Dexamethason bei HSV-Enzephalitis: sicher, aber ohne zusätzlichen Benefit

An Kortikosteroiden bei Herpes-simplex-Virus-Enzephalitis scheiden sich die Geister. Manchmal werden sie nach Ermessen des behandelnden Arztes zur Behandlung eingesetzt, doch es gibt auch Bedenken.

Kortikosteroide bei HSV-Enzephalitis – Pro & Kontra Im Gegensatz zu anderen neurologischen Infektionen wie der bakteriellen und tuberkulösen Meningitis oder der autoimmunen Enzephalitis werden Kortikosteroide wie Dexamethason bei Herpes-simplex-Virus (HSV)-bedingter Enzephalitis zurückhaltend eingesetzt.

In der Regel wird bei Patienten mit Enzephalitis erst dann mit einer Kortikosteroidtherapie begonnen, wenn HSV durch eine PCR-Untersuchung des Liquors nachgewiesen wurde (bzw. unter laufender Aciclovir-Therapie).

Hintergrund ist die Befürchtung, dass Kortikosteroide die Virusclearance beeinträchtigen und zu einer ungehemmten Virusvermehrung führen könnten.

Andererseits deuten In-vitro-Studien und Tiermodelle darauf hin, dass neben der direkten Virusinfektion auch die Immunreaktion des Wirts zusätzliche neuronale Schäden verursacht.

Indem Kortikosteroide proinflammatorische Signalwege unterdrücken und die Expression von Entzündungsmediatoren reduzieren, könnten sie akute und chronische Entzündungen eindämmen und das Outcome verbessern.

In die multizentrische Phase-3-Studie wurden knapp 100 Erwachsene mit HSV-Enzephalitis aus 53 Krankenhäusern im Vereinigten Königreich aufgenommen. Nach Randomisierung erhielten sie entweder eine Behandlung mit intravenösem Dexamethason (10 mg alle 6 Stunden bzw. 40 mg Gesamtdosis täglich über 4 Tage) plus intravenösem Aciclovir (10 mg/kg dreimal täglich über mindestens 14 Tage) oder nur intravenöses Aciclovir.

Neben wiederholten Lumbalpunktionen erfolgten bei den Nachuntersuchungen nach 26 und 78 Wochen neuropsychologische Testungen, eine MRT-Untersuchung sowie Bewertungen der Behinderung und der funktionellen Ergebnisse. Außerdem wurden mittels Fragebögen die Lebensqualität und der Gesundheitszustand erhoben.

Keine Unterschiede beim verbalen Gedächtnis

Primärer Endpunkt war der Wert für das verbale Gedächtnis (bestimmt anhand validierter Indizes), das bei HSV-Enzephalitis häufig beeinträchtigt ist. Daneben wurden zahlreiche weitere sekundäre neuropsychologische und klinische, funktionelle, bildgebende und Sicherheitsendpunkte untersucht.

Weder beim primären noch bei den sekundären Endpunkten ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen beiden Gruppen. Unerwünschte Ereignisse traten bei 40 % der Teilnehmer in der Dexamethason-Gruppe und bei 38 % in der Kontrollgruppe auf. Zu den häufigsten schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen zählten Krampfanfälle, die eine erneute Einweisung ins Krankenhaus erforderten (jeweils 2 % in beiden Gruppen).

Dexamethason bei allen Patienten mit Enzephalitis?

Besonders hoben die Autoren hervor, dass es in der Dexamethason-Gruppe keine Hinweise auf eine signifikant erhöhte Nachweisrate von HSV im Liquor nach zwei Wochen gab (bereinigte Odds Ratio [OR] 0,47, 95-%-KI 0,13 bis 1,70, p = 0,25). Darüber hinaus kam es nicht häufiger zu Rückfällen. Dieser Befund spreche dafür, dass Dexamethason die Virusclearance wahrscheinlich nicht beeinträchtige.

Für die Praxis ziehen die Forscher folgendes Fazit: „Unsere Erkenntnisse, dass Kortikosteroide bei der HSV-Enzephalitis keinen Schaden anrichten, rechtfertigen keinen routinemäßigen Einsatz bei allen Patienten mit unklarer Enzephalitis.“ Gleichwohl ließen die Ergebnisse keinen routinemäßigen Einsatz von Dexamethason bei HSV-Enzephalitis zu.

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