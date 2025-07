Nachsorge-Chaos nach Magen-OPs: Wie Ärzte reagieren müssen

Bariatrische Eingriffe steigen, Adipositas-Zentren stoßen an Grenzen - die Nachsorge verlagert sich daher ambulant.<sup>1</sup> Welche Regelungen greifen? Wie sieht die langfristige Versorgung aus?

25 % der deutschen Erwachsenen leiden im Jahr 2024 unter Adipositas

Weltweit nimmt die Adipositas und die mit ihr assoziierten Erkrankungen stetig zu. Allein im Jahr 2022 war einer von acht Menschen auf der Welt adipös. Seit 1990 hat sich die Anzahl an Erwachsenen mit Adipositas weltweit mehr als verdoppelt - bei Jugendlichen sogar vervierfacht. Im Jahr 2024 waren 35 Millionen Kinder unter 5 Jahren übergewichtig.4 Auch in Deutschland steigt die Anzahl an Adipositas-Patienten immer weiter an. Im Jahr 2017 lag die Prävalenz von (BMI ≥ 30 kg/m2) in Deutschland noch bei etwa 16 %.5 Einer Studie aus dem Jahr 2024 zufolge sind mittlerweile 25 % der deutschen Erwachsenen adipös.3

Die bariatrische Chirurgie liegt im Trend

Die bariatrische Chirurgie hat in den letzten zehn Jahren international eine enorme Verbreitung erfahren – so auch in Deutschland. Ein Forschungsteam hat unter Zuhilfenahme des Registers für Bariatrische Chirurgie (GBSR) die Daten von insgesamt 63.990 primären bariatrischen Eingriffen ausgewertet. Hierbei kam heraus, dass das häufigste chirurgische Verfahren die Sleeve-Gastrektomie war, gefolgt vom Roux-Y-Gastric-Bypass mit einer Häufigkeit von 42 %. Ein Rückgang konnte bei dem verstellbaren Magenband beobachtet werden: Im beobachteten Zeitraum nahm die Häufigkeit dieses Eingriffes von 23,5 % in den ersten 5 Jahren auf 0,2 % in den letzten Jahren vor 2022 ab. Bis 2022 haben laparoskopische Eingriffe 96,4 % aller bariatrischen Operationen ausgemacht.6

Langfristige postoperative Betreuung ausschlaggebend für Therapieerfolg

Die bariatrisch-metabolische Chirurgie reduziert das Körpergewicht und die Komplikationen bei Menschen mit Adipositas, aber der therapeutische Erfolg erfordert eine langfristige postoperative Betreuung. Hinzukommt die Notwendigkeit einer lebenslangen Betreuung durch ein interdisziplinäres Team.3

Keine deutschen Standards für die hausärztliche Nachsorge nach einem bariatrischen Eingriff