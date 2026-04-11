Die Zahlen allein machen den Handlungsdruck deutlich. In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Prävalenz des Morbus Parkinson weltweit verdoppelt – bedingt durch die alternde Bevölkerung, Umwelteinflüsse und eine verbesserte Überlebensdauer. Manche Experten sprechen bereits von einer drohenden Pandemie. Dabei ist das therapeutische Instrumentarium seit Jahrzehnten im Wesentlichen unverändert geblieben: Levodopa, Dopaminagonisten, MAO-B-Hemmer, Tiefe Hirnstimulation – wirksam gegen die Symptome, nicht jedoch gegen den zugrundeliegenden neurodegenerativen Prozess. Das könnte sich bald ändern.

Eine systematische Analyse von ClinicalTrials.gov von Anfang 2024 identifizierte 136 aktive Arzneimittelstudien der Phasen I bis III bei Morbus Parkinson, von denen 44 % als krankheitsmodifizierende Therapien (DMT) klassifiziert wurden. Die Bandbreite der untersuchten Wirkmechanismen – α-Synuclein-Immuntherapie, GLP-1-Rezeptoragonisten, LRRK2-Inhibitoren, GBA1-gerichtete Gentherapie, Zelltransplantation – spiegelt ein Forschungsfeld wider, das die Dopaminsubstitution längst nicht mehr als einziges konzeptionelles Fundament betrachtet.

Einen wegweisenden Fortschritt stellt in diesem Zusammenhang die Validierung des α-Synuclein-Seed-Amplification-Assays (αSyn-SAA) dar: Sie ermöglicht erstmals die Identifizierung biologischer Endophänotypen und eröffnet damit neue Wege für eine präzisere Patientenstratifizierung.

Anti-α-Synuclein-Immuntherapie

Der am weitesten fortgeschrittene DMT-Kandidat ist Prasinezumab, ein humanisierter monoklonaler IgG1-Antikörper, der gegen aggregiertes α-Synuclein gerichtet ist – jenes Protein, dessen pathologische Akkumulation in Lewy-Körperchen ein typisches Merkmal des Morbus Parkinson darstellt. Die Phase-II-Studie PASADENA verfehlte zwar ihren primären Endpunkt, doch explorative Analysen identifizierten ein klinisch bedeutsames Ergebnis: Bei Patienten mit rasch progredienter Erkrankung zeigten im behandelten Studienarm eine langsamere motorische Verschlechterung im MDS-UPDRS Teil III.

Aufgrund dieser Ergebnisse erfolgte eine weitere Untersuchung: Die Phase-IIb-Studie PADOVA bei Patienten mit frühem Morbus Parkinson unter stabiler dopaminerger Therapie. Beim primären Endpunkt – Zeit bis zur bestätigten motorischen Progression – verfehlte die Studie die statistische Signifikanz knapp; die Befunde stützten gleichwohl den Eindruck eines zwar kleinen, aber möglicherweise klinisch bedeutsamen biologischen Effekts. Diese Befunde führten zu einer Weiterentwicklung in ein Phase-III-Programm, das derzeit bei Patienten im frühen Krankheitsstadium durchgeführt wird.

Ob es sich dabei um einen echten krankheitsmodifizierenden Effekt handelt oder ob eine symptomatische Modulation über einen unkonventionellen Mechanismus vorliegt, bleibt zu klären. Unbestritten ist jedoch: Prasinezumab ist die erste Anti-α-Synuclein-Therapie, die ausreichende klinische Effekte gezeigt hat, um eine Phase-III-Entwicklung zu rechtfertigen – ein Meilenstein in einem Forschungsfeld, in dem zahlreiche biologische Kandidaten gescheitert sind, weil sie diesen Schwellenwert nie erreicht haben.

GLP-1-Rezeptoragonisten: vielversprechende Biologie, ernüchternde Phase III

Das wissenschaftliche Interesse an GLP-1-Rezeptoragonisten als mögliche Therapieoption bei Morbus Parkinson speist sich aus präklinischen Hinweisen auf neuroprotektive Effekte sowie aus epidemiologischen Beobachtungen. Die klinische Validierung schien sich abzuzeichnen, als die Phase-II-Studie LIXIPARK, 2024 im NEJM veröffentlicht, nach 12 Monaten eine statistisch signifikante Verbesserung der motorischen Scores unter Lixisenatid gegenüber Placebo berichtete – was auf einen Wirkmechanismus hindeutete, der über eine reine Symptomlinderung hinausgeht.

