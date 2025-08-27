Einblicke in die späte Krebsnachsorge: Fatigue als unabhängiger Risikofaktor

Etwa ein Drittel der Langzeitüberlebenden nach Krebs leidet an Fatigue, die mit erhöhter Mortalität assoziiert ist. In der Praxis sollten verschiedene Fatigue-Typen differenziert betrachtet und gezielt behandelt werden.

Fatigue als unterschätzte Langzeitfolge bei Krebsüberlebenden

Fatigue gehört zu den am häufigsten berichteten und zugleich am meisten unterschätzten Langzeitfolgen einer . Die chronische Erschöpfung kann die Lebensqualität der Patienten über Jahre hinweg erheblich beeinträchtigen und stellt eine komplexe, multifaktorielle Symptomatik dar. Die umfangreiche CAESAR-Studie (CAncEr Survivorship - A multi-Regional Study; doi: ) mit 6.057 Teilnehmern liefert nun neue Erkenntnisse zu Prävalenz, Einflussfaktoren und prognostischer Bedeutung von Fatigue bei Langzeitüberlebenden nach -, - oder .

Die Studie untersuchte erstmals differenziert verschiedene Dimensionen von Fatigue - affektiv, kognitiv und physisch - sowie deren Zusammenhang mit der Mortalität bei Patienten, die ihre Krebsdiagnose bereits 5-16 Jahre überlebt haben.

Methodik der CAESAR-Studie

Die Fatigue-Symptome wurden mittels des Fatigue Assessment Questionnaire (FAQ) erfasst, der affektive, kognitive und physische Fatigue sowie differenziert. Als Vergleichsgruppe dienten 1.953 Personen ohne Krebsdiagnose. Die Mortalität wurde über einen Zeitraum von bis zu 13 Jahren (bis Ende 2021) erfasst.

Prävalenz von Fatigue bei Krebsüberlebenden