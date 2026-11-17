Kinder mit Nierenerkrankungen: Wie gelingt ein ausgeglichener Natriumhaushalt?

Zu viel Natrium oder zu wenig: Beides kann für nierenkranke Kinder gefährlich sein. Doch gerade bei ihnen ist ein Natriumungleichgewicht ein häufiges Problem.

Natriumhomöostase bei Kindern mit Nierenerkrankungen Die Nieren spielen bei der Regulierung des Natriumhaushalts eine zentrale Rolle. Bei einer Erkrankung der Nieren kann das Gleichgewicht empfindlich gestört sein.

Ein Natriumüberschuss kann zu Flüssigkeitsretention und Hypertonie führen – ein kardiovaskulärer Risikofaktor für Patienten mit Nierenerkrankungen.

Umgekehrt kann ein Natriummangel, bedingt durch eine erhöhte Ausscheidung über den Urin, zu Hypotonie und Wachstumsstörungen beitragen.

Die Natriumaufnahme über die Nahrung ist der wichtigste Faktor zur Regulierung der Natriumhomöostase.

Für ihre Empfehlungen haben die Experten Schlüsselfragen formuliert, die wichtige Aspekte des Natriumhaushalts behandeln, darunter:

primäre Nahrungsquellen

die ernährungsphysiologische Beurteilung der Natriumaufnahme

nicht ernährungsbedingte Faktoren, die den Natriumhaushalt beeinflussen

empfohlene Aufnahmemengen

Keine routinemäßige Messung des Natriumspiegels

Als wichtigste Nahrungsquellen für Natrium bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen werden verarbeitete und hochverarbeitete Lebensmittel genannt, denen Salz und natriumhaltige Zusatzstoffe zugesetzt sind. Um zu ermitteln, wie viel Natrium mit der Nahrung aufgenommen wird, sollen Fragebögen und prospektive Ernährungstagebücher eingesetzt werden. Eine routinemäßige Messung des Serumnatriumspiegels oder des Natriumgehalts im Urin wird nicht empfohlen.

Als nicht ernährungsbedingte Faktoren, die den Natriumhaushalt beeinflussen, werden genannt:

Medikamente (u. a. Schmerzmittel wie Ibuprofen und Paracetamol sowie rezeptfreie Brause- oder lösliche Präparate, die zum Teil erhebliche Mengen an Natrium enthalten)

Dialyse (Entfernung von Natrium durch Konvektion und Diffusion)

renale und extrarenale Natriumverluste (gefährdet durch eine negative Natriumbilanz sind vor allem Säuglinge, allen voran Frühgeborene.)

Bedarf an Natrium individuell unterschiedlich

Um den Bedarf an Natrium bei Kindern mit Nierenerkrankungen zu ermitteln, sollten zwei etablierte Referenzstandards für gesunde Säuglinge und Kinder herangezogen werden:

für Säuglinge < 1 Jahr: „Adequate Intake“ (AI) = geschätzte Natriumaufnahme, die für gesunde Personen ausreichend ist für Kinder ≥ 1 Jahr: „Chronic Disease Risk Reduction intake“ (CDRR) = Grenzwert für die Aufnahme von Natrium zur Verringerung des Risikos chronischer Erkrankungen (z. B. Hypertonie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall)

Besonders strikt sollte die Natriumrestriktion (Einhaltung der Höchstmengen) u. a. bei Kindern mit Hypertonie, chronischer Nierenerkrankung im Stadium 2–4 sowie unter Kortikosteroidtherapie erfolgen. Eine Erhöhung der Natriumaufnahme sollte dagegen bei Kindern mit Hypotonie, Wachstumsstörungen und renalen oder extrarenalen Natriumverlusten in Betracht gezogen werden.

Frühzeitige Aufklärung und Ernährungsberatung der Eltern

Zur Reduktion der Natriumaufnahme bei Kindern mit Nierenerkrankungen wird empfohlen, die Familie frühzeitig über eine natriumarme Ernährung aufzuklären. Der Verzehr von verarbeiteten und ultra-verarbeiteten Lebensmitteln sollte reduziert werden. Ärzte sollten bei nicht ernährungsbedingten Natriumquellen auf eine Reduktion der Aufnahme achten. So ließen sich etwa bei einigen Medikamenten natriumfreie Alternativen finden (z. B. Kalzium-basierte anstelle von Natrium-basierten Kaliumaustauscherharzen).

Bei Kindern mit erhöhtem Natriumbedarf wiederum sollte die Natriumzufuhr über die Nahrung erhöht werden, ggf. ergänzt um Natriumpräparate. Auch über die Dialyse ließe sich der Natriumhaushalt regulieren.

Grundsätzlich sehen die Experten noch einen erheblichen Forschungsbedarf beim Thema Natriumhomöostase nierenkranker Kinder. Da evidenzbasierte klinische Leitlinien bislang fehlen, können die klinischen Praxisempfehlungen eine erste Orientierung geben.

Quelle