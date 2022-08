Krebs bei den Eltern beeinträchtigt auch die Gesundheit der Kinder

Kinder von Krebserkrankten haben nach Diagnose ihrer Eltern eher mit finanziellen Schwierigkeiten sowie emotionalen und schulischen Herausforderungen zu kämpfen.

Diagnose Krebs beeinflusst Gesundheit der Kinder

eine aktuelle Querschnittstudie ergab, dass eine Krebsdiagnose eines Elternteils mit mehr Schulabwesenheiten, erhöhter Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und schlechter psychischer Gesundheit bei Kindern zwischen 5 bis 17 Jahren verbunden war

eine gute Zusammenarbeit zwischen Onkologen und Pädiatern, Sozialarbeitern, Lehrern und Schulleitern könnte die Auswirkungen von Krebserkrankungen der Eltern auf die Kinder minimieren

Kranke als Teil eines Familiensystems betrachten

Eine neue Studie der American Cancer Society zeigt anhand von Daten der 'National Health Interview Survey 2010–2018', dass Kinder aus Familien, in denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist, eher mit finanziellen, emotionalen und schulischen Problemen zu kämpfen haben. Aus der Stichprobe hatten 1.232 (3,4%) der Kinder zwischen 5 und 17 Jahren ein an Krebs erkranktes Elternteil. Dies ging mit erhöhten Fehlzeiten in der Schule sowie schlechterer psychischer und körperlicher Gesundheit einher (Letzteres äußerte sich bspw. in häufigeren Vorstellungen in der Notaufnahme oder höherem Medikamentenbedarf). Weiter heißt es in der Studie, dass diese Kinder "besonders vulnerabel sind und psychosoziale und verhaltensbezogene Probleme haben, die oft unbearbeitet bleiben."2,3

Das Familienleben, die Umgebung und die Tagesabläufe können sich durch die Diagnose einer chronischen oder lebensbedrohlichen Erkrankung für die Kinder verändern, ebenso wie die Rollen innerhalb der Familie. Hierauf können die Kinder mit Anpassungsstörungen, Ängsten und Depressionen reagieren.

Verlust finanzieller Sicherheit in der Familie als zusätzlicher Faktor

Zudem zeichnete sich ein Zusammenhang zwischen finanziellen Engpässen durch Erkrankung eines Familienangehörigen und einer schlechteren Versorgung der Kinder ab. Die Studie kam aus den USA, wo dieses Problem noch einmal dadurch aggraviert wird, dass Menschen je nach Versicherungsstatus für die hohen Kosten zahlreicher Behandlungen selbst aufkommen müssen.

Die Publikation schließt: "Fachleute aus dem Gesundheitswesen und die Politik sollten die besonderen Bedürfnisse der betroffenen Kinder berücksichtigen und auf Schule, Eltern und Familie ausgerichtete Strategien entwickeln, um die negativen Zusammenhänge zwischen der Krebserkrankung der Eltern und der Gesundheit der Kinder zu mildern."

Quellen: