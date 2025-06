Masern: Die unterschätzte Gefahr kehrt zurück – Erkenntnisse aus dem globalen Ausbruch 2025

Masern gehören zu den ansteckendsten Krankheiten und können für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich sein. Der beste Schutz gegen Masern ist die Impfung.

Klinische Merkmale und Pathophysiologie der Masern

Masern gehören zu den ansteckendsten bekannten Virusinfektionen und werden durch ein umhülltes, negativsträngiges Einzelstrang-RNA-Virus aus der Gattung Morbillivirus verursacht. Die Übertragung erfolgt in erster Linie über Tröpfchen und Aerosole, die stundenlang in der Luft verbleiben können. Das Virus infiziert zunächst myeloide Zellen in den oberen Atemwegen und verbreitet sich über infizierte Lymphozyten und Monozyten im lymphatischen Gewebe, was zu einer systemischen Virämie führt.

Klinisch manifestiert sich Masern mit einer Prodromalphase mit Fieber, Husten, Schnupfen und Bindehautentzündung, gefolgt von den pathognomonischen Koplik-Flecken auf der Mundschleimhaut und einem absteigenden makulopapulösen Ausschlag. Die durchschnittliche Inkubationszeit beträgt etwa 12,5 Tage. Patienten sind vier Tage vor bis vier Tage nach Ausbruch des Ausschlags ansteckend, was die Bekämpfung von Ausbrüchen erschwert.

Masern betreffen mehrere Organsysteme und können zu schweren Komplikationen führen, insbesondere bei Kleinkindern, immungeschwächten Personen und Schwangeren. Lungenentzündung (entweder viral oder aufgrund sekundärer bakterieller Infektionen) ist für den Großteil der masernbedingten Todesfälle verantwortlich. Zu den neurologischen Komplikationen gehören akute disseminierte Enzephalomyelitis (1 von 1.000 Fällen), Masern-Inklusionskörperchen-Enzephalitis bei immungeschwächten Wirten und subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE), eine tödliche Erkrankung, die Jahre nach der Infektion auftritt.

Immunologische Auswirkungen und durch Impfstoffe induzierter Schutz

Das Masernvirus ist nicht nur wegen seiner Virulenz bemerkenswert, sondern auch wegen seiner tiefgreifenden Auswirkungen auf das Immunsystem. Es induziert eine vorübergehende, aber signifikante Immunsuppression, die sowohl die angeborene als auch die adaptive Immunantwort beeinträchtigt. Dendritische Zellen zeigen eine Funktionsstörung, und Lymphozyten-Subpopulationen, insbesondere Gedächtnis-B- und T-Zellen, werden dezimiert. Diese Immunsuppression führt zu einer erhöhten Anfälligkeit für andere Infektionen für bis zu zwei bis drei Jahre, ein Phänomen, das als „Immunamnesie“ bezeichnet wird.

Eine natürliche Infektion induziert eine robuste und lebenslange Immunität. Die Impfung mit attenuiertem Lebendimpfstoff (LAMV) induziert bei 90–95 % der Empfänger nach zwei Dosen eine schützende Immunität, obwohl die Antikörpertiter und Gedächtnisreaktionen im Allgemeinen weniger dauerhaft sind als diejenigen, die durch eine Infektion mit dem Wildtyp-Virus induziert werden. Die durch die Impfung induzierte Immunität kann mit der Zeit nachlassen, wobei das sekundäre Versagen der Impfung 10–15 Jahre nach der Immunisierung auf etwa 5 % geschätzt wird. Um diese Einschränkung zu überwinden, werden derzeit innovative Impfstrategien, darunter rekombinante Impfstoffe auf Basis von H- und F-Proteinen, untersucht.

Diagnostik und Überwachung

Die Diagnose von Masern basiert auf klinischen Kriterien und einer Laborbestätigung. Häufig werden der Nachweis von masernspezifischen IgM-Antikörpern im Serum oder Plasma sowie RT-PCR aus Blut, Urin oder Atemwegssekreten eingesetzt. Die molekulare Diagnostik ermöglicht eine frühzeitige Erkennung und Genotypisierung, was für die Verfolgung von Ausbrüchen und der Virusentwicklung von entscheidender Bedeutung ist. Obwohl das Virus genetisch stabil ist, zirkulieren weiterhin zwei Wildtyp-Genotypen (B3 und D8), wobei einige Daten auf eine erhöhte Übertragbarkeit und Virulenz im Zusammenhang mit dem Genotyp B3 hindeuten.

