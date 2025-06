Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) wurde in den Vereinigten Staaten definiert und untersucht, insbesondere seit dem Vietnamkrieg und dessen Auswirkungen auf Veteranen. Sie kann bei Menschen jeden Alters auftreten, von Kindern und bis hin zu Erwachsenen, und auch bei , Zeugen und Rettern, die an einem traumatischen Ereignis beteiligt waren. Eine PTBS kann auch durch wiederholte und anhaltende Gewalterfahrungen und Erniedrigungen entstehen.

PTSD ist eine schwerwiegende psychiatrische Erkrankung, die nach einem traumatischen Ereignis auftreten kann, bei dem es um tatsächlichen oder drohenden Tod, schwere Verletzungen oder sexuelle Gewalt geht. PTSD wurde erstmals 1980 in das DSM-III aufgenommen und hat sich seitdem konzeptionell und diagnostisch weiterentwickelt. Es wird heute als eine Störung mit unterschiedlichen klinischen Verläufen und unterschiedlichen Komplexitätsgraden anerkannt, einschließlich chronischer Formen und komplexer PTSD (cPTSD), wie sie in der ICD-11 definiert sind.

Da es sich um eine komplexe psychische Störung handelt, die auf mehrere persönliche und umweltbedingte Faktoren zurückzuführen ist, ist die Diagnose einer PTBS weder eindeutig noch einfach und wird im Allgemeinen als „akute Belastungsstörung, die nach dem Erleben eines traumatischen Ereignisses auftritt” bezeichnet.

Menschen haben unterschiedliche Anfälligkeiten und Empfindlichkeiten gegenüber Stress, je nachdem, inwieweit sie direkt in das traumatische Erlebnis involviert waren. Mehrere Studien haben jedoch gezeigt, dass insbesondere bei Kindern und Jugendlichen bereits eine indirekte Exposition, beispielsweise durch die Medien, gegenüber Ereignissen, die ihr eigenes Land oder ihre eigene Stadt betreffen, zu einer PTBS führen kann. Einige Opfer leiden unter Angstzuständen und schlechten Erinnerungen, die sich mit einer angemessenen Behandlung und mit der Zeit auflösen. Am anderen Ende des Spektrums gibt es jedoch Personen, bei denen das traumatische Ereignis langfristige negative Auswirkungen hat.

Globale Daten deuten auf eine Lebenszeitprävalenz von PTBS von etwa 3,9 % hin, die in Bevölkerungsgruppen, die Krieg oder Massengewalt ausgesetzt sind, auf 5,6 % ansteigt. Bestimmte Untergruppen – wie Überlebende sexueller Übergriffe, Flüchtlinge, Intensivpatienten und Rettungskräfte – weisen deutlich höhere Raten auf, die oft über 20 % liegen.

Frauen entwickeln doppelt so häufig eine PTBS wie Männer, was wahrscheinlich sowohl auf die Art der Exposition als auch auf unterschiedliche neurobiologische Reaktionen auf Traumata zurückzuführen ist. Weitere Risikofaktoren sind frühkindliche Belastungen, psychiatrische Vorerkrankungen und mangelnde soziale Unterstützung.

Diagnose und Klassifizierung

Im DSM-5 wird eine PTBS diagnostiziert, wenn Symptome aus vier verschiedenen Clustern (Intrusionen, Vermeidung, Veränderungen im Denken und in der Stimmung, Veränderungen in der Erregbarkeit und Reaktivität) länger als einen Monat andauern und zu Beeinträchtigungen führen. Im Gegensatz dazu vereinfacht die ICD-11 die PTBS-Kriterien auf drei Kernelemente: Wiedererleben, Vermeidung und ein anhaltendes Gefühl der Bedrohung. Sie führt auch die komplexe PTBS ein, die durch zusätzliche Störungen der Selbstorganisation gekennzeichnet ist: Affektdysregulation, negatives Selbstkonzept und zwischenmenschliche Schwierigkeiten.

Diese Abweichung ist nicht nur semantischer Natur. Das Modell der ICD-11 wird in Europa zunehmend übernommen und bietet einen Rahmen für die Erkennung chronischer, entwicklungsbedingter oder zwischenmenschlicher Traumata.

