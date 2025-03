Myokarditis nach COVID-19 und Influenza

Wie unterscheidet sich das Risiko einer Myokarditis nach SARS-CoV-2- und Influenzainfektion? Eine neue Kohortenstudie liefert klare Antworten.

COVID-19 und Myokarditis:

Viruserkrankungen wie Influenza und COVID-19 sind die häufigsten Ursachen für eine Myokarditis.

Studien zufolge tritt eine akute Myokarditis bei 2,4 bis 4,1 von 1.000 hospitalisierten Patienten mit COVID-19 auf.

Obwohl der Verlauf meist mild ist, kann es zu Herzversagen und einem plötzlichen Herztod kommen.

Auch bei leichten oder asymptomatischen Infektionen mit SARS-CoV-2 wurden Myokardschäden festgestellt, deren klinische Bedeutung allerdings unklar ist.

Primärer Endpunkt: Myokarditis innerhalb eines Jahres nach Infektion

In einer groß angelegten retrospektiven Kohortenstudie wurden anhand US-amerikanischer Gesundheitsdaten die Myokarditis-Raten nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 bzw. Influenza miteinander verglichen. Außerdem wollten die Forscher wissen, welche diagnostischen Maßnahmen daraufhin erfolgten.

Eingeschlossen wurden Patienten mit einer der beiden Infektionen, wobei jeweils unterschiedliche Zeiträume gewählt wurden, um COVID-19- und Influenza-Fälle klar zu unterscheiden. Primärer Endpunkt war eine klinisch diagnostizierte akute Myokarditis innerhalb von 12 Monaten nach der Infektion. Sekundäre Endpunkte umfassten verschiedene apparative und labortechnische Untersuchungen.

Myokarditisrate bei COVID-19 dreimal höher als bei Influenza

Von den über 1 Millionen eingeschlossenen erwachsenen COVID-19-Patienten und den rund 440.000 Influenza-Patienten wurde bei 0,06 % bzw. 0,02 % eine Myokarditis diagnostiziert. Die Myokarditisrate pro 1.000 Personenjahre betrug 0,73 (95 % KI 0,67-0,78) bei COVID-19 und war damit dreimal so hoch wie bei Influenza mit 0,24 (95 % KI 0,19-0,28). Das Risiko war bei COVID-19 in der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren mit einer Rate von 1,16 am höchsten, während bei der Influenza vor allem ältere Patienten über 70 Jahre betroffen waren (Rate von 0,42). Das Geschlecht spielte lediglich bei COVID-19 eine Rolle. Hier war die Rate bei Männern höher als bei Frauen (0,84 versus 0,63), während es bei Influenza keinen geschlechtsspezifischen Unterschied gab.

Als unabhängige Risikofaktoren für eine Myokarditis stellten sich heraus:

eine COVID-19-Diagnose (im Vergleich zur Influenza-Diagnose)

kardiale Komorbiditäten

männliches Geschlecht

Alter < 30 Jahre

Die häufigsten diagnostischen Untersuchungen waren EKG und Echokardiographie, bei den Laborwerten dominierte Troponin. Eine kardiale Magnetresonanztomographie (CMR) wurde hingegen nur bei rund einem Viertel der Patienten durchgeführt.

Junge Männer unter 30 besonders gefährdet

Die Studie bestätigt, was während der Pandemie bereits augenscheinlich wurde: Eine COVID-19-Infektion ist ein bedeutsamer Risikofaktor für eine nachfolgende Myokarditis, offenbar noch weit mehr als eine Infektion mit Influenza. Nach Ansicht der Autoren ist es daher wichtig, gefährdete Patienten frühzeitig zu identifizieren und einer adäquaten Diagnostik zu unterziehen. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf junge Männer unter 30 Jahren gelegt werden.

