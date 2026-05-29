Hantaviren sind eine Familie nagetierübertragener RNA-Viren und verursachen zwei klinische Hauptsyndrome. Das hämorrhagische Fieber mit renalem Syndrom (HFRS) wird durch Altwelt-Stämme wie Puumala und Dobrava ausgelöst und ist in Europa und Asien endemisch. Das hantavirale kardiopulmonale Syndrom (HCPS) hingegen wird durch Neuwelt-Stämme verursacht und kommt natürlicherweise nur auf dem amerikanischen Kontinent vor. Entscheidend am aktuellen Ausbruch ist, dass es sich beim verantwortlichen Erreger um das Andes-Virus (ANDV) handelt – das einzige Hantavirus mit dokumentierter Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Diese Eigenschaft wurde in Cluster-Untersuchungen aus Argentinien sowie in späteren epidemiologischen Analysen von „Superspreader"-Ereignissen bestätigt. Sie verändert die Public-Health-Antwort und die infektionshygienischen Anforderungen im Krankenhaus, denn der Erreger macht nicht beim Indexpatienten halt.

Das HCPS verläuft in zwei zeitlich klar abgrenzbaren Phasen. Die Prodromalphase dauert drei bis sechs Tage und ist klinisch von vielen anderen viralen Erkrankungen nicht zu unterscheiden: Fieber, Myalgien, Kopfschmerzen. Außerdem können ausgeprägte gastrointestinale Symptome (Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö) auftreten, die den Kliniker leicht in Richtung einer Gastroenteritis oder eines unspezifischen viralen Infekts fehlleiten können. Das Fehlen von Husten und Halsschmerzen ist jedoch ein bedeutsamer und früher Hinweis. Der hämatologische Leitbefund in diesem Stadium ist die Thrombozytopenie. Hinzu kommen ein ansteigender Hämatokrit als Ausdruck der Hämokonzentration, eine Neutrophilie mit Linksverschiebung sowie immunoblastenartige Zellen im peripheren Blutausstrich. Anhand dieser Tetrade (Thrombozytopenie, Hämokonzentration, linksverschobene Neutrophilie und zirkulierende Immunoblasten) lässt sich die Erkrankung zuverlässig von Influenza und ambulant erworbener Pneumonie abgrenzen – noch bevor respiratorische Symptome das Bild bestimmen. Ein erniedrigtes Serumbikarbonat stützt die Verdachtsdiagnose weiter. Klinisch ergibt sich daraus eine klare Handlungsnotwendigkeit: Der Übergang vom Prodrom in die kardiopulmonale Phase kann innerhalb weniger Stunden erfolgen – das Zeitfenster für eine sinnvolle Intervention schließt sich rasch.

Die kardiopulmonale Phase

Sobald das HCPS in seine fulminante Phase übergeht, zeigt es ein einzigartiges hämodynamisches Profil. Zugrunde liegt eine massive Steigerung der pulmonalen mikrovaskulären Permeabilität, ausgelöst durch eine Virusinfektion der Endothelzellen und eine überschießende CD8+-T-Zell-Antwort, die ein nicht-kardiogenes Lungenödem und beidseitige Pleuraergüsse nach sich zieht. Was das HCPS von einem ARDS anderer Genese sowie vom kardiogenen Schock unterscheidet, ist sein stereotypes hämodynamisches Muster: eine Kombination aus Hypovolämie, systolischer Dysfunktion und Kapillarleck, die sich den konventionellen Schockkategorien nicht eindeutig zuordnen lässt. Patienten können sich trotz nur eingeschränkter Volumenreagibilität in einem schweren Schockzustand befinden, da nicht der absolute Volumenmangel, sondern das vaskuläre Leck die Pathophysiologie bestimmt. Ein Plasmalaktat über 4,0 mmol/l oder ein Herzindex unter 2,2 l/min/m² bei Aufnahme gelten als etablierte ungünstige prognostische Marker. Ein Multiorganversagen ist hingegen selten – ein Umstand, der die akute, aber potenziell reversible Natur des Syndroms unterstreicht. Die meisten Todesfälle ereignen sich innerhalb der ersten 24 Stunden der kardiopulmonalen Phase, weshalb die rechtzeitige Eskalation auf erweiterte Unterstützungsverfahren die folgenreichste klinische Entscheidung darstellt.

