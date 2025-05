Apoplex: Tenecteplase oder Alteplase?

In der bislang größten Head-to-Head-Studie schnitt Tenecteplase zur Thrombolyse nach ischämischem Schlaganfall nicht schlechter ab als das bisherige Standardfibrinolytikum Alteplase.

'ATTEST-2'-Studie zeigt Nicht-Unterlegenheit von Tenecteplase

Im Rahmen der prospektiven 'ATTEST-2'-Studie an 39 Zentren in Großbritannien wurden 1.777 Patienten mit akutem ischämischen Apoplex, die für eine systemische Lysetherapie infrage kamen, zur Verabreichung von Alteplase (0,9 mg/kg) oder Tenecteplase (0,25 mg/kg) binnen 4,5 Stunden nach Symptombeginn randomisiert.2 Das Durchschnittsalter lag bei 70 Jahren.

Der primäre Endpunkt war die neurologische Behinderung nach 90 Tagen, gemessen am modifizierten Rankin-Scale-Score (mRS). Beide Gruppen schnitten hier vergleichbar ab, Tenecteplase erfüllte also die Kriterien für Nicht-Unterlegenheit, war jedoch gegenüber Alteplase auch nicht überlegen.

Auch bezüglich der sekundären Endpunkte gab es keine signifikanten Unterschiede: Mit Tenecteplase erreichten vergleichbar viele Patienten eine ausgezeichnete neurologische Erholung (mRS 0 oder 1) wie nach Alteplase. In beiden Kohorten verstarben je 8 % der Patienten und je 2 % erlitten Hirnblutungen.

Die Studienautoren führten zusätzlich eine Metaanalyse durch, bei der sie sowohl ihre aktuellen Ergebnisse als auch die weiteren Studien berücksichtigten. Hierbei zeichnete sich ein Trend zu einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine sehr gute neurologische Erholung (mRS 0 oder 1) unter Tenecteplase ab.

Könnte Tenecteplase Vorteile gegenüber Alteplase bieten?