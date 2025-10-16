Neubewertung des SRY-Tests zur Teilnahmeberechtigung weiblicher Athletinnen

Die Einführung des SRY-Genscreenings durch World Athletics zur Teilnahmeberechtigung weiblicher Athletinnen eröffnet erneut eine heikle Debatte an der Schnittstelle von Genetik, Endokrinologie und medizinischer Ethik.

Der SRY-Gentest zur Definition der weiblichen Kategorie im Sport

Im September 2025 führte World Athletics eine Regelung ein, nach der Athletinnen, die in der Frauenkategorie antreten, sich einem Gentest auf das Vorhandensein des SRY-Gens unterziehen müssen. Dieser Ansatz, der als objektiver Marker für das biologische gedacht ist, hat eine breite Diskussion unter Klinikern, Ethikern und Sportfachleuten ausgelöst. Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob SRY das biologische Geschlecht genau widerspiegelt, sondern auch darum, ob es angemessen ist, einen einzigen molekularen Determinanten in Kontexten zu verwenden, in denen Fairness, Privatsphäre und Menschenrechte gleichermaßen auf dem Spiel stehen.

Biologie der Geschlechtsbestimmung

Die Entdeckung des SRY-Gens (Sex-determining Region Y) auf dem Y-Chromosom im Jahr 1990 markierte einen Wendepunkt in der Humangenetik. Sinclair und Kollegen zeigten, dass SRY einen Transkriptionsfaktor kodiert, der in der Lage ist, die bipotente Gonade zur Entwicklung von Hoden zu lenken. Kurz darauf bestätigten funktionelle Nachweise in Mausmodellen, dass die Insertion von SRY in XX-Embryonen ausreichte, um eine Testikeldifferenzierung zu induzieren. SRY aktiviert nachgeschaltete Ziele wie SOX9, das die Sertoli-Zelldifferenzierung und die Produktion des Anti-Müller-Hormons weiter fördert und eine Kaskade in Gang setzt, die zur Rückbildung der Müller-Gänge und zur Maskulinisierung des Embryos führt.

Allerdings reicht SRY allein nicht immer aus. oder Deletionen im Gen können zu einer 46,XY-Gonadendysgenesie (Swyer-Syndrom) führen, bei der die Betroffenen trotz des Vorhandenseins eines Y-Chromosoms einen weiblichen Phänotyp aufweisen. Umgekehrt kann die Translokation von SRY auf das X-Chromosom bei 46,XX-Personen zu einer Hodenentwicklung führen. Diese Beobachtungen unterstreichen, dass die Geschlechtsbestimmung nicht durch einen einzigen genetischen Schalter, sondern durch ein Netzwerk von Genen und hormonellen Signalen bestimmt wird.

Differenzen der Geschlechtsentwicklung (DSD)