Intensivmedizinische Behandlung

Es gibt weder eine spezifische antivirale Therapie noch einen zugelassenen Impfstoff gegen das HCPS. Das Überleben hängt somit vollständig von der Qualität und Geschwindigkeit der supportiven Therapie ab. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Volumenmanagement: Da das Kapillarleck die dominierende Pathophysiologie darstellt, verschlimmert eine großzügige Gabe kristalloider Lösungen das Lungenödem, ohne das zugrunde liegende hämodynamische Defizit zu korrigieren. Ziel ist es, einen mittleren arteriellen Druck über 65 mmHg durch frühzeitigen und konsequenten Einsatz von Vasopressoren aufrechtzuerhalten – mit Dobutamin als bevorzugtem Inotropikum und Noradrenalin zur Blutdruckstabilisierung –, bei gleichzeitig restriktiver Volumenstrategie und sorgfältigem hämodynamischem Monitoring. Häufig ist eine invasive Beatmung erforderlich, unter lungenprotektiven Strategien analog zur ARDS-Therapie. Der entscheidende Punkt ist jedoch der Schwellenwert für eine veno-arterielle extrakorporale Membranoxygenierung (VA-ECMO). Daten des langjährigen ECMO-Programms der University of New Mexico, bestätigt durch multizentrische Erfahrungen aus Chile, zeigen, dass eine Einleitung der VA-ECMO bereits beim ersten Zeichen einer hämodynamischen Dekompensation – also nicht erst beim vollständigen Kreislaufversagen – mit Überlebensraten von annähernd 80 % einhergeht, verglichen mit 24–57 % unter rein konventioneller Therapie. Entscheidend ist: Die kritische Phase ist kurz, und das Syndrom ist bei Überlebenden reversibel. Patienten, die die akute Phase überstehen, haben eine hohe Chance auf vollständige Genesung. Neuere Daten einer chilenischen Kohortenstudie von 2025 deuten allerdings darauf hin, dass ECMO-Überlebende nach drei bis sechs Monaten noch eine Restsymptomatik aufweisen können, was eine strukturierte Nachsorge erforderlich macht.

Infektionshygiene: Andes-Virus ist nicht Sin Nombre

Für Ärzte in Europa, die einen repatriierten Reisenden aufnehmen könnten, verdienen die infektionshygienischen Konsequenzen des ANDV besondere Beachtung. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung wurde im engen Kontaktumfeld dokumentiert und tritt am wahrscheinlichsten während der symptomatischen Prodromalphase auf – dann, wenn die Viruslast hoch ist und die Diagnose möglicherweise noch nicht erwogen wurde. Das ECDC empfiehlt in seinem Threat Assessment Brief vom Mai 2026, symptomatische Kontaktpersonen bestätigter Fälle mindestens unter Standard- und Tröpfchenschutzmaßnahmen zu betreuen und bei aerosolerzeugenden Prozeduren auf entsprechende Schutzmaßnahmen zu setzen. Bei stationär aufgenommenen Patienten – insbesondere wenn aerosolerzeugende Prozeduren durchgeführt werden – sollten Isolationszimmer für aerogen übertragene Infektionen und FFP3-Atemschutzmasken in Betracht gezogen werden. Sekundärinfektionen bei medizinischem Personal sind in der Literatur dokumentiert, sofern Infektionsschutzmaßnahmen nicht eingehalten wurden – es handelt sich also nicht um ein theoretisches Risiko. Die Kontaktnachverfolgung sollte unverzüglich eingeleitet und die Gesundheitsbehörden sollten informiert werden, da die Testung auf ANDV unter Umständen die Überweisung an ein nationales Referenzlabor erfordert. Im EU/EWR-Raum bietet das Europäische Unionsreferenzlabor (EURL-PH-ERZV) Ländern ohne eigene Kapazitäten diagnostische Unterstützung.

Was uns der Ausbruch auf der MV Hondius lehrt

Der Ausbruch an Bord der MV Hondius im Jahr 2026 ist eine klinische wie epidemiologische Lehrstunde. Die Fälle traten über einen Zeitraum von drei Wochen an Bord auf – in einem Umfeld, in dem der enge soziale Kontakt die Übertragung begünstigt haben dürfte. Der Indexpatient war ein Reisender, der vor dem Einschiffen Argentinien, Chile und Uruguay – allesamt ANDV-Endemiegebiete – bereist hatte. Bis zum Vorliegen der laborchemischen Bestätigung waren exponierte Passagiere bereits auf mehrere Kontinente repatriiert worden.

Für die klinische Praxis lautet die Lehre nicht, dass ANDV eine häufige Diagnose sei (das ist es nicht), sondern dass es bei Patienten mit influenzaähnlichem Prodrom, Thrombozytopenie und fehlenden Symptomen der oberen Atemwege nach einer Reise durch Südamerika in die Differentialdiagnose einbezogen werden sollte – insbesondere bei rascher respiratorischer Verschlechterung. Diese Konstellation sollte eine frühzeitige fachärztliche Konsultation, eine angemessene Isolation und eine umgehende Meldung an die Gesundheitsbehörden nach sich ziehen. In Europa ist die Erkrankung nicht häufig – die eigentliche Herausforderung besteht darin, sie rechtzeitig zu erkennen.

Quellen