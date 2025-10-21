Leitlinie zur Diagnostik und Therapie der Osteoporose

Anlässlich des diesjährigen DGIM-Kongresses wurden die derzeit geltenden Empfehlungen zur Diagnostik und Behandlung der Osteoporose rekapituliert. Die neue S3-Leitlinie verabschiedet sich vom 10-Jahres-Horizont und setzt auf kurzfristige Risikobeurteilung.

Wichtige Kernpunkte der Änderungen

Therapieschwelle abhängig von der Beurteilung des individuellen Frakturrisikos (über nunmehr 3 Jahre anstatt bislang 10 Jahre)

Außerdem Berücksichtigung des T-Scores (gemessen mittels DXA-Knochenmineraldichtemessung an der Hüfte)

Sequenztherapie: primäre osteoanabole, gefolgt von einer antiresorptiven Therapie3

Multifaktorielle Erkrankung von vielen Seiten betrachten

Das Literaturverzeichnis der Leitlinie umfasst 100 Seiten, da viel neue Literatur zusammengestellt wurde, unter anderem zu den Risikofaktoren, betont die Referentin eingangs. Die Leitlinie richtet sich an Patientengruppen mit erhöhtem Osteoporose-Risiko, mit speziellem Fokus auf postmenopausale Frauen und Männer ab 50 Jahren.

Neben der langen Liste an klassischen prädisponierenden Faktoren (etwa Alkohol- und Nikotinabusus) und Vorerkrankungen (insbesondere internistischen und neurologischen) verweist Thomasius gleich zu Beginn auf die Wichtigkeit, Medikationen, die eine Osteoporose oder Stürze und somit Frakturen begünstigen können, regelmäßig zu überprüfen.

Hierbei nennt sie zuvorderst Antidepressiva und Protonenpumpeninhibitoren (vor allem bei Langzeiteinnahme), aber auch Antipsychotika, Sedativa, Opioide, orale Glukokortikoide, Neuroleptika, Orthostase-auslösende Medikamente, Aromatasehemmer, Glitazone und Schilddrüsenhormone gehören laut Leitlinie in diesen Bereich.

Änderungen bei der Therapieschwellenbestimmung: 3-jähriges Frakturrisiko maßgeblich

Das Frakturrisiko soll die therapeutische Entscheidungsfindung leiten. Anstatt des zuvor üblichen 10-Jahres-Risikos wird nun ein kurzfristiges Intervall von 3 Jahren zugrunde gelegt.