingenommen, um die Wahrscheinlichkeit bestimmter Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verringern.

"Im ersten Teil der Studie haben wir retrospektiv Proben und Daten von Patienten mit Darmkrebs analysiert, die zwischen 2015 und 2019 an der Azienda Ospedale Università di Padova operiert wurden", erklärt Scarpa. "Dann haben wir die mRNA-Expression von Genen untersucht, die mit der Immunüberwachung in primären Darmkrebszellen von Patienten in Verbindung stehen, wiederum bei Patienten, die Acetylsalicylsäure einnehmen. Darüber hinaus haben wir diese Messungen an der Universität Padua und dem Onkologischen Institut Venetien experimentell an Labortieren wiederholt. Schließlich untersuchten wir die immunologische Mikroumgebung der gesunden Schleimhaut, die den Darmkrebs umgibt, in Proben einer großen Untergruppe von Patienten, die an dem multizentrischen Immunoreact-Projekt teilnahmen, in Bezug auf die chronische Einnahme von Acetylsalicylsäure".

Im Vergleich zu Gewebeproben von Patienten, die das Medikament nicht einnahmen, wiesen die Proben von Patienten, die das Medikament einnahmen, eine geringere Ausbreitung des Krebses auf die Lymphknoten und eine größere Infiltration von Immunzellen in den Tumor auf. Bei Analysen von Darmkrebszellen im Labor führte die Exposition dieser Zellen gegenüber Acetylsalicylsäure zu einem Anstieg des CD80-Proteins, einem Modulator der Immunfunktion. Dieser Anstieg scheint die Fähigkeit der Zellen verbessert zu haben, andere Abwehrzellen auf das Vorhandensein von Tumor-assoziierten Proteinen aufmerksam zu machen. Zur Untermauerung dieses Ergebnisses wiesen die Forscher auch nach, dass bei Patienten mit Darmkrebs, die Acetylsalicylsäure einnahmen, höhere CD80-Proteinspiegel in gesundem Enddarmgewebe auftraten, was darauf hindeutet, dass das Medikament eine Immunüberwachungswirkung hat.

Unsere Daten", so Scarpa weiter, "zeigen, dass eine Behandlung mit Acetylsalicylsäure die CD80-Expression erhöhen kann, was die Fähigkeit von Darmkrebszellen verbessert, ihre Tumorantigene aktiv den T-Lymphozyten zu präsentieren. Letztere sind unsere Abwehrzellen, die unter anderem dafür zuständig sind, Krebszellen zu eliminieren, sobald ihre spezifischen Antigene erkannt wurden. Hinzu kommt, dass bei Patienten mit Rektumkarzinom sowohl die Konzentration des CD80-Proteins in den Epithelzellen als auch das Verhältnis zwischen zytotoxischen Lymphozyten und der Gesamtzahl der T-Lymphozyten bei den Patienten, die Acetylsalicylsäure einnahmen, höher war. Dies deutet darauf hin, dass Acetylsalicylsäure bei langfristiger Einnahme eine immunüberwachende Wirkung bereits auf die normalen Schleimhäute und nicht nur innerhalb des Tumors ausübt".

Die Ergebnisse der Studie, die in der Fachzeitschrift Cancer veröffentlicht wurden, zeigen, dass Acetylsalicylsäure zusätzlich zu ihrem klassischen pharmakologischen Mechanismus der Entzündungshemmung auch zur Vorbeugung und Behandlung von Darmkrebs eingesetzt werden kann.

Die Beobachtungen der Immunoreact 7-Studie zum Wirkmechanismus von Aspirin beziehen sich auf vermutlich gesunde Personen oder Personen mit Krebs im Frühstadium, nicht aber auf Patienten mit fortgeschrittenen Krebsstadien. In der ASPREE-Studie, deren Ergebnisse 2020 im Journal of National Cancer Institute veröffentlicht wurden, wurden mehr als 19 000 Personen im Alter von über 70 Jahren beobachtet, die entweder Acetylsalicylsäure einnahmen oder sie in niedriger Dosierung langfristig nicht einnahmen. Bei denjenigen, die das Medikament einnahmen, wurde keine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Krebsdiagnose festgestellt als bei denjenigen, die ein Placebo einnahmen.



