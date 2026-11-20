Grünes Licht für Impfstoffe mit aluminiumhaltigen Adjuvanzien

Seit ihrer Einführung sind Aluminium-Adjuvanzien in Impfstoffen umstritten. Sie wurden schon mit Autismus, Allergien und zahlreichen chronischen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Was ist dran?

Wozu Adjuvanzien in Impfstoffen? Adjuvanzien regen das angeborene und erworbene Immunsystem an und verstärken die Immunantwort auf Antigene in Impfstoffen.

Während Lebendimpfstoffe per se eine ausreichende Immunantwort evozieren, sind viele Totimpfstoffe auf eine Wirkverstärkung angewiesen.

Neben einer verstärkten Immunantwort sorgen Adjuvanzien für eine Reduktion der benötigten Antigenmenge und der Anzahl an Impfdosen sowie für eine breitere und langanhaltende Immunantwort.

Aluminiumsalze gehören zu den ersten Wirkverstärkern. Sie werden seit mehr als 100 Jahren eingesetzt und finden sich noch heute etwa in DTP-, Pneumokokken-, Hepatitis- und FSME-Impfstoffen.

In jüngerer Zeit werden vermehrt neuartige Adjuvanzien entwickelt, die je nach Pathogen gezielt die Richtung der Immunantwort modulieren.

Für ihre Analyse zogen die Forscher insgesamt 59 Publikationen heran, darunter randomisierte kontrollierte Studien (RCTs), Kohortenstudien, Fallserien und ökologische Studien. Im Fokus standen die Auswirkungen von Aluminium-Adjuvanzien auf:

Autismus-Spektrum-Störungen (ASD)

Asthma

sonstige chronische Erkrankungen

makrophagische Myofasziitis (MMF)

Kopfschmerzen

Myalgie

Überempfindlichkeitsreaktionen

Für die meisten Erkrankungen kein Kausalzusammenhang gefunden

Insgesamt lieferten zwei methodisch eingeschränkte ökologische Studien und eine große, gut kontrollierte Kohortenstudie keine belastbaren Belege für einen kausalen Zusammenhang zwischen aluminiumhaltigen Impfstoffen und ASD. Bezüglich Asthma konnte ein in einer US-amerikanischen Kohorte beobachteter geringer und inkonsistenter Zusammenhang in einer größeren dänischen Kohorte nicht repliziert werden. Ähnliches galt für andere chronische Erkrankungen einschließlich Autoimmunerkrankungen.

Eine MMF ließ sich tatsächlich bei einigen Personen, bei denen eine Biopsie am Deltamuskel des geimpften Arms durchgeführt wurde, histologisch nachweisen. Doch auch hier reicht die derzeitige Datenlage für einen Kausalzusammenhang nicht aus. So handelte es sich bei den meisten Untersuchungen um Fallserien ohne Kontrollgruppe und mit sehr geringer Evidenzsicherheit.

Eine deutlich höhere Evidenz bestand dagegen für Kopfschmerzen und Myalgien, die hauptsächlich in RCTs und Kohortenstudien analysiert wurden. Das Ergebnis auch hier: kein konsistenter Zusammenhang mit Aluminium-Adjuvanzien.

Häufiger Knötchen und Granulome nach Impfung mit Aluminium-Adjuvanz

Die einzigen durchgängig beobachteten Ereignisse nach adjuvanzverstärkter Impfung waren seltene Lokalreaktionen wie Knötchen und Granulome, die wahrscheinlich durch eine verzögerte Überempfindlichkeit vermittelt wurden. Die meisten davon klingen von selbst ab (sind selbstlimitierend), führten aber zum Teil zu anhaltenden Beschwerden, die über Jahre fortbestanden und sich durch Begleitinfektionen verschlimmerten.

Insgesamt stützt die derzeitige Evidenz aus Sicht der Autoren keinen kausalen Zusammenhang zwischen Impfstoffen mit Aluminium-Adjuvanzien und schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen. Zwar sei die Aussagekraft der Ergebnisse aufgrund der teils geringen Studienqualität eingeschränkt, doch lieferten gerade hochwertige Untersuchungen wie RCTs und Kohortenstudien, sofern verfügbar, keine stichhaltigen Hinweise. Dies stütze die fortgesetzte Verwendung von Impfstoffen mit Aluminium-Adjuvans in Impfprogrammen.

Quelle