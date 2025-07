Masernimpfung 1960-2024: Wann Auffrischungen notwendig werden

Das Wiederauftreten von Masern in den USA hat das Interesse an der langfristigen Immunität durch Impfungen wieder geweckt. Sind diejenigen, die in den 1960er und 1970er Jahren geimpft wurden, heute noch geschützt?

Masern sind nach wie vor eine Herausforderung

Anfang 2024 kam es in den Vereinigten Staaten zu einem starken Anstieg der Masernfälle, wobei in mehreren Bundesstaaten, darunter Florida, Pennsylvania und Illinois, Cluster gemeldet wurden. Dieses Wiederauftreten ist zwar in absoluten Zahlen noch begrenzt, hat jedoch erhebliche Lücken in der Herdenimmunität aufgedeckt und erneut Bedenken hinsichtlich des nachlassenden Impfschutzes bei Erwachsenen geweckt. Obwohl die meisten Fälle bei ungeimpften Kindern auftraten, wurden einige Infektionen bei Erwachsenen dokumentiert, die sich für immun hielten. Dies hat viele Kliniker und Experten für öffentliche Gesundheit dazu veranlasst, eine grundlegende Frage erneut zu stellen: Haben Erwachsene, die vor Jahrzehnten geimpft wurden, noch immer eine schützende Immunität?

sind eine hochansteckende Viruserkrankung, die durch ein Paramyxovirus der Gattung Morbillivirus verursacht wird. Sie beginnt typischerweise mit einem Prodrom aus Fieber, Husten, Schnupfen und Bindehautentzündung, gefolgt von dem charakteristischen makulopapulösen Ausschlag, der im Gesicht beginnt und sich nach hinten ausbreitet. Komplikationen sind nicht ungewöhnlich, insbesondere bei kleinen Kindern und immungeschwächten Personen, und können Mittelohrentzündung, Lungenentzündung und Enzephalitis umfassen. Vor der Einführung der Impfung forderte Masern weltweit jedes Jahr Millionen von Todesopfern. Die Einführung wirksamer Impfstoffe veränderte die Epidemiologie der Krankheit und machte ihre Ausrottung in mehreren Regionen zu einem realistischen Ziel.

Masernimpfstoffe sind wirksam und sicher

Die ersten Masernimpfstoffe kamen Anfang der 1960er Jahre auf den Markt. Zunächst wurden sowohl inaktivierte als auch attenuierte Lebendimpfstoffe verwendet. Der 1963 eingeführte inaktivierte Impfstoff induzierte jedoch nur eine kurzfristige Immunität und wurde bei einigen Empfängern mit einem atypischen Masernsyndrom in Verbindung gebracht. Er wurde 1967 vom Markt genommen. Der ebenfalls Anfang der 1960er Jahre eingeführte attenuierte Lebendimpfstoff vom Typ Edmonston B war wirksam, hatte jedoch eine hohe Reaktogenität. Eine weiter verbesserte Version, der Stamm Edmonston-Enders (Moraten), kam 1968 auf den Markt und bildet die Grundlage für die aktuellen Impfstoffe. Seit Ende der 1980er Jahre ist ein Zweifachimpfschema Standard, um die Lücke des primären Impfversagens zu schließen.

Heute wird die Masernimpfung in der Regel als Teil der MMR-Impfung (Masern, Mumps, Röteln) oder der MMRV-Impfung (mit Varizellen) unter Verwendung des Moraten-Stammes verabreicht. In den Vereinigten Staaten wird die erste Dosis im Alter von 12 bis 15 Monaten und die zweite im Alter von 4 bis 6 Jahren empfohlen. In Europa werden ähnliche Impfpläne angewendet, allerdings variiert die Durchsetzung. Italien hat 2017 die Masernimpfung für Kinder eingeführt, während Deutschland 2020 ein Bundesgesetz erlassen hat, das einen Nachweis der Masernimmunität (durch Impfung oder Serologie) für alle Schulkinder und Kinderbetreuer, die nach 1970 geboren sind, vorschreibt. Diese Vorschriften spiegeln die wachsende Besorgnis über die sinkende Impfquote und das Risiko einer endemischen Übertragung wider.

