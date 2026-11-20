- Degen M, et al. Factors associated with potentially inappropriate medication use, medication underuse and overuse in older adults in the German National Cohort. J Intern Med. 2026;299:754–775.
Für die Querschnittsstudie analysierten die Forscher Daten von mehr als 50.000 Personen im Alter von 60 bis 74 Jahren aus der Nationalen deutschen Kohorte (NAKO), einer großen nationalen, multizentrischen, bevölkerungsbezogenen, prospektiven Kohortenstudie. Medikamenteneinnahme und andere Angaben wurden über Fragebögen und Interviews erhoben. Die Qualität der Medikation wurde anhand der FORTA-Liste wie folgt bewertet:
Die Häufigkeit von PIM betrug insgesamt 26,1 %. Am meisten gefährdet waren Patienten mit Parkinson-Krankheit, arterieller Hypertonie, Epilepsie und Depression. Weitere Faktoren, die mit PIM in Verbindung standen, waren u. a. weibliches Geschlecht, niedriges Einkommen, Übergewicht und Rauchen. Akute Koronarsyndrome waren die einzigen Erkrankungen, die in umgekehrtem Zusammenhang mit dem PIM-Risiko standen (um 39 % geringere Odds).
Eine Übermedikation wurde bei 23,6 % der Teilnehmer festgestellt. Dies betraf vor allem niedrig dosiertes ASS, eine Hormonersatztherapie, Protonenpumpenhemmer und Antidepressiva. Der stärkste Zusammenhang bestand bei einer Depression in der Vorgeschichte und Epilepsie, wohingegen Vorhofflimmern, akute Koronarsyndrome und Schmerzen in umgekehrtem Zusammenhang mit Übermedikation standen.
19,1 % wiesen eine Untermedikation auf. Hiervon waren Männer häufiger betroffen als Frauen, außerdem Patienten mit Osteoporose, Vorhofflimmern, Parkinson-Krankheit und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD).
Schließlich untersuchten die Forscher die Impfabdeckung und stellten fest, dass 90,6 % bzw. 62,7 % der Studienteilnehmer mit verfügbaren Impfangaben nicht die empfohlenen Pneumokokken- und jährlichen Grippeimpfungen erhielten.
Die Autoren fordern umfassende Medikamentenüberprüfungen, um die Qualität der medikamentösen Versorgung zu verbessern. Angesichts begrenzter zeitlicher Ressourcen empfehlen sie allerdings, dabei nicht auf Patienten mit arterieller Hypertonie zu fokussieren, da die Erkrankung eine sehr hohe Prävalenz aufweise und außerdem alle Antihypertensiva der zweiten und dritten Linie als PIM eingestuft seien, was Änderungen der blutdrucksenkenden Medikation erschwere. Vielmehr solle der Schwerpunkt auf andere Hochrisikogruppen für PIM, Unter- oder Übermedikation mit weniger häufigen Indikationen gelegt werden: Parkinson, Epilepsie, Depression, Osteoporose, COPD und Vorhofflimmern.