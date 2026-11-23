MASLD: Was das Darmmikrobiom über den Schweregrad der Lebersteatose aussagt

Das Mikrobiom könnte künftig dabei helfen, die diagnostische Einstufung einer schweren Steatose bei Patienten mit MASLD zu verbessern. Und vielleicht sogar zur Früherkennung beitragen.

Darmdysbiose bei MASLD: Ein Ungleichgewicht in der Zusammensetzung des Darmmikrobioms könnte eine wichtige Rolle bei der Entstehung einer Lebersteatose im Rahmen der metabolischen Dysfunktion-assoziierten steatotischen Lebererkrankung (MASLD) spielen.

Patienten mit MASLD weisen häufig eine verminderte mikrobielle Diversität, einen Mangel an nützlichen Kommensalen und eine Überrepräsentation opportunistischer Bakterien auf.

Insbesondere der sogenannte Bacteroides-2 (Bact2)-Enterotyp ist sowohl mit systemischen als auch mit gastrointestinalen Entzündungen assoziiert.

61 Patienten mit MASLD in verschiedenen Stadien wurden in die Querschnittsuntersuchung eingeschlossen. Leberfibrose und -steatose wurden anhand der transienten Elastographie beurteilt. Die Mikrobiota wurde mittels Stuhlproben gewonnen und einer Gensequenzierung unterzogen.

Die Forschungsfragen lauteten:

Steht die Zusammensetzung der Mikrobiota im Zusammenhang mit dem Schweregrad der Lebersteatose? Verbessert die Enterotypisierung die diagnostische Einstufung einer schweren Lebersteatose bei MASLD?

Weniger mikrobielle Vielfalt – stärkere Steatose

Der Schweregrad der Steatose war deutlich mit der Variation der Mikrobiota-Gemeinschaft assoziiert. Wie erwartet korrelierten eine geringe Dichte an mikrobiellen Zellen, eine geringe Artenvielfalt, eine verminderte Häufigkeit butyratproduzierender Bakterien sowie ein höherer Anteil opportunistischer Bakterien wie Streptococcus mit einer schwereren Lebersteatose. Vor allem der Bact2-Enterotyp, der in 42,6 % der Stuhlproben festgestellt wurde, ging mit einer schweren Steatose einher. Darüber hinaus wurden weitere Gattungen identifiziert, die mit dem Schweregrad der Steatose in Zusammenhang standen.

Anschließend testeten die Forscher mehrere Vorhersagemodelle, um den Mehrwert der Mikrobiota-Profilierung bei der Klassifizierung einer schweren Steatose zu beurteilen.

Früherkennung mithilfe der Enterotypisierung

Ein etablierter diagnostischer Prädiktor ist der Fatty Liver Index (FLI)-Score, in den BMI (Body-Mass-Index), Taillenumfang (Bauchumfang), Triglyzeride und Gamma-GT einfließen. Das Modell, das ausschließlich FLI berücksichtigte, wies eine Genauigkeit bei der Klassifizierung einer schweren Steatose von 80 % auf. Der sogenannte AUROC-Wert (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve), der die Aussagekraft eines Parameters widerspiegelt, lag bei 92 %. Die beste Leistung erzielte jedoch das Modell, in dem eine Kombination von FLI und Bact2-Trägerstatus genutzt wurde. Es erreichte eine Genauigkeit von 90 % sowie einen AUROC-Wert von 96 %.

Die Autoren sehen sich in der Annahme bestätigt, dass eine Dysbiose der Darmmikrobiota nicht nur ein potenzieller Risikofaktor für ein Fortschreiten der Lebersteatose bei MASLD ist, sondern auch die Unterscheidung zwischen den Stadien der Steatose erleichtern könnte. Dies wiederum könne eine frühzeitigere Diagnose und engmaschigere Betreuung von Patienten mit schwerer Steatose ermöglichen und letztlich Komplikationen wie Fibrose, Zirrhose und Leberzellkarzinom verhindern.

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