Behandlungsrichtlinien in Europa

In Europa orientiert sich die klinische Behandlung in erster Linie an der NICE-Leitlinie () aus Großbritannien und der internationalen ISTSS-Leitlinie. Beide empfehlen traumafokussierte psychologische Therapien als Erstbehandlung, darunter:

Traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie (CBT-TF)

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Die Pharmakotherapie ist Patienten vorbehalten, die eine ablehnen oder keinen Zugang dazu haben. Von Benzodiazepinen und Antipsychotika wird ausdrücklich abgeraten. Die ISTSS-Leitlinien unterstützen darüber hinaus einen modularen, bevölkerungssensiblen Ansatz und befürworten offiziell das ICD-11-Rahmenwerk, einschließlich cPTSD. Sie werden häufig in spezialisierten Diensten, Flüchtlingskliniken und humanitären Einrichtungen eingesetzt. Der Zugang zu ausgebildeten Traumatherapeuten bleibt in mehreren europäischen Ländern ein limitierender Faktor. Telemedizin und digitale Lösungen sind auf dem Vormarsch, werden aber noch geprüft.

Klinische Leitlinien in den Vereinigten Staaten

Die beiden wichtigsten Referenzdokumente in den USA sind die VA/DoD Clinical Practice Guideline (2023) und die kürzlich aktualisierte APA Clinical Practice Guideline (2025). Beide Leitlinien befürworten traumafokussierte Psychotherapie als Erstbehandlung (starke Empfehlung), insbesondere: Kognitive Verarbeitungstherapie (CPT), Prolongierte Exposition (PE) und traumafokussierte KVT. EMDR und Narrative Exposure Therapy (NET) werden als Zweitlinienbehandlung (bedingte Empfehlung) angesehen. Beide empfehlen SSRIs (Fluoxetin, Sertralin, Paroxetin) oder SNRIs (Venlafaxin) als pharmakologische Optionen mit bedingter Unterstützung.

Im Gegensatz zu europäischen Systemen spielt die Pharmakotherapie in US-amerikanischen Protokollen eine etwas größere Rolle, insbesondere wenn der Zugang zu Psychotherapie begrenzt ist. Benzodiazepine und Antipsychotika werden jedoch in beiden Systemen nicht empfohlen. Die APA-Leitlinie 2025 führt neue Arten von Empfehlungen ein:

Überlegungen zur Umsetzung (z.B. kulturelle Anpassungen, gemeinsame Entscheidungsfindung)

Forschungsschwerpunkte (z.B. komplexe Traumata, vielfältige Bevölkerungsgruppen, Psychedelika)

Obwohl DSM-5 komplexe PTBS nicht berücksichtigt, erkennt die APA-Leitlinie das ICD-11-Konstrukt ausdrücklich an und enthält systematische Übersichtsarbeiten zu dieser Bevölkerungsgruppe.

Gebiet Europa USA Erstlinientherapie TF-CBT, EMDR TF-CBT, PE, CPT EMDR Dringend empfohlen Zweitlinientherapie SSRIs/SNRIs Nur wenn Psychotherapie nicht möglich ist Früher und umfassender integriert Komplexe PTBS Anerkannt (ICD-11) Nicht offiziell anerkannt (DSM-5) Neue Therapien (z.B. MDMA, Ketamin) Nur in der Erprobung Ebenfalls in der Erprobung, APA 2025: unzureischende Evidenz

Eine komplexe und vielschichtige Störung

PTSD ist eine komplexe und vielschichtige Störung, die sich durch eine erhebliche Variabilität hinsichtlich Symptomatik, Komorbiditäten und Ansprechen auf die Behandlung auszeichnet. Während die meisten Patienten von traumafokussierten Psychotherapien als Erstbehandlung profitieren, bleibt ein erheblicher Anteil symptomatisch, insbesondere Patienten mit komplexen Traumata in der Vorgeschichte oder komorbiden psychiatrischen Erkrankungen.

Laufende Forschungsarbeiten erweitern unser Verständnis der neurobiologischen Mechanismen, die der PTBS zugrunde liegen, darunter die Dysregulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA), veränderte Verbindungen zwischen Amygdala und präfrontaler Hirnrinde sowie epigenetische Veränderungen. Diese Erkenntnisse leiten die Entwicklung neuartiger Therapieansätze, die über das traditionelle Modell der Psychotherapie und SSRI hinausgehen (MDMA-unterstützte Psychotherapie, Ketamin, digitale und telemedizinische Interventionen, experimenteller Einsatz von Psychedelika und Neuromodulationstechniken).

Gleichzeitig wird der kulturellen Anpassung, individualisierten Behandlungsplänen und der Integration komplexer PTBS-Modelle, insbesondere bei Bevölkerungsgruppen, die wiederholten oder entwicklungsbedingten Traumata ausgesetzt sind, größere Aufmerksamkeit geschenkt.

