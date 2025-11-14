Wie Ernährung die kognitive Gesundheit im Alter beeinflussen kann

Dass eine ausgewogene Ernährung und ein Normalgewicht der Gesundheit zuträglich sind, ist allgemein bekannt. Doch lässt sich damit möglicherweise auch eine spätere Demenzerkrankung aufhalten?

Ernährung und kognitive Funktion

Epidemiologische Studien legen nahe, dass Lebensstilfaktoren mit dem Risiko von Demenzerkrankungen in Zusammenhang stehen.

Ungesunde Ernährungsgewohnheiten gehen außerdem mit einer Zunahme der Prävalenz von Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Adipositas einher, allesamt Risikofaktoren für Demenz.

Es ist bekannt, dass Volumen und Konnektivität des Hippocampus bedeutsam für die Entwicklung einer Alzheimer-Demenz sind. Frühere Studien stellten einen direkten Zusammenhang zwischen einer besseren Ernährungsqualität und einem größeren Hippocampusvolumen fest.

Darüber hinaus beeinträchtigt Adipositas die Integrität der weißen Substanz und die kognitiven Leistungen, z. B. die exekutiven Funktionen.

Kohortenstudie mit langer Beobachtungszeit

Für ihre Kohortenstudie griffen die Forscher auf Daten der britischen Langzeitstudie Whitehall II zurück, die 1985 vom University College London ins Leben gerufen wurde und über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren lief. Erhoben wurden dabei unter anderem Daten zur , zum Taille-Hüft-Verhältnis (Waist-Hip-Ratio, WHR), zur Mikrostruktur der weißen Substanz und zur funktionellen Konnektivität des Hippocampus sowie zur kognitiven Funktion. Sie wurden mittels Fragebögen, verschiedenen Messungen, kognitiven Tests und Bildgebungsverfahren des Gehirns ermittelt.

Es wurde jeweils eine Stichprobe zur Ernährungsqualität (n = 512) und zum WHR (n = 664) erhoben und über einen Zeitraum von mehreren Jahren im mittleren Lebensalter (ca. 40–70 Jahre) verfolgt.

Je besser die Ernährung, umso intakter die Hirnfunktion

Sowohl strukturell als auch funktionell wirkten sich eine gesunde Ernährung und ein Normalgewicht positiv aus. Eine bessere Ernährungsqualität war von der Lebensmitte bis ins höhere Alter mit einer höheren funktionellen Konnektivität des zum Okzipitallappen und zum Kleinhirn sowie mit einer besseren Integrität der weißen Substanz assoziiert. Ebenso war ein niedrigerer WHR mit einer stärkeren Konnektivität des Hippocampus verbunden, außerdem mit einer höheren Diffusionsfähigkeit der weißen Substanz, einem besseren Arbeitsgedächtnis und einer besseren exekutiven Funktion. Umgekehrt war ein höherer Bauchfettanteil in der Lebensmitte mit einer schlechteren kognitiven Leistungsfähigkeit im Alter in mehreren kognitiven Bereichen verbunden, darunter Sprachfluss, episodisches Gedächtnis, Arbeitsgedächtnis und exekutive Funktionen.

Laut Studienautoren bestätigen die Ergebnisse die Bedeutung des Hippocampus und der mit ihm assoziierten Bahnen der weißen Substanz für die Alterung und die Entwicklung einer . Erhärtet habe sich außerdem der Zusammenhang zwischen gesunder Lebensweise und kognitiver Gesundheit. Insbesondere im mittleren Lebensalter könnten Ernährungsinterventionen einen erheblichen Einfluss auf die Gehirnfunktion im Alter haben.

Ihr Fazit daher: „Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährung und zur Behandlung von zentraler sollten am besten im mittleren bis höheren Lebensalter ansetzen.“ [Gegen frühere Interventionen hätten sie bestimmt auch nichts einzuwenden, Anm. d. Verf.]

Quelle: