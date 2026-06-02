Das Wichtigste auf einen Blick Unter Buprenorphin plus Yoga zeigten Patienten im Median nach 5 statt nach 9 Tagen eine fast komplette Symptomfreiheit.

Zusätzlich nahmen Angst und Schmerzen stärker ab, und die Einschlafzeit verkürzte sich um etwa eine Stunde.

Auch die Herzfrequenzvariabilität veränderte sich unter Yoga günstig: Die Messwerte sprachen für weniger vegetative Übererregung und eine stärkere parasympathische Gegenregulation.

Die Studie

Ein Opioidentzug ist für Betroffene psychisch und physisch belastend. Typisch sind in dieser Phase Unruhe, Schmerzen, Schlafstörungen, Angst sowie vegetative Beschwerden wie Schwitzen, Übelkeit oder Gänsehaut. Diese Symptome gehen unter anderem mit einer Überaktivität des Sympathikus sowie einer abgeschwächten parasympathischen Gegenregulation einher. Medikamente wie Buprenorphin können die Entzugssymptome zwar lindern, das Ungleichgewicht des vegetativen Nervensystems aber nicht vollständig ausgleichen.

Genau hier setzt Yoga als mögliche Zusatzmaßnahme an: Es soll die körperliche Stressreaktion abschwächen und die parasympathische Gegenregulation stärken. Ob Yoga den Verlauf des Entzugs tatsächlich verbessert, wurde nun untersucht.

In die Studie wurden 59 Männer im Alter von 18 bis 50 Jahren mit Opioidabhängigkeit und milden bis moderaten Entzugssymptomen eingeschlossen. Alle erhielten die übliche stationäre Behandlung mit Buprenorphin. 30 Patienten nahmen zusätzlich innerhalb von 14 Tagen an zehn angeleiteten Yoga-Einheiten à 45 Minuten teil, 29 bildeten die Kontrollgruppe. Das Yoga-Programm bestand aus Entspannungsübungen, achtsam ausgeführten Haltungsübungen, Atemübungen und geführter Tiefenentspannung.

Die Studie erfasste täglich den allgemeinen Schweregrad des Opioidentzugs bei den Teilnehmern. Ein Wert unter 4 auf der Clinical Opiate Withdrawal Scale, der im weiteren Verlauf bestehen blieb, galt als weitgehend symptomarmer oder asymptomatischer Zustand.

Darüber hinaus wurde die Herzfrequenzvariabilität bestimmt. Sie sollte zeigen, ob sich die für den Entzug typische vegetative Übererregung unter Yoga auch messbar abschwächt.

Zusätzlich wurden Angstsymptome, Einschlafstörungen und Schmerzempfinden dokumentiert, also Beschwerden, die für die Belastung im Entzug besonders relevant sind.

Schneller symptomfrei unter Yoga

Sowohl bei den Entzugssymptomen als auch bei den physiologischen Messgrößen schnitt die Yoga-Gruppe besser ab:

Die Patienten erreichten einen nahezu symptomfreien Zustand deutlich früher als unter der Standardtherapie allein: im Median nach 5 Tagen statt nach 9 Tagen. Die Buprenorphin-Dosen unterschieden sich zwischen den Gruppen nicht wesentlich. Die schnellere Symptomrückbildung lässt sich also nicht durch eine intensivere medikamentöse Behandlung erklären.

Auch die Herzfrequenzvariabilität fiel in der Yoga-Gruppe günstiger aus.

Bei der Analyse einzelner Entzugssymptome ergab sich ein ähnliches Bild: Die Angstsymptome gingen in der Yoga-Gruppe stärker zurück. Zudem schliefen die Patienten rascher ein, im Mittel um 61 Minuten früher. Auch die Schmerzintensität nahm stärker ab.

Mögliche Mechanismen

Wahrscheinlich lassen sich diese Effekte über eine bessere Regulation des vegetativen Nervensystems erklären. Zu dieser Annahme passen die physiologischen Befunde der Studie. Unter Yoga zeigten sich Veränderungen der Herzfrequenzvariabilität, die auf eine Aktivierung des Parasympathikus hindeuten. Das könnte dazu beigetragen haben, dass die Patienten schneller Symptome reduzieren konnten.

Einordnung der Ergebnisse

Die Studie spricht dafür, dass Yoga als ergänzender Baustein im Programm den Opioidentzug unterstützen könnte. Trotzdem sollten die Ergebnisse zurückhaltend interpretiert werden. Es handelt sich um eine Ein-Zentren-Studie mit einer kurzen Beobachtungsdauer von zwei Wochen. Eingeschlossen waren ausschließlich Männer, und bei der Mehrzahl bestand eine Abhängigkeit von Tapentadol.

Ob sich die Befunde ohne Weiteres auf Frauen, andere Opioide sowie andere Behandlungssettings übertragen lassen, bleibt zu erforschen. Zudem fehlte in dieser Studie eine aktive Kontrollintervention.

Quelle