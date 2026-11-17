- Renken-Terhaerdt J, et al. The dietary management of sodium in children with kidney diseases—clinical practice recommendations from the Pediatric Renal Nutrition Taskforce. Pediatr Nephrol. 2026;41:1535–1556.
Für ihre Empfehlungen haben die Experten Schlüsselfragen formuliert, die wichtige Aspekte des Natriumhaushalts behandeln, darunter:
Als wichtigste Nahrungsquellen für Natrium bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen werden verarbeitete und hochverarbeitete Lebensmittel genannt, denen Salz und natriumhaltige Zusatzstoffe zugesetzt sind. Um zu ermitteln, wie viel Natrium mit der Nahrung aufgenommen wird, sollen Fragebögen und prospektive Ernährungstagebücher eingesetzt werden. Eine routinemäßige Messung des Serumnatriumspiegels oder des Natriumgehalts im Urin wird nicht empfohlen.
Als nicht ernährungsbedingte Faktoren, die den Natriumhaushalt beeinflussen, werden genannt:
Um den Bedarf an Natrium bei Kindern mit Nierenerkrankungen zu ermitteln, sollten zwei etablierte Referenzstandards für gesunde Säuglinge und Kinder herangezogen werden:
Besonders strikt sollte die Natriumrestriktion (Einhaltung der Höchstmengen) u. a. bei Kindern mit Hypertonie, chronischer Nierenerkrankung im Stadium 2–4 sowie unter Kortikosteroidtherapie erfolgen. Eine Erhöhung der Natriumaufnahme sollte dagegen bei Kindern mit Hypotonie, Wachstumsstörungen und renalen oder extrarenalen Natriumverlusten in Betracht gezogen werden.
Zur Reduktion der Natriumaufnahme bei Kindern mit Nierenerkrankungen wird empfohlen, die Familie frühzeitig über eine natriumarme Ernährung aufzuklären. Der Verzehr von verarbeiteten und ultra-verarbeiteten Lebensmitteln sollte reduziert werden. Ärzte sollten bei nicht ernährungsbedingten Natriumquellen auf eine Reduktion der Aufnahme achten. So ließen sich etwa bei einigen Medikamenten natriumfreie Alternativen finden (z. B. Kalzium-basierte anstelle von Natrium-basierten Kaliumaustauscherharzen).
Bei Kindern mit erhöhtem Natriumbedarf wiederum sollte die Natriumzufuhr über die Nahrung erhöht werden, ggf. ergänzt um Natriumpräparate. Auch über die Dialyse ließe sich der Natriumhaushalt regulieren.
Grundsätzlich sehen die Experten noch einen erheblichen Forschungsbedarf beim Thema Natriumhomöostase nierenkranker Kinder. Da evidenzbasierte klinische Leitlinien bislang fehlen, können die klinischen Praxisempfehlungen eine erste Orientierung geben.