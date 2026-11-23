Bei Menschen mit geistiger Behinderung oder Autismus Nieren im Blick behalten

Chronisches Nierenversagen nimmt weltweit zu. Eine ohnehin belastete Patientengruppe scheint davon ganz besonders betroffen zu sein: Menschen mit neurologischen Entwicklungsstörungen.

Krankheitslast von Menschen mit Entwicklungsstörungen: Personen mit geistiger Behinderung oder Autismus-Spektrum-Störung (ASD) haben ein erhöhtes Risiko für Begleiterkrankungen und eine vorzeitige Mortalität.

Insbesondere die Prävalenz kardiometabolischer Erkrankungen ist erhöht, darunter Bluthochdruck, Diabetes mellitus und Adipositas. Diese Erkrankungen wiederum sind anerkannte Risikofaktoren für chronische Nierenerkrankungen (CKD).

Hinzu kommen häufig eine ungesunde Lebensweise, die Einnahme von Psychopharmaka, ein niedriger sozioökonomischer Status mit einer hohen Arbeitslosenquote sowie Ungleichheiten bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, was die Krankheitslast weiter verstärken kann.

Risiko für Nierenversagen deutlich erhöht

Aus dem nationalen Behindertenregister Koreas wurden rund 150.000 Personen mit geistiger Behinderung und 22.000 Personen mit ASD erfasst und jeweils mit drei nach Alter und Geschlecht gematchten Kontrollpersonen ohne die jeweilige Entwicklungsstörung verglichen. Der Studienendpunkt war Nierenversagen, ermittelt anhand der diagnostischen Kodierung für eine Nierenersatztherapie.

Während einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 10,7 Jahren bei geistiger Behinderung und 9,3 Jahren bei ASD wurde ein Nierenversagen bei 687 Personen mit geistiger Behinderung (verglichen mit 371 in der Kontrollgruppe) und bei 16 Personen mit ASD (verglichen mit 4 in der Kontrollgruppe) festgestellt. Die adjustierte Hazard Ratio bei geistiger Behinderung betrug 5,50 (95-%-KI 4,75–6,36), bei ASD 8,62 (95-%-KI 2,68–27,74).

Begleiterkrankungen als zusätzlicher Risikofaktor

Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass Personen mit geistiger Behinderung oder ASD im Vergleich zu nach Alter und Geschlecht gematchten Kontrollpersonen mehr Begleiterkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Dyslipidämie und psychiatrische Störungen aufwiesen. Dies könnte laut den Autoren neben anderen Faktoren wesentlich zum erhöhten Risiko für Nierenversagen beitragen. So ließe sich erklären, warum der Zusammenhang zwischen geistiger Behinderung und dem Risiko eines Nierenversagens in den Untergruppen ohne Begleiterkrankungen ausgeprägter war als in denen mit Begleiterkrankungen: Komorbiditäten könnten dazu beitragen, dass der relative Risikounterschied zwischen Personen mit und ohne geistige Behinderung bei bestehenden Begleiterkrankungen geringer ausfalle.

Laut den Autoren geben die Ergebnisse „Anlass zu großer Sorge“. Die beobachtete erhöhte Inzidenz von Nierenversagen bei Personen mit Entwicklungsstörungen könne ihre Krankheitslast und das Mortalitätsrisiko weiter verschärfen. Sie fordern daher verbesserte, maßgeschneiderte Präventionsstrategien sowie proaktive Maßnahmen zur Früherkennung von chronischen Nierenerkrankungen, um einem Nierenversagen vorzubeugen.

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