Masernausbruch 2025 in den Vereinigten Staaten

Die USA haben 2025 einen beispiellosen Masernausbruch erlebt. Bis Anfang Mai wurden über 1.000 Fälle und drei Todesfälle gemeldet, die höchste Sterblichkeitsrate durch Masern im Land seit Jahrzehnten. Der Ausbruch hatte seinen Ursprung hauptsächlich in Texas und New Mexico, wobei über 70 % der Fälle auf Texas konzentriert waren. Drei große Cluster machen 90 % der Fälle aus.

Zu den am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen zählen ungeimpfte Kinder und Personen mit unbekanntem Impfstatus, von denen viele aus impfkritischen Gemeinschaften stammen. Ein bedeutender Hotspot ist eine mennonitische christliche Gemeinschaft, die sich über Texas und New Mexico erstreckt. Die Gesamtkrankenhausaufenthaltsrate liegt bei 17 %. Diese Fälle sind die ersten Masern-bedingten Todesfälle in den USA seit über einem Jahrzehnt.

Epidemiologische Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der Fälle aufgrund von Untererfassung und Zurückhaltung bei der Inanspruchnahme medizinischer Versorgung möglicherweise unterschätzt wird. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben darauf mit verstärkten Überwachungs- und Eindämmungsmaßnahmen reagiert. Der Ausbruch hat jedoch die Debatte um Fehlinformationen zu Impfstoffen neu entfacht, insbesondere nach kontroversen Äußerungen von Gesundheitsbehörden, die unbegründete Bedenken hinsichtlich der Impfstoffsicherheit schüren.

Die CDC empfiehlt, eine Impfquote von 95 % aufrechtzuerhalten, um die Herdenimmunität zu erhalten. Allerdings ist die nationale Durchimpfungsrate bei Kindergartenkindern von 95,2 % in den Jahren 2019–2020 auf 92,7 % in den Jahren 2023–2024 zurückgegangen. Der Verlust des Vertrauens der Öffentlichkeit in Impfprogramme, der durch die COVID-19-Pandemie noch verstärkt wurde, hat maßgeblich zu diesem Rückgang beigetragen.

Dieser Ausbruch unterstreicht die Fragilität des Status der Masernausrottung und die Bedeutung einer hohen Impfquote, einer schnellen Reaktion auf Ausbrüche und einer auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Aufklärung der Öffentlichkeit. Internationale Zusammenarbeit ist von entscheidender Bedeutung, da bereits grenzüberschreitende Übertragungen dokumentiert wurden, darunter Fälle in Mexiko, die mit dem Ausbruch in Texas in Verbindung stehen.

Was passiert in Europa?

Obwohl der aktuelle Fokus auf dem Ausbruch in den USA liegt, ist Europa nicht immun gegen ähnliche Risiken. Im Jahr 2024 wurden in der EU/im EWR insgesamt 35.212 Masernfälle gemeldet, was einen deutlichen Anstieg (um das Zehnfache) gegenüber den 3.973 Fällen im Jahr 2023 darstellt; darüber hinaus folgten die gemeldeten Fälle einem saisonalen Muster, nachdem in einem Zeitraum (2021-23) das typische Muster nicht erkennbar war. Die Masernaktivität hatte bereits 2023 wieder zugenommen, nachdem sie zwischen 2020 und 2022, zeitgleich mit der COVID-19-Pandemie, ungewöhnlich niedrig gewesen war.

Die Durchimpfungsrate ist in mehreren Ländern zurückgegangen. Nur vier EU-/EWR-Länder – Ungarn, Malta, Portugal und die Slowakei – erreichten 2024 das Ziel einer Durchimpfungsrate von ≥95 % für die zweite Dosis der Masernimpfung. Der Anstieg wird auf Faktoren wie Störungen im Gesundheitswesen während der COVID-19-Pandemie und eine zunehmende Impfskepsis zurückgeführt.

Diese Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit einer verbesserten Routine- und Nachholimpfung, einer verstärkten Überwachung und des Einsatzes digitaler Impfinformationssysteme, um unterimpfte Bevölkerungsgruppen zu identifizieren. Anhaltende Bemühungen sind unerlässlich, um weitere Ausbrüche zu verhindern und gefährdete Bevölkerungsgruppen in ganz Europa zu schützen.

