Kalzium und Vitamin D zur Prävention von Stürzen und Frakturen: weitgehend nutzlos?

Die prophylaktische Supplementierung von Kalzium und Vitamin D bei älteren Personen ist weit verbreitet. Doch laut einer aktuellen Metaanalyse ist sie weitgehend nutzlos.

Sturz- und Frakturrisiko bei älteren Menschen Fast ein Drittel der Menschen ab 65 Jahren erleidet jährlich mindestens einen Sturz. Stürze wiederum sind die Hauptursache für Verletzungen in dieser Bevölkerungsgruppe.

Das Alter ist unabhängig von der Knochendichte oder einer Immobilisation ein Risikofaktor für Frakturen bei Männern und Frauen.

Pro Dekade kommt es zwischen dem 50. und 90. Lebensjahr in etwa zu einer Verdoppelung des Risikos für sogenannte „Major Osteoporotic Fractures“ (Hüft-, Wirbelkörper-, Oberarm-, Unterarmfrakturen).

Ausschlaggebend für die Assoziation von Lebensalter und Frakturrisiko könnten Veränderungen in der Knochenarchitektur und -qualität sein.

Leitlinienempfehlungen für Kalzium und Vitamin D

„Die Zufuhr einer ausreichenden Menge an Calcium und Vitamin D soll sichergestellt werden“, heißt es in der S3-Leitlinie „Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern ab dem 50. Lebensjahr“ von 2023. Supplemente sollen dann eingenommen werden, wenn die Zufuhr von 1.000 mg Kalzium pro Tag und eine Mindestmenge von 800 IE Vitamin D pro Tag durch Ernährung und Sonnenlichtexposition nicht erreicht wird.

In den 1990er Jahren wurden erstmals positive Effekte von Kalzium, Vitamin D oder einer Kombination aus beidem auf den Bewegungsapparat gefunden. Seither wird die Supplementierung in vielen Leitlinien zur Frakturprävention oder zur allgemeinen Gesundheitsförderung empfohlen. Neuere Daten stellen dieses langjährige Mantra allerdings in Frage.

Forscher aus Québec haben die Evidenz nun systematisch aufgearbeitet. Sie werteten 69 randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt mehr als 150.000 Erwachsenen aus, in denen die Wirkung von Kalzium- und/oder Vitamin-D-Präparaten auf das Fraktur- und Sturzrisiko im Vergleich zu Placebo oder keiner Behandlung untersucht wurde.

Positiver Effekt von Kalzium + Vitamin D klinisch nicht relevant

Das Ergebnis: Weder Kalzium noch Vitamin D zeigten als Monotherapie nennenswerte Effekte auf die Gesamtzahl an Stürzen, das Frakturrisiko insgesamt sowie das Risiko einzelner Frakturlokalisationen. Dabei wurden auch keine Unterschiede in den Behandlungseffekten bei Hochrisikogruppen im Vergleich zu Personen ohne erhöhtes Risiko gefunden.

Lediglich für eine kombinierte Kalzium- und Vitamin-D-Supplementierung ergaben sich in drei Metaanalysen statistisch signifikante Unterschiede, die allerdings klinisch nicht bedeutsam waren. Die absoluten Vorteile für die Frakturprävention blieben unter den festgelegten Schwellenwerten für klinische Relevanz:

1 % weniger Frakturen an beliebigen Stellen (Number Needed to Treat von 100)

0,3 % weniger Hüftfrakturen (Number Needed to Treat von 333)

1,6 % weniger nicht-vertebrale Frakturen (Number Needed to Treat von 63)

Routinemäßige Supplementierung fragwürdig

„Diese Ergebnisse sprechen nicht für eine routinemäßige Supplementierung mit Kalzium, Vitamin D oder einer Kombination aus beiden zur Vorbeugung von Frakturen oder Stürzen“, folgern die Autoren und plädieren für eine Neubewertung der aktuellen Empfehlungen. Zugleich weisen sie auf die teils schlechte Verträglichkeit von Kalzium sowie mögliche Nebenwirkungen wie Nierensteine hin und warnen vor einer unkritischen Einnahme.

Die Autoren betonen jedoch, dass die Datenlage für spezifische Hochrisikogruppen (z. B. Patienten mit manifester Osteoporose, unter Langzeit-Kortikosteroideinnahme oder in Pflegeheimen) begrenzt ist und die Ergebnisse daher auf diese Kollektive nur eingeschränkt übertragbar sind. Eine sichere und nebenwirkungsfreie Maßnahme, die nachweislich das Sturz- und Frakturrisiko senkt, gibt es jedoch: körperliche Aktivität.

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