Die Tigermücke ist da: Chikungunya als Europas neue Rheuma-Mimikry

Mit der Ausbreitung der Tigermücke steigt auch hierzulande das Chikungunya-Risiko. Was nach Ausbrüchen in Italien und behördlichen Reisewarnungen bisher als Reisekrankheit galt, entwickelt sich zur regionalen Bedrohung.

Chikungunya: Von der Tropenerkrankung zur europäischen Herausforderung

Lange Zeit als reine Tropenkrankheit abgetan, hat sich das Chikungunya-Fieber durch die Globalisierung und den zu einer wachsenden Bedrohung auch für Europa entwickelt. Die durch Stechmücken übertragene Viruserkrankung ist nicht nur für ihre akute, fieberhafte Symptomatik bekannt, sondern vor allem für die potenziell monate- bis jahrelang anhaltenden, invalidisierenden Gelenkschmerzen.1 Für Ärzte in Klinik und Praxis wird es zunehmend wichtiger, dieses Krankheitsbild differenzialdiagnostisch zu berücksichtigen und die Langzeitfolgen zu managen.

Was ist das Chikungunya-Virus (CHIKV)?

Das Chikungunya-Virus ist ein RNA-Virus aus der Familie der Togaviridae, Genus Alphavirus. Der Name stammt aus der Makonde-Sprache Tansanias und bedeutet so viel wie "der gekrümmt Gehende", was die charakteristische Schonhaltung der Patienten aufgrund der extremen Gelenkschmerzen beschreibt.

Die Übertragung erfolgt primär durch den Stich von infizierten Stechmücken der Gattung Aedes, insbesondere durch die Gelbfiebermücke (Aedes aegypti) und die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus). Letztere hat sich bereits in weiten Teilen Südeuropas und auch in einigen Regionen Deutschlands etabliert, was das Risiko für eine autochthone (lokale) Übertragung deutlich erhöht.

Epidemiologie: Situation in Europa und die offizielle Warnung des Auswärtigen Amtes