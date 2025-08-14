Das Impf-Paradox: Warum manche 98-Jährige besser auf Impfungen ansprechen als 30-Jährige

Ältere Menschen sind besonders gefährdet für schwere Infektionserkrankungen, sprechen aber in der Regel schlechter auf Impfungen an. Allerdings gibt es große individuelle Unterschiede.

STIKO-Empfehlungen zur Influenza-, Pneumokokken- und Covid-19-Impfung:

gegen Influenza, Pneumokokken und Covid-19 werden ab einem Alter von 60 Jahren als Standardimpfungen empfohlen.

Die Pneumokokkenimpfung mit einem Konjugatimpfstoff wird einmalig verabreicht.

-Impfungen sollten jährlich im Herbst erfolgen.

Die jährliche Covid-19-Impfung baut auf einer Grundimmunisierung auf, die eine Basisimmunität gewährleistet.

Alle drei Totimpfstoffe können grundsätzlich als Koadministration am selben Termin verabreicht werden.

An der Untersuchung nahmen 315 Erwachsene teil, die in drei Altersgruppen aufgeteilt wurden: 25–49 Jahre, 50–64 Jahre und ≥ 65 Jahre (Altersspanne: 28–98 Jahre). Innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren erhielten sie:

eine saisonale quadrivalente inaktivierte Influenza-Auffrischungsimpfung (QIV)

eine primäre 13-valente Pneumokokken-Konjugatimpfung (PVC13)

eine Primärserie mit zwei Dosen des SARS-CoV-2-Impfstoffs mRNA-1273

Als primärer Endpunkt wurde die humorale Impfstoffreaktion nach 28 Tagen definiert, als sekundärer Endpunkt die Persistenz der Immunantwort sechs Monate nach der Impfung.

Schlechteres Ansprechen auf Pneumokokken- und Covid-19-Impfung bei Älteren

Wie durch die altersbedingte Immunoseneszenz zu erwarten induzierten die Primärimpfungen mit PCV13 und mRNA-1273 bei älteren im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen niedrigere Antikörperkonzentrationen. Entgegen den Erwartungen der Forscher waren die maximalen Antikörperreaktionen auf die dagegen in allen drei Altersgruppen vergleichbar, was laut den Studienautoren an der hohen Immunogenität der Vakzine in der entsprechenden Saison liegen könnte. Der Effekt aller drei Impfungen hielt allerdings bei älteren Erwachsenen weniger lang an.

Immunoseneszenz schreitet womöglich unterschiedlich schnell voran

Die altersunabhängigen Unterschiede in den Reaktionsprofilen zwischen den Impfstoffen belegen, dass neben dem Alter weitere Faktoren das Impfansprechen maßgeblich beeinflussen. Außerdem war die Immunantwort auf die Pneumokokken- und Covid-19-Impfung nicht bei allen älteren Teilnehmern schwächer, was dafür spricht, dass das Fortschreiten der Immunoseneszenz individuell variiert. Erfolgreiche Impfstrategien für ältere Menschen sollten sich daher nach Ansicht der Studienautoren nicht allein auf das chronologische Alter stützen, sondern eher auf Personengruppen mit einem erhöhten Risiko für schwere Infektionen und eine geringe Impfstoffwirksamkeit ausgerichtet werden.

Dennoch spielt das Alter bei der Impfreaktion insgesamt eine Rolle, genauso wie das Geschlecht. Von den etwa 10–15 % Low-Respondern, die für alle Impfstoffe eine geringe Ansprechrate zeigten, waren die meisten Männer über 65 Jahre alt.

