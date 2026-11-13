Einmal pro Stunde aufstehen und fünf Minuten gehen bessert Stimmung und Müdigkeit

Alle 30, 60 oder 120 Minuten kurz aufstehen und herumgehen: Eine große Studie prüfte, ob sich solche Bewegungspausen in den Alltag gut integrieren lassen und wie sie sich auf Fatigue und Stimmung auswirken.

Das Wichtigste auf einen Blick zu Bewegungspausen bei langem Sitzen Fünfminütige Gehpausen wurden von den Teilnehmern insgesamt als alltagstauglich und akzeptabel bewertet – egal, ob sie alle 30, 60 oder 120 Minuten eingelegt werden sollten.

Nach zwei Wochen fühlten sich die Teilnehmer weniger müde; auch ihre Stimmung hatte sich verbessert. Hinweise auf eine schlechtere Arbeitsleistung fanden sich nicht.

Je kürzer der Abstand zwischen den Pausen, desto stärker waren die Effekte. Pausen alle 30 Minuten ließen sich aber schlechter durchhalten.

Stündliche Gehpausen boten in der Studie den besten Kompromiss aus Wirkung und Umsetzbarkeit.

Die Studie war als pragmatische, nicht randomisierte Intervention angelegt. Rekrutiert wurden die Teilnehmer über die US-amerikanische Podcast-Reihe „Body Electric“. Insgesamt füllten 19.342 Erwachsene den Eingangsfragebogen aus; davon starteten 11.484 anschließend in die zweiwöchige Phase mit den Gehpausen. Die Endpunkte Fatigue, positive und negative Stimmung wurden prä- und postinterventionell beurteilt.

Die Teilnehmer sollten längere Sitzphasen im Alltag regelmäßig durch fünfminütige Gehpausen unterbrechen – etwa bei der Arbeit oder zu Hause. Wie oft sie gehen wollten, legten sie selbst fest. Zur Wahl standen Unterbrechungen alle 30, 60 oder 120 Minuten. Am häufigsten entschieden sie sich für stündliche Gehpausen.

Eine automatische Erinnerungsfunktion oder eine Betreuung durch das Studienteam gab es nicht. Die Teilnehmer mussten also selbst dafür sorgen, dass sie ihre Gehpausen einhielten. Damit untersuchte die Studie nicht nur den Effekt regelmäßiger Bewegung, sondern auch, wie realistisch ein solches Vorgehen im Alltag ist.

Häufige Pausen waren schwerer einzuhalten

In der Praxis zeigte sich: Je häufiger die Pausen eingeplant waren, desto schwerer waren sie umsetzbar. Mindestens 75 % der vorgesehenen Pausen erreichten nur 10,1 % der Teilnehmer in der 30-Minuten-Gruppe. In der 60-Minuten-Gruppe waren es 23,7 %, in der 120-Minuten-Gruppe 46,0 %. Auch die Teilnehmer selbst bewerteten längere Abstände als leichter machbar. Insgesamt wurden aber alle drei Varianten als machbar, akzeptabel und passend eingeschätzt.

Weniger Fatigue, positivere Stimmung

Neben der Umsetzung wurde ausgewertet, wie sich Fatigue und Stimmung über die zwei Wochen veränderten. Am Ende fühlten sich die Teilnehmer in allen drei Gruppen weniger müde; auch ihre Stimmung hatte sich statistisch signifikant verbessert.

Zusätzlich prüften die Autoren, ob die Veränderungen eine je nach Fragebogenskala festgelegte Mindestdifferenz überschritten. Das war vor allem bei häufigeren Pausen der Fall: In der 30-Minuten-Gruppe traf dies auf alle drei Aspekte zu: Fatigue und negative Gefühle nahmen ab, positive Stimmung nahm zu. Bei stündlichen Pausen galt dies noch für Fatigue und positive Stimmung. Bei Pausen alle 120 Minuten verbesserten sich die Werte ebenfalls, blieben aber unter dieser Grenze.

Auch im Tagesverlauf zeigte sich ein günstiger Effekt. Bei einem Teil der Teilnehmer wurde mehrmals täglich nach Fatigue und Gefühlslage gefragt. Hatten sie seit der vorherigen Abfrage eine Gehpause gemacht, fühlten sie sich anschließend weniger müde und besser gelaunt.

Keine Hinweise auf Nachteile bei der Arbeit

Bei den berufstätigen Teilnehmern fragten die Autoren auch, ob sich die Gehpausen auf die Arbeit auswirkten. Ein Nachteil zeigte sich dabei nicht: Die Teilnehmer schätzten ihre Arbeitsleistung nach der Intervention nicht schlechter ein. Die Veränderungen waren eher günstig, aber zu gering, um daraus einen klaren praktischen Nutzen für die Arbeit abzuleiten.

Fazit

In der „Body Electric Study“ boten stündliche Gehpausen das beste Verhältnis von Wirkung und Umsetzbarkeit. Nach zwei Wochen fühlten sich die Teilnehmer weniger müde, und ihre Stimmung hatte sich verbessert. Hinweise darauf, dass die Pausen die Arbeit beeinträchtigten, fanden sich nicht.

Die Ergebnisse sollten dennoch vorsichtig interpretiert werden. Die Teilnehmer wählten ihre Pausengruppe selbst aus, es gab keine Kontrollgruppe ohne Gehpausen, und alle Angaben beruhten auf Selbstauskünften. Zudem dauerte die Intervention nur zwei Wochen. Ob solche Pausen langfristig beibehalten werden können und auch längerfristig gesundheitliche Vorteile bringen, muss noch untersucht werden.

Quelle