Umso gespannter blickte die Fachwelt auf die Ergebnisse der Exenatide-PD3-Studie (ExPD3), die im Februar 2025 im Lancet publiziert wurde. Diese multizentrische, doppelblinde, kontrollierte Phase-III-Studie randomisierte 194 Patienten zu einmal wöchentlich Exenatid oder Placebo über 96 Wochen – bis dato die größte und längste GLP-1-Rezeptoragonisten-Studie im Feld der neurodegenerativen Erkrankungen. Das Ergebnis war eindeutig: kein signifikanter Unterschied beim primären Endpunkt (MDS-UPDRS Teil III in der Off-Phase nach 96 Wochen) und auch bei keinem sekundären Endpunkt, einschließlich der DaT-SPECT-Bildgebung.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass eine metabolische Modulation möglicherweise nicht in allen Krankheitsstadien gleichermaßen wirksam ist und dass der Zeitpunkt der Intervention ebenso entscheidend sein könnte wie die Festlegung des Therapieziels. Das negative Phase-III-Ergebnis schließt diese Wirkstoffklasse nicht endgültig aus – Studien mit Semaglutid und Liraglutid laufen weiterhin –, es setzt die Anforderungen an die Evidenz jedoch erheblich nach oben.

Gentherapien in der klinischen Anwendung

Ein dritter therapeutischer Ansatz rückt weniger lautstark in den Vordergrund – gewinnt aber zunehmend an klinischer Substanz. Vektorbasierte Gentherapien werden derzeit in mehreren laufenden Studien evaluiert; die untersuchten Ansätze zielen sowohl auf die Wiederherstellung dopaminerger Schaltkreise als auch auf die Pathogenese ab – darunter GBA1-assoziierte Signalwege und die Modulation von α-Synuclein.

Wie Winston et al. in einer Übersichtsarbeit gezeigt haben, hat sich das Forschungsfeld von der rein symptomatischen Beeinflussung gestörter neuronaler Schaltkreise hin zu pathogenetisch früher ansetzenden biologischen Interventionen verschoben – ein konzeptioneller Wandel, der den übergeordneten Trend der gesamten DMT-Pipeline widerspiegelt. Anders als frühere neuroprotektive Strategien zielen diese Ansätze darauf ab, die Biologie direkt zu beeinflussen, was die Möglichkeit nachhaltiger Effekte jenseits der Symptomkontrolle eröffnet. Die meisten Studien befinden sich noch in frühen Phasen, doch Fortschritte in der Vektorentwicklung, der Applikationspräzision und im Management der Immunogenität ebnen den Weg hin zu größeren Studien.

Fortgeschrittene symptomatische Therapie

Während in den DMT-Studien weiterhin Daten gesammelt werden, hat eine pharmakologische Innovation bereits Einzug in den klinischen Alltag gehalten, die das Management des fortgeschrittenen Morbus Parkinson nachhaltig verändert. Foslevodopa/Foscarbidopa – lösliche Prodrug-Formulierungen von Levodopa und Carbidopa – ermöglichen eine subkutane Infusion über 24 Stunden, die pharmakokinetische Schwankungen reduziert und intestinale Gelverfahren überflüssig macht.

Die ausschlaggebende Phase-III-Studie zeigte die Überlegenheit gegenüber oralem Carbidopa/Levodopa mit sofortiger Wirkstofffreisetzung: Die On-Zeit ohne störende Dyskinesien verlängerte sich signifikant, die Off-Zeit verkürzte sich – bei einem Sicherheitsprofil, das überwiegend durch leichte bis moderate Reaktionen an der Infusionsstelle geprägt war. EMA und FDA haben die Zulassung erteilt; in europäischen Zentren für Bewegungsstörungen werden aktuell Real-World-Daten gesammelt.

Für Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung und therapierefraktären motorischen Fluktuationen, die für eine tiefe Hirnstimulation oder ein intrajejunales Gelverfahren nicht in Frage kommen oder diese ablehnen, stellt dies einen bedeutsamen therapeutischen Fortschritt dar.

Klinische Implikationen

Für Neurologen ist die Situation im Jahr 2026 komplexer – und zugleich vielversprechender – als je zuvor. Einerseits steht mit Foslevodopa/Foscarbidopa eine Therapieoption bereit, die in den multimodalen Behandlungskonzepten des fortgeschrittenen Morbus Parkinson ihren festen Platz verdient. Andererseits hat das Phase-III-Zeitalter der Krankheitsmodifikation begonnen: Prasinezumab in der α-Synuclein-Immuntherapie, laufende GLP-1-Studien und eine zunehmend reifende Gentherapie-Pipeline verfolgen alle das erklärte Ziel, den Krankheitsverlauf zu modifizieren – nicht länger nur seine Symptome zu beherrschen.

Die Heterogenität des Morbus Parkinson macht es unwahrscheinlich, dass eine einzige DMT für alle Patienten geeignet sein wird. Die Zukunft gehört aller Wahrscheinlichkeit nach stratifizierten Therapiekonzepten, die Behandlungsentscheidungen konsequent an genetischem Substrat, Biomarkerprofil und Krankheitsstadium des einzelnen Patienten ausrichten. Und diese Zukunft ist näher denn je. Zum ersten Mal stellt sich die Fachwelt nicht mehr die Frage, ob eine Krankheitsmodifikation überhaupt möglich ist – sondern wie sie erreicht werden kann.

Quellen