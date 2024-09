Mistelextrakt: besseres Überleben bei Pankreaskarzinomen?

Das Pankreaskarzinom gehört zu den Tumoren mit einem häufig schlechten overall survival. Für Betroffene gibt es jedoch nur wenige Therapieverfahren. Ein möglicher Hoffnungsträger ist das Mistelextrakt. Hat der Pflanzenstoff tatsächlich positive Wirkungen?

Was Sie über Mistelextrakt bei fortgeschrittenem Pankreaskarzinom wissen sollten:

Bei Patienten mit fortgeschrittenem exokrinen Pankreaskarzinom war Mistelextrakt im Vergleich zu Placebo nicht mit einem verbesserten Überleben vergesellschaftet.

In Bezug auf die Lebensqualität zeigte sich ebenfalls kein Vorteil für die Arzneipflanze.

Mistelextrakt führte zu deutlich mehr Reaktionen an der Injektionsstelle als Placebo.

Weshalb Mistelextrakt?

In der modernen Krebstherapie kommen – neben den onkologischen Therapeutika – immer häufiger auch pflanzliche Wirkstoffe zum Einsatz. Auch Mistelextrakt spielt in der integrativen Onkologie eine nicht unwesentliche Rolle, da der Pflanze eine Wirkung auf das Immunsystem und die Immunantwort nachgesagt wird. In höheren Dosierungen konnte in Studien darüber hinaus eine gute Wirkung in der Krebstherapie nachgewiesen werden. Viele Patientinnen und Patienten in Deutschland fragen daher nach der Behandlung mit der Arzneipflanze.

Insbesondere für Menschen mit fortgeschrittenem Pankreaskarzinom stellt die Phytotherapie manchmal einen Hoffnungsschimmer dar – denn der Tumor ist nicht selten mit einer kurzen Überlebenszeit verbunden und die konventionell-onkologischen Behandlungsoptionen sind begrenzt.

Welche Wirkungen hat Mistel beim Pankreaskarzinom?

Eine aktuelle doppelblinde randomisierte Studie hat sich daher mit der Frage befasst, ob die Gabe von Mistelextrakt zusätzlich zu einer intensivierten onkologischen Therapie positiven Einfluss auf die Outcomes beim fortgeschrittenen exokrinen Pankreaskarzinom haben könnte.

Hierzu wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 1:1 randomisiert und erhielten über einen Zeitraum von neun Monaten entweder Mistelextrakt oder ein Placebo subkutan. Gemessen wurden dann das Gesamtüberleben sowie die Lebensqualität der Betroffenen.

Wie schneidet die Mistel ab?

Das Ergebnis: es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen beiden Gruppen. Mistelextrakt konnte in dieser Studie nicht zu verbesserten Überlebenszeiten oder zu einer erhöhten Lebensqualität führen. Außer vermehrter Irritation an der Injektionsstelle kam es jedoch auch nicht zu unerwünschten Wirkungen.

Fazit für die Praxis

In der hier vorliegenden Studie konnte die zusätzliche Gabe von Mistelextrakt im Vergleich mit Placebo nicht zu einem verbesserten Überleben bei fortgeschrittenem Pankreaskarzinom führen. Jedoch kam es auch nicht zu wesentlichen unerwünschten Wirkungen. Frühere Studien hatten eine positive Wirkung der Pflanze bei Pankreaskarzinom-Patienten nahegelegt, jedoch waren diese nicht doppelblind durchgeführt worden.



