Zahnverschleiß durch Inhalativa: Bei Kindern mit Asthma an Mundinspektion denken

Zahnverschleiß nimmt weltweit und in allen Altersklassen zu. Eine Patientengruppe ist besonders gefährdet: Kinder mit Asthma, die eine inhalative Therapie erhalten.

Asthma und Zahnverschleiß: Unter Zahnverschleiß versteht man die Abnutzung der Zahnhartsubstanz. Er ist multifaktoriell bedingt, kann über viele Jahre fortschreiten und ist irreversibel.

Inhalative Asthmamedikamente können Zahnverschleiß über Veränderungen des Speichels, eine Erniedrigung des oralen pH-Wertes und eine mögliche direkte Säureeinwirkung verstärken.

Darüber hinaus kann ein gastroösophagealer Reflux (GERD), der bei Kindern mit Asthma häufiger auftritt, palatinalen und lingualen Zahnverschleiß begünstigen.

Präventive Maßnahmen wie eine Mundspülung mit Wasser nach der Inhalation sowie die Anwendung lokaler Fluoride in Form von Zahnpasten oder Gelen können das Risiko einer Zahnschädigung reduzieren.

In die Studie wurden 129 Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 17 Jahren aufgenommen. 70 von ihnen litten unter Asthma und wurden mit inhalativen Kortikosteroiden (ICS) oder einer Kombinationstherapie aus ICS und langwirksamen Beta-Agonisten (LABA) behandelt. Die übrigen 59 Teilnehmer dienten als Kontrollgruppe.

Der Zahnverschleiß wurde anhand des Smith and Knight Tooth Wear Index (TWI) erfasst, der den Verschleiß an vier Zahnflächen bewertet: bukkal/labial, palatinal/lingual, zervikal und inzisal/okklusal. Darüber hinaus wurden Ernährungsgewohnheiten, Mundhygiene, Parafunktionen wie Bruxismus und Symptome eines gastroösophagealen Refluxes erfragt.

Zahnverschleiß bei Kombinationstherapie besonders ausgeprägt

Patienten mit Asthma wiesen einen signifikant stärkeren Zahnverschleiß auf als gesunde Probanden, vorwiegend an den bukkalen/labialen Oberflächen und im bleibenden Gebiss. Der Abrieb korrelierte besonders mit folgenden Faktoren:

Kombinationstherapie

hohe ICS-Dosen

längere Behandlungsdauer

Verwendung von Trockenpulverinhalatoren (DPIs)

Bei der Kombinationstherapie war die Wahrscheinlichkeit eines Verschleißes mehr als verdoppelt und damit am stärksten erhöht (Odds Ratio [OR] 2,41, p = 0,042). Darüber hinaus stand eine GERD, die bei Asthmatikern häufiger auftrat, im Zusammenhang mit vermehrtem palatinalem/lingualem Abrieb. Auch der Konsum gesüßter Getränke, zu dem wiederum mehr Kinder und Jugendliche mit Asthma neigten, trug zur Abnutzung bei. Bei allen anderen Faktoren wurde kein signifikanter Zusammenhang festgestellt.

Aufklärung, Prävention und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Aus Sicht der Autoren sollten Kinderärzte die Familien über die Bedeutung der Mundhygiene nach Inhalation wie das Spülen mit Wasser aufklären. Zahnärzte sollten Minderjährige mit Asthma routinemäßig auf frühe Anzeichen von Zahnabnutzung untersuchen und die Anwendung präventiver Maßnahmen wie topische Fluoride oder Versiegelungen in Betracht ziehen. Beide Berufsgruppen wiederum müssten interdisziplinär eng zusammenarbeiten, um die Risiken für die Mundgesundheit bei Kindern mit Asthma zu minimieren.

In einem Kommentar schließen sich Dr. med. dent. Marie Grieser-Schadt, Zahnmedizin Patzelt, Zimmern o. R., und Prof. Dr. med. Stephan Sorichter, Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin artemed – St. Josefskrankenhaus Freiburg, dieser Forderung an und betonen: „Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sind insbesondere deshalb klinisch relevant, weil inhalative Asthmamedikamente bei Kindern und Jugendlichen häufig über lange Zeiträume eingesetzt werden und mögliche Auswirkungen auf die Zahnhartsubstanz daher frühzeitig berücksichtigt werden sollten.“

Quellen