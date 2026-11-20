Einsatz von Medikamenten bei älteren Menschen oft nicht angemessen

Zu viel, zu wenig oder nicht adäquat: Viele ältere Menschen sind medikamentös suboptimal eingestellt. Es droht Unter-, Über- oder Fehlversorgung.

Medikation bei älteren Menschen: Mehr als 40 % der über 65-Jährigen in Deutschland nehmen regelmäßig 5 oder mehr Medikamente ein.

Polypharmazie kann das Risiko für eine Übermedikation oder eine potenziell inadäquate Medikation (PIM) erhöhen.

Auf der anderen Seite steigt im Alter auch das Risiko für eine Untermedikation bestimmter Patientengruppen an.

Die Priscus-Liste fasst Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen zusammen, die als potenziell inadäquat für ältere Menschen gelten.

Die „Fit fOR The Aged“ (FORTA)-Liste zielt auf Über-/Untermedikation und PIM ab. Sie ist auf die Verfügbarkeit von Medikamenten sowie die Verschreibungsmuster in Deutschland zugeschnitten.

Für die Querschnittsstudie analysierten die Forscher Daten von mehr als 50.000 Personen im Alter von 60 bis 74 Jahren aus der Nationalen deutschen Kohorte (NAKO), einer großen nationalen, multizentrischen, bevölkerungsbezogenen, prospektiven Kohortenstudie. Medikamenteneinnahme und andere Angaben wurden über Fragebögen und Interviews erhoben. Die Qualität der Medikation wurde anhand der FORTA-Liste wie folgt bewertet:

Übermedikation: jedes FORTA-Medikament ohne entsprechende Indikation

Untermedikation: jede unbehandelte FORTA-Indikation

PIM: jedes als fragwürdig oder zu vermeidend eingestufte FORTA-Medikament

Jeder Vierte erhält eine inadäquate Medikation

Die Häufigkeit von PIM betrug insgesamt 26,1 %. Am meisten gefährdet waren Patienten mit Parkinson-Krankheit, arterieller Hypertonie, Epilepsie und Depression. Weitere Faktoren, die mit PIM in Verbindung standen, waren u. a. weibliches Geschlecht, niedriges Einkommen, Übergewicht und Rauchen. Akute Koronarsyndrome waren die einzigen Erkrankungen, die in umgekehrtem Zusammenhang mit dem PIM-Risiko standen (um 39 % geringere Odds).

Eine Übermedikation wurde bei 23,6 % der Teilnehmer festgestellt. Dies betraf vor allem niedrig dosiertes ASS, eine Hormonersatztherapie, Protonenpumpenhemmer und Antidepressiva. Der stärkste Zusammenhang bestand bei einer Depression in der Vorgeschichte und Epilepsie, wohingegen Vorhofflimmern, akute Koronarsyndrome und Schmerzen in umgekehrtem Zusammenhang mit Übermedikation standen.

19,1 % wiesen eine Untermedikation auf. Hiervon waren Männer häufiger betroffen als Frauen, außerdem Patienten mit Osteoporose, Vorhofflimmern, Parkinson-Krankheit und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD).

Schließlich untersuchten die Forscher die Impfabdeckung und stellten fest, dass 90,6 % bzw. 62,7 % der Studienteilnehmer mit verfügbaren Impfangaben nicht die empfohlenen Pneumokokken- und jährlichen Grippeimpfungen erhielten.

Gezielte Medikamentenüberprüfungen bei Hochrisikogruppen

Die Autoren fordern umfassende Medikamentenüberprüfungen, um die Qualität der medikamentösen Versorgung zu verbessern. Angesichts begrenzter zeitlicher Ressourcen empfehlen sie allerdings, dabei nicht auf Patienten mit arterieller Hypertonie zu fokussieren, da die Erkrankung eine sehr hohe Prävalenz aufweise und außerdem alle Antihypertensiva der zweiten und dritten Linie als PIM eingestuft seien, was Änderungen der blutdrucksenkenden Medikation erschwere. Vielmehr solle der Schwerpunkt auf andere Hochrisikogruppen für PIM, Unter- oder Übermedikation mit weniger häufigen Indikationen gelegt werden: Parkinson, Epilepsie, Depression, Osteoporose, COPD und Vorhofflimmern.

Quelle