Krebs-Screening per Blutprobe: Hype oder neue Ära?

Flüssigbiopsien, die zahlreiche Krebsarten detektieren können, werden als potenziell revolutionär angekündigt - aber was können die Tests wirklich und wo stehen wir aktuell?

Bahnbrechend oder überbewertet – aktuelle Studien können es (noch) nicht beantworten

Im März 2020 waren die Trainings- und Validierungsdaten zu Flüssigbiopsien in der Zeitschrift 'Annals of Oncology' veröffentlicht worden, die eine Sensitivität von 67,3% für die 12 Krebsarten demonstrierten, die 63% aller Krebstodesfälle in den USA ausmachen.2

Der Hersteller des Tests berichtete nun während der Tagung der European Society for Medical Oncology (ESMO) über die Ergebnisse der prospektiven 'PATHFINDER'-Studie zu diesem Test.3 Insgesamt waren 6.621 Personen über 50 Jahren mit und ohne Risikofaktoren für Krebs eingeschlossen. Bei allen Probanden wurde nach einem Jahr der Krebsstatus festgestellt. Bei 1,4% (92/6.621) detektierte der Test ein "Krebssignal". Weitere diagnostische Abklärungen ergaben bei 38% (35/92) der positiv Gescreenten ein Malignom. Bei insgesamt 73% dieser richtig Positiven wurde die Diagnose innerhalb von 3 Monaten gestellt.

Die Kosten des Tests liegen laut Hersteller bei 949 $.1

Zu der entscheidenden Frage – ob dieser Test die Outcomes und die Sterblichkeit verbessert – liegen bislang keine randomisierten Daten vor. Der Hersteller Grail führt derzeit in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Gesundheitsdienst Großbritanniens eine weitaus umfangreichere als die beim ESMO vorgestellte Studie mit 140.000 Teilnehmern durch, deren Ergebnisse für 2023 erwartet werden.4 Zahlreiche weitere Multi-Krebs-Früherkennungstests (MCED) befinden sich in unterschiedlichen Stufen der Entwicklung.

Stimmen aus der Fachpresse: derzeit noch nicht genug Daten

So schön es also auch wäre, mittels eines einzigen, noch dazu nicht invasiven, Tests auf multiple Tumorarten zu screenen – zunächst ist unbedingt noch weitere Forschung nötig.

Der Leiter der Abteilung für Krebsprävention am National Cancer Institute schrieb, dass "diese Tests noch immer mit einem hohen Maß an Unsicherheit und vielen Unbekannten behaftet sind".5 Damit spielt er sicherlich auch darauf an, dass die erste Publikation von 2020 bereits viel kritische Resonanz erhielt und – so lange keine Ergebnisse einer ausreichend gepowerten, randomisierten Studie vorliegen – mehr Fragen als Antworten im Raum stehen. Ein US-amerikanischer Onkologe mit einem Schwerpunkt auf Meta-Forschung (also der Analyse von Methodik und Forschungsergebnissen), Prof. Vinay Prasad, formulierte klar, dass es ein großer Fehler wäre, diese Technologie ohne solide Belege für einen Vorteil hinsichtlich der Gesamt- oder Krebsmortalität zu implementieren, denn wir alle wissen, dass es nie bei dem Test als solchem bleibt: er kann eine Vielzahl nachgelagerter bildgebender Untersuchungen bedeuten, die wiederum alle ihre eigenen "Anomalien" finden werden. Das Risiko für eine hohe Zahl von Biopsien, Stagings, Therapien, Resektionen ebenso wie all deren Komplikationen kaufen wir immer mit. Und bevor wir das tun, müssen wir wissen, ob die Früherkannten tatsächlich länger oder besser leben, oder ob das auffällige Screening-Ergebnis möglicherweise nie einen relevanten Krankheitswert gehabt hätte.6

Das Journal 'American Family Physician' gibt ebenfalls zu bedenken, dass das Schaden-/ Nutzen-Verhältnis für Ärzte in der Primärversorgung, die solche Tests potenziell häufig anordnen, derzeit weiterhin unklar ist und mehr Kontext benötigt wird, um den routinemäßigen Einsatz dieser Tests für die Krebsvorsorge in der Praxis zu rechtfertigen, insbesondere bei Krebsarten, für die es bereits empfohlene Früherkennungsuntersuchungen gibt.5 Auch Autoren einer Übersichtsarbeit im 'American Journal of Medicine' äußern Bedenken "insbesondere in Bezug auf die Beratung der Patienten, die Kosten, die Häufigkeit der Tests, die Angst der Patienten und die nachfolgenden Tests bei einem positiven [Screening]ergebnis".7



Quellen: