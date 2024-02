Sport und Bewegung bei CED: Was wird empfohlen?

Klar, Sport ist gesund und tut gut. Aber wie sieht es bei Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) aus? Was, wenn durch die körperliche Aktivität ein akuter Schub ausgelöst wird?

Die Wirkung von Sport bei CED

Regelmäßige körperliche Aktivität steigert kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit und Lebensqualität.

Sie stärkt die Knochendichte und verändert die Körperzusammensetzung positiv (mehr Muskulatur, weniger Fett).

Bewegung senkt die Hospitalisierungsrate und verbessert das chirurgische Outcome.

Körperliche Fitness erhöht die Zahl der nützlichen Mikrobiota und bereichert ihre Vielfalt.

Sport hat antiinflammatorische Effekte und damit einen positiven Einfluss auf das Immunsystem.

Wieso ist Sport gerade bei CED wichtig?

Vor allem beim letzten Punkt wird es für CED-Patienten interessant. Denn er betrifft das Krankheitsgeschehen selbst, das maßgeblich durch Entzündungsprozesse bestimmt wird. Bewegung induziert die Sekretion von antientzündlichen Hormonen und eine Abnahme von Fettzellen. Beides hält Entzündungen in Schach und schont somit das Immunsystem. Sport und Bewegung bekommt daher einen immer größeren Stellenwert bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus, Krebs, Adipositas – und eben auch bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen.

Außerdem spielt, wie man inzwischen weiß, verminderte körperliche Aktivität neben der falschen Ernährung eine entscheidende Rolle bei der Pathogenese von CED. So nimmt die Prävalenz von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa bei Menschen, die sich schlecht ernähren und wenig bewegen, stetig zu.

Wie ist die Studienlage?

Grund genug also, um Sport als festen Bestandteil in der Therapie von CED zu verankern. Es gibt bislang keine spezifischen Leitlinien zur Bewegungstherapie bei Patienten mit CED – Publikationen zum Thema allerdings schon. So wurde in mehreren Übersichtsarbeiten bestätigt, dass kombiniertes Ausdauer- und Krafttraining zu einer effektiven Abnahme der Fettmasse und proinflammatorischer Zytokine führt. Dass damit der Verlauf einer CED positiv beeinflusst wird, zeigte ein Review, bei dem körperliche Aktivität die Krankheitsaktivität verringerte.

Doch nicht nur das, Sport trägt auch zum psychischen Wohlbefinden bei. In einer Untersuchung konnte bereits ein 10-wöchiges Bewegungsprogramm sowohl die körperliche Leistungsfähigkeit als auch die Lebensqualität und die Stressbewältigung bei Patienten mit leichter bis moderater CED signifikant verbessern. Eine weitere Studie evaluierte ein 8-wöchiges Yogaprogramm (täglich 30 min) bei CED-Patienten in Remission oder leicht aktiver Phase. Das Ergebnis: Angst- und Depressionswerte waren anschließend deutlich niedriger.

Welche Empfehlungen können ausgesprochen werden?

Aus diesen positiven Daten lassen sich nach Ansicht der Autoren folgende Aussagen und Empfehlungen ableiten:

Moderates Ausdauer- und Krafttraining hat sich bei CED als besonders wirksam erwiesen.

Laufen bei niedriger Intensität und 60 % der maximalen Herzfrequenz (HFmax) für jeweils 20–30 min an 3 Tagen pro Woche ist für CED-Patienten ein geeignetes Training.

Alternativ empfiehlt sich Radfahren für 30 min bei einer Herzfrequenz von 60 bis 80 % der HFmax.

Tipp: Zur Berechnung der HFmax dient die Formel (220 – Lebensalter) beim Laufen bzw. (200 – Lebensalter) beim Radfahren.

Kraftübungen sollten aus jeweils 2–3 Sätzen mit 10–12 Wiederholungen pro Satz bestehen. Nach jeder Übung sollten Pausen bis zu 30 s und zwischen den Sätzen bis zu 3 min eingehalten werden.

Wichtig ist, dass die Patienten ausreichend hydriert sind, um gastrointestinale Komplikationen zu vermeiden.

Zudem wird empfohlen, die Ausdauereinheiten zunächst unter Anleitung zu absolvieren.

Obwohl die Empfehlungen noch validiert werden müssen, können sie nach Ansicht von Zopf und ihren Kollegen bereits jetzt als Orientierung für Bewegungsinterventionen bei CED dienen.

Einzige Einschränkung: intensive Sporteinheiten. Hier liegen bislang nur wenige Daten vor. Bei Patienten mit entzündlicher Aktivität oder instabilem Zustand ist daher Vorsicht geboten, da intensives Training die Darmpermeabilität beeinflussen kann.

Fazit für die Praxis

Sport und Bewegung sind auch und gerade für Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen förderlich. Wichtig dabei ist, anfangs in kleinen Schritten und unter Berücksichtigung der Krankheitsaktivität vorzugehen. Außerdem sollten individuelle Vorlieben berücksichtigt werden, denn schließlich soll das Training auch Spaß machen und zu mehr Lebensqualität beitragen.