Masernimpfstoffe bieten dauerhafte Immunität

Zahlreiche Studien haben die Dauer der durch den Masernimpfstoff verliehenen Immunität untersucht. Die humorale Immunität, gemessen anhand von IgG-Antikörpern, hält bei der überwiegenden Mehrheit der geimpften Personen nachweislich über Jahrzehnte an. Eine wegweisende Studie (DOI: ) ergab, dass die Antikörperkonzentrationen gegen Masern über einen Zeitraum von 26 Jahren stabil blieben, mit einer geschätzten Halbwertszeit von über 3.000 Jahren. In ähnlicher Weise zeigte eine britische Folgestudie, in der Personen untersucht wurden, die 1964 geimpft worden waren, eine Impfstoffwirksamkeit von 92 % selbst nach 27 Jahren. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das immunologische Gedächtnis, sowohl das humorale als auch das zelluläre, lang anhaltend ist und im Allgemeinen Schutz bietet.

Dennoch wurde bei einer Minderheit der Personen eine nachlassende Immunität dokumentiert. Serologische Untersuchungen bei Beschäftigten im Gesundheitswesen und Universitätsstudenten zeigen, dass bis zu 15–20 % derjenigen, die vor Jahrzehnten geimpft wurden, möglicherweise keine nachweisbaren IgG-Titer aufweisen, insbesondere wenn sie nur eine einzige Dosis erhalten haben. Wichtig ist, dass selbst in diesen Fällen das Immunsystem oft ein Gedächtnis behält: Eine einzige Auffrischungsimpfung kann bei über 90 % der seronegativen Erwachsenen eine schnelle und robuste anamnestische Reaktion hervorrufen. Dies hat einige Experten dazu veranlasst, gezielte serologische Untersuchungen in Hochrisikogruppen anstelle einer allgemeinen Wiederholungsimpfung vorzuschlagen.

Brauchen Erwachsene eine Masern-Auffrischungsimpfung?

Brauchen Menschen, die zwischen 1960 und 1970 gegen Masern geimpft wurden, heute eine Auffrischungsimpfung? Die Antwort hängt weitgehend davon ab, welche Art von Impfstoff sie erhalten haben. Personen, die zwischen 1963 und 1967 geimpft wurden, haben möglicherweise die inaktivierte Formulierung erhalten, die heute als unzureichend für einen langfristigen Schutz gilt. Die CDC empfiehlt, dass diese Personen mindestens eine Dosis des aktuellen attenuierten MMR-Lebendimpfstoffs erhalten. Personen, die nach 1968 geimpft wurden, haben wahrscheinlich den Moraten-Stamm erhalten und benötigen, wenn sie zwei dokumentierte Dosen erhalten haben, keine zusätzliche Auffrischungsimpfung. Für Personen mit unklaren Impfunterlagen oder die nur eine Dosis erhalten haben, ist eine zweite Dosis sicher und in vielen Situationen empfehlenswert, insbesondere für Reisende, Beschäftigte im und Kontaktpersonen von immungeschwächten Patienten.

Es ist anzumerken, dass Personen, die vor 1957 geboren wurden, im Allgemeinen als immun gegen Masern gelten, da sie sich wahrscheinlich in ihrer Kindheit, als das Virus endemisch war, auf natürliche Weise infiziert haben. Diese Annahme wird durch epidemiologische Daten gestützt und findet sich entsprechend in den Impfempfehlungen der Vereinigten Staaten und Europas wieder. Routinemäßige serologische Tests oder Wiederholungsimpfungen werden für diese Kohorte daher nicht empfohlen - außer bei Risikogruppen wie Beschäftigten im Gesundheitswesen oder immunsupprimierten Personen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verfügbaren Erkenntnisse darauf hindeuten, dass die in den meisten Fällen eine dauerhafte Immunität bietet, insbesondere wenn zwei Dosen des attenuierten Lebendimpfstoffs verabreicht wurden. Die frühesten Impfstoffempfänger – diejenigen, die vor 1968 geimpft wurden – sind jedoch möglicherweise nicht ausreichend geschützt und sollten erneut geimpft werden. Angesichts der jüngsten Ausbrüche ist es für Ärzte sinnvoll, die Masernimmunität bei gefährdeten Erwachsenen zu überprüfen, insbesondere bei Personen mit unvollständigen Unterlagen oder in Umgebungen mit hoher Exposition. Serologische Tests können diese Entscheidungen unterstützen, doch bei fehlenden zuverlässigen Unterlagen bleibt eine Auffrischungsimpfung eine sichere und wirksame Strategie.

Da Masern sowohl in Ländern mit hohem als auch mit niedrigem Einkommen nach wie vor eine anhaltende Bedrohung darstellen, ist die Sicherstellung der Immunität in allen Altersgruppen für die Eliminierungsziele von entscheidender Bedeutung.

Details zu klinischen Symptomen, aktuellen Ausbrüchen und Diagnostik finden Sie .

Quellen: