In der europäischen ECAS-Studie mit mehr als 15.000 Krebspatienten waren knapp 40 % bei Einschluss anämisch (Hb < 12 g/dl), im Verlauf von bis zu sechs Monaten 67 %. Bei fortgeschrittener Tumorerkrankung waren es sogar 80 %. Hämatologische Neoplasien sind mit über 50 % häufiger betroffen als solide Tumoren. Zudem steigt der Anteil mit der Zahl der Chemotherapiezyklen. Vor jeder Therapie steht deshalb die Ursachenklärung: Ein Mangel an Eisen, Vitamin B12 und Folsäure muss ausgeschlossen werden.1

Funktioneller Eisenmangel: Eisen intravenös geben

Bei Tumoranämie liegt häufig ein funktioneller Eisenmangel vor (Ferritin > 100 ng/ml, Transferrinsättigung < 20 %). Orales Eisen ist dann unwirksam, es wird vor und/oder während einer ESA-Therapie intravenös gegeben.1 Die S3-Leitlinie hält fest, dass eine begleitende Eisengabe unter ESA erfolgen kann, wobei die Evidenz vor allem intravenöses Eisen betrifft (Empfehlungsgrad 0). Auch eine alleinige Eisensubstitution reduziert bei Chemotherapie-assoziierter Anämie die Transfusionshäufigkeit und erhöht das hämatologische Ansprechen.2

ESA: nur palliativ, symptomatisch und bei Hb unter 10 g/dl

ESA kommen nur in der palliativen Situation bei symptomatischer, Chemotherapie-assoziierter Anämie mit Hb < 10 g/dl infrage. Ziel ist es, Transfusionen zu reduzieren und die Dosisintensität zu erhalten. Nicht indiziert sind ESA präventiv, bei Tumoranämie ohne Chemotherapie und bei Strahlentherapie. Die Einschränkung auf die palliative Situation beruht auf unklaren Effekten auf Tumorprogression und Mortalität, vor allem wenn Hb-Werte über 12 g/dl erreicht werden.

Eine Ausnahme bildet das MDS mit niedrigem Risiko: Bei symptomatischer Anämie und niedrigem Erythropoetinspiegel sind ESA auch ohne Chemotherapie eine Option. Methoxy-Polyethylenglycol-Epoetin beta ist für die Chemotherapie-assoziierte Anämie nicht zugelassen.1

Primäre G-CSF-Prophylaxe: Das Neutropenie-Risiko entscheidet

Ob eine primäre G-CSF-Prophylaxe indiziert ist, hängt vom Risiko einer febrilen Neutropenie (FN) bei dem jeweiligen Therapieprotokoll ab:

FN-Risiko ≥ 20 %: primäre Prophylaxe empfohlen

FN-Risiko 10–20 %: primäre Prophylaxe nur bei zusätzlichen Risikofaktoren

FN-Risiko < 10 %: keine Indikation

Als Risikofaktoren gelten:

Alter über 65 Jahre,

fortgeschrittene symptomatische Tumorerkrankung,

frühere FN, ECOG-Status über 1 und

eingeschränkte Leber-, Nieren- oder Herzfunktion.1

Kurzwirksames und langwirksames G-CSF: Worauf ist zu achten?

Kurzwirksames G-CSF (Filgrastim, Lenograstim) wird an Tag 1 bis 3 nach Chemotherapie begonnen und darf nicht zu kurz gegeben werden: Die Behandlung sollte erfolgen, bis der Leukozyten-Nadir durchschritten ist und die Neutrophilen wieder im Normbereich liegen.

Als langwirksames G-CSF stehen die pegylierten Präparate Pegfilgrastim und Lipegfilgrastim sowie das nicht pegylierte Efbemalenograstim alfa zur Verfügung. Laut S3-Leitlinie sollten sie einmalig frühestens 24 Stunden nach Abschluss der Chemotherapie gegeben werden, sofern das Protokoll nichts anderes vorsieht (Empfehlungsgrad A). Untersucht sind bislang nur Protokolle mit einem Abstand von mindestens 14 Tagen.2 Studiendaten deuten darauf hin, dass eine Gabe an Tag 3 nach Chemotherapie ebenso wirksam ist wie an Tag 1, bei weniger Knochenschmerzen. Auf Antikörper-Wirkstoff-Konjugate lässt sich die 24-Stunden-Regel nicht übertragen: Sie haben eine lange Halbwertszeit und Studien zum optimalen Applikationszeitpunkt fehlen.1

Efbemalenograstim alfa ohne PEG

Efbemalenograstim alfa ist ein Fusionsprotein aus G-CSF und einem Fc-Fragment. Das langwirksame G-CSF der dritten Generation ist seit März 2024 in der EU zugelassen und kein Biosimilar. Da es nicht pegyliert ist, entstehen keine Antikörper gegen Polyethylenglykol (PEG). Das gewinnt an Bedeutung: PEG steckt in Kosmetika sowie in Reinigungs-, Lebens- und Arzneimitteln, entsprechend häufig finden sich in der Bevölkerung Antikörper dagegen. Die Onkopedia-Leitlinie stuft den Wirkstoff bereits als gleichwertige Alternative zu den pegylierten Präparaten ein (A-I).1,3

Sekundäre G-CSF-Prophylaxe: weniger Morbidität, Letalitätsvorteil nicht belegt

Nach einer FN in der Vorbehandlung oder im vorangegangenen Zyklus dient G-CSF dazu, die Dosisintensität der Therapie einzuhalten. Diese sekundäre Prophylaxe senkt die Morbidität und kann deshalb empfohlen werden (B-III). Eine geringere Letalität ist bislang nicht nachgewiesen worden.1

Kein G-CSF bei afebriler Neutropenie, offene Fragen bei Fieber

Bei Neutropenie ohne Fieber ist G-CSF ambulant nicht indiziert: Es verkürzte die Neutropenie in einer Studie nur um etwa zwei Tage, ohne Unterschied bei Hospitalisierungen oder positiven Blutkulturen. Ausnahmen sind langanhaltende Neutropenien bei akuten Leukämien. Umstritten ist der Einsatz nach autologer Stammzelltransplantation. Bei neutropenem Fieber wird G-CSF wegen widersprüchlicher Studienergebnisse aktuell noch kontrovers diskutiert.1

Fazit für die Praxis

ESA kommen nur palliativ bei symptomatischer, Chemotherapie-assoziierter Anämie mit Hb < 10 g/dl infrage. Ohne Chemotherapie sind sie nur beim Niedrigrisiko-MDS mit symptomatischer Anämie und niedrigem Erythropoetinspiegel eine Option.

Vor einer ESA-Therapie wird ein Mangel an Eisen, Vitamin B12 und Folsäure ausgeschlossen. Bei funktionellem Eisenmangel wird Eisen intravenös gegeben.

Das FN-Risiko des Therapieprotokolls bestimmt, ob primär G-CSF gegeben wird. Bei einem Risiko von 10–20 % entscheiden zusätzlich die Risikofaktoren des Patienten.

Kurzwirksames G-CSF wird an Tag 1 bis 3 nach Chemotherapie begonnen und fortgeführt, bis die Neutrophilen wieder im Normbereich liegen.

Langwirksames G-CSF wird einmalig frühestens 24 Stunden nach Abschluss der Chemotherapie gegeben.

